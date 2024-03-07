Организация, устанавливающая отраслевые стандарты памяти, официально опубликовала спецификацию GDDR7, открыв путь к ее внедрению в видеокарты следующего поколения.

В самых современных видеокартах используется память GDDR6, которая появилась в 2018 году, а это довольно большой срок для такого востребованного продукта. AMD и NVIDIA уже подошли к пределам возможностей этого стандарта в своих последних поколениях видеокарт. Поступали многочисленные сообщения, что GDDR7 появится в 2024 году, которая еще больше расширит возможности графических процессоров и обеспечит более высокую пропускную способность и больший запас мощности для будущих видеокарт. Вчера комитет инженерной стандартизации, утверждающий стандарты памяти для индустрии, официально опубликовал спецификацию GDDR7, тем самым открыв доступ к ее внедрению в видеокарты в 2024 году.

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Организация, контролирующая стандарты памяти, называется Joint Electron Device Engineering Council, или сокращенно JEDEC. Вчера она опубликовала спецификацию памяти GDDR7 на своём веб-сайте, но для её ознакомления необходимо иметь учетную запись. В описании новой документации говорится: “Этот стандарт определяет спецификацию синхронной графической памяти с двойной скоростью передачи данных (GDDR7 SGRAM), включая особенности, функциональность, упаковку и распиновку”. JEDEC объявила, что GDDR7 обеспечит в два раз большую пропускную способность по сравнению с GDDR6, что, по ее словам, удовлетворит «растущие требования» игровых компьютеров, сетевого оборудования и ИИ-приложений.

Micron планирует представить GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с в конце 2024 года, а к 2026 году увеличить ее до 36 Гбит/с.

Память GDDR6 на современных видеокартах Nvidia и AMD достигла максимального значения в 23 Гбит/с, а GDDR7 увеличит это значение до 32 Гбит/с, по крайней мере, в ранних версиях. Samsung уже продемонстрировала GDDR7 со скоростью 37 Гбит/с, но заявила, что нацеливается на скорость от 32 до 36 Гбит/с, когда официально выйдет с видеокартами следующего поколения в 2024 году. Компания Micron также заявила, что планирует выпустить на рынок модули GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с, так что эта цифра, похоже, стала отраслевым ориентиром для первых продуктов. Наиболее значительным улучшением по сравнению с GDDR6 является переход на сигнализацию с импульсно-амплитудной модуляцией (PAM3), которая может передавать в 1,5 раза больше данных за цикл, чем существующий метод без возврата к нулю (NRZ).

Согласно пресс-релизу, опубликованному TechPowerUp, компании AMD и Nvidia приняли участие в этом проекте, и ожидается, что оба производителя будут использовать новую память в своих видеокартах следующего поколения. В пресс-релизе также упоминаются производители памяти Micron, Samsung и SK Hynix. Ожидается, что все три компании начнут производство GDDR7 в первой половине 2024 года. Единственная компания, производящая видеокарты и отсутствующая в списке партнеров, — это Intel, которая, как ожидается, выпустит свои видеокарты следующего поколения Battlemage в 2024 году, но пока неизвестно, будет ли она использовать GDDR7, поскольку это могут быть видеокарты среднего уровня. Видеокарты Arc Alchemist имели память GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с по сравнению с памятью ~21 Гбит/с, используемой в видеокартах AMD и Nvidia, поэтому она может остаться с GDDR6, поскольку у нее еще есть некоторый запас мощности.