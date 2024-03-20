Рекуррентная новая звезда T Coronae Borealis вскоре претерпит космический взрыв, который, как ожидается, будет виден около недели.

Добавьте к вашему списку астрономических наблюдений за 2024 год ещё одно важное событие. НАСА ожидает, что в этом году примерно в 3000 световых годах от Земли произойдет редкая вспышка в звездной системе T Coronae Borealis (T CrB). Это яркое космическое событие, известное как "новая звезда", позволит в течение недели наблюдать за одним из самых завораживающих явлений космоса без помощи каких-либо инструментов.

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T Coronae Borealis, или T CrB, — это звездная система, названная в честь своего местоположения в созвездии Северной Короны. (Если вы знакомы с созвездиями Волопаса и Геркулеса, найдите небольшую дугу С-образной формы между этими звездными скоплениями.) В обычные дни T CrB имеет видимую звездную величину около +10, что делает ее слишком тусклой для наблюдения невооруженным глазом. Но в какой-то момент между сегодняшним днем и сентябрем эта двойная звезда достигнет величины около +2, что сделает ее примерно такой же видимой, как Полярная звезда.

Это объясняется тем, что T CrB является рекуррентной новой звездой, которая находится в звездной системой, где с определенной периодичностью происходят яркие термоядерные вспышки. Как и любая другая рекуррентная новая звезда, T CrB состоит из главной звезды (белого карлика) и звезды-компаньона (в данном случае красного гиганта). По мере того, как красный гигант испытывает повышение температуры и давления, он становится нестабильным и сбрасывает материал со своих внешних слоев. Этот материал образует аккреционный диск вокруг белого карлика, повышая температуру и давление этой звезды. В конце концов, эти условия становятся настолько экстремальными, что в богатом водородом диске белого карлика начинают происходить неконтролируемые реакции ядерного синтеза, что приводит к резкому высвобождению энергии. Этот затяжной процесс высвобождения настолько яркий, что делает главную звезду более светимой.

T CrB проходит через этот цикл примерно раз в 80 лет. В последний раз она взорвалась в 1946 году; достигнув пика яркости 12 мая, затем она быстро потускнела, вернувшись к первоначальной величине через несколько недель. На этот раз НАСА ожидает, что T CrB будет видна невооруженным глазом «чуть больше недели», прежде чем она снова потускнеет. После этого, вероятнее всего, T CrB не претерпит нового взрыва вплоть до следующего столетия.

Астрономы пока точно не знают, когда именно в этом году произойдет яркий всплеск T CrB. Хотя рекуррентная новая возникает с определенной регулярностью, звезды не подчиняются точному ежедневному расписанию, которого придерживаются люди. Ученые также работают над пониманием научных механизмов, запускающих неконтролируемые термоядерные реакции в новых звездах. Если они когда-нибудь полностью поймут этот процесс, время появления новых звезд станет легче предсказывать. На данный момент стоит ожидать вспышку новой T CrB в любое время до наступления осени, при этом НАСА будет публиковать на своем сайте обновленную информацию по мере ее поступления.