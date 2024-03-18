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Fantoci
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
Модернизированная консоль PlayStation 5 Pro от Sony, согласно сообщениям, оборудована рей-трейсинговым движком на архитектуре RDNA 4, что подтверждает удвоение производительности рей-трейсинга за цикл в RDNA 4.

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От инсайдеров поступили новые подробности об усовершенствованной консоли Sony PlayStation 5 Pro, которые подтвердили все предыдущие слухи, которые мы слышали за последние несколько месяцев. Особенно примечательно то, что в профессиональной версии будет использоваться технология RDNA 4.

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Всем хорошо известно, что графические процессоры AMD поколения RDNA 3 используется в видеокартах серии Radeon RX 7000, а также в консоли PlayStation 5. Тем не менее, новая консоль PlayStation 5 Pro, как сообщается, будет оснащена интегрированным графическим процессором, использующим трассировочные шейдеры BVH8. Хотя для некоторых пользователей это может показаться незначительным улучшением, но на самом деле это большой шаг вперед.

Это подтверждает, что PlayStation 5 Pro будет использовать движок нового поколения AMD RDNA 4 RT (трассировка лучей), а также подтверждает удвоение пропускной способности за цикл, о чем ранее не сообщалось в открытых источниках, утверждает инсайдер Kepler. Трассировочные шейдеры BVH8 представляют собой 8-уровневую иерархию ограничивающих объемов для рей-трейсинга по сравнению с 4-уровневой иерархией на графических процессорах архитектуры RDNA 2 внутри APU в PS5.

Согласно недавним слухам от инсайдера Moore's Law is Dead, ожидается, что производительность PS5 Pro будет на 45% выше, чем у стандартной PS5, а производительность рей-трейсинга возрастет в 2-3 раза... И теперь эти слухи начинают обретать смысл.

Это означает, что Sony использует гибридный графический процессор RDNA 3 + RDNA 4 для PlayStation 5 Pro, благодаря чему достигается больший прирост производительности (ускорение рендеринга на 45%, производительность RT в 2–3 раза). Кроме того, геймеры получат графический процессор, способный использовать новую технологию временного апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution, или PSSR.

Ожидается, что в будущих обновлениях SDK консоль получит поддержку впечатляющего 8K-разрешения, а позже в этом году Sony представит PlayStation 5 Pro - "конкурентоспособную" консоль со съемным дисководом и 1 ТБ SSD-накопителем внутри. То есть идеальная консоль для Grand Theft Auto 6, которая выйдет в 2025 году. Самое время продемонстрировать геймерам, на что способна RDNA 4 в самой ожидаемой игре следующего года.

#playstation 5 pro #rdna 4 #трассировки лучей #шейдеры bvh8
Источник: videocardz.com
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