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Fantoci
Космический зонд «Юнона» измерил уровень кислорода на Европе и обнаружил его меньше, чем ожидалось
По мнению авторов исследования, это может означать, что вероятность того, что на Европе есть жизнь, ниже, чем предполагалось.

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Первоначально космическая миссия «Юнона» была направлена для изучения Юпитера, но специалисты НАСА выделили немного времени для того, чтобы космический аппарат изучил спутники газового гиганта. Благодаря этому рискованному решению зонд уже посетил несколько из 95 спутников Юпитера. Учёные, анализирующие данные одного из пролётов «Юноны» вблизи Европы, вычислили точное количество кислорода, образующегося на её поверхности, и результаты оказались несколько ниже предыдущих оценок. Это может означать, что вероятность существования жизни в подповерхностном океане данного спутника намного ниже, чем предполагалось.

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Европа привлекала большой интерес учёных с тех пор, как они впервые смогли взглянуть на этот спутник, который входит в группу Галилеевых спутников. Известно, что его ледяная поверхность испещрена трещинами и разломами, а недавний анализ показал, что под поверхностью Европы находится водный океан, который остается в жидком состоянии благодаря приливному нагреву от сильной гравитации Юпитера. Однако влияние Юпитера на Европу не ограничивается этим явлением.

Постоянный поток заряженных частиц от Юпитера "омывает" его спутники. Ледяная поверхность Европы, одного из самых внутренних спутников, постоянно подвергается воздействию этими частицами, которые расщепляют молекулы воды на водород и кислород. Ученые полагают, что кислород, образующийся в результате этого процесса, может проникать сквозь ледяной покров и обогащать внутренние районы океана. А это, в свою очередь, может способствовать существованию жизни.

«Юнона» оснащен 11 передовыми инструментами для изучения системы Юпитера, в том числе девятью, фокусирующими внимание на заряженных частицах и электромагнитных волнах, исходящих от газового гиганта. Одним из таких инструментов является JADE (Эксперимент по распределению полярных сияний Юпитера), который провел первые прямые измерения пространства, непосредственно окружающего Европу, когда «Юнона» завершил близкий пролет на высоте всего 354 километра в 2022 году.

«Юнона» изучает систему Юпитера с 2016 года. Фото: НАСА.

JADE измерил количество водорода, выходящего из Европы, что позволило команде определить объем кислорода, оставшегося на его поверхности. По данным НАСА, данные показали, что поток заряженных частиц на Европе генерирует 26 фунтов (12 кг) кислорода каждую секунду (1000 тонн в земные сутки). Ранее предполагалось, что этот показатель может достигать 2000 фунтов (900 кг) в секунду. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, говорится, что эти данные указывают на «более узкий диапазон поддержки обитаемости» на Европе.

Данное исследование не является последним словом в вопросе об обитаемости спутника, но она поможет НАСА более тщательно спланировать будущую миссию Europa Clipper. Запуск космического аппарата запланирован на осень этого года на ракете SpaceX Falcon Heavy. Зонд достигнет Европы в 2030 году, после чего облетит спутник, анализируя состав его поверхности, внутреннюю структуру и магнитное поле.

Исследование Европы является лишь первым шагом в понимании спутников нашей Солнечной системы. Несмотря на то, что Европа не скрывает свой водный мир, последние данные  говорят о том, что у других спутников также могут быть скрытые водные резервуары. Даже если Европа не является лучшим местом для появления жизни, возможно, один из других спутников окажется более подходящим.

#европа #наса #юпитер #юнона
Источник: nature.com
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