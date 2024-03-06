Им удалось запустить GTA: Vice City на беспроводном маршрутизаторе TP-Link TL-WDR4900.

В 2002 году Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto: Vice City, которая была встречена геймерами и критиками практически всеобщей похвалой. Сначала игра дебютировала на PlayStation 2, но со временем перекочевала на персональные компьютеры с операционной системой Windows, смартфоны с ОС Android и современные консоли благодаря изданию Definitive Trilogy. При таком количестве способов поиграть в GTA: Vice City никому раньше и в голову не приходило запустить её на роутере, но как оказалось, такие люди нашлись. Моддеры взяли маршрутизатор TP-Link, подключили к нему видеокарту и заставили игру работать под управлением Linux. Так что, если у вас есть старенький роутер, но сломался компьютер - вы знаете как выйти из сложившейся ситуации.

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По словам моддеров Manawyrm и tSYS, ключевую роль в этом проекте сыграл двухдиапазонный Wi-Fi роутер TP-Link WDR4900 v1 со стандартом 802.11n. Этот роутер был выпущен в 2013 году, но вместо обычных для сетевых устройств скромных процессоров ARM или MIPS, инженеры собрали его на базе NXP QorIQ P1014 - процессора с архитектурой PowerPC, обладающего возможностями и производительностью, более подходящими для настоящего компьютера, нежели для сетевого оборудования.

Пожалуй, самой большой проблемой при запуске GTA на маршрутизаторе было заставить его работать с внешним графическим процессором. У процессора NXP достаточно адресного пространства для работы с PCIe-устройством, однако маршрутизатор имеет материнскую плату в которой не предусмотрено подключение видеокарты. Им пришлось припаять слот mini PCIe к плате маршрутизатора, перерезав шлейфы, идущие к одному из чипов Atheros, и переадресовав их на новый PCIe-слот. Подбор видеокарты, способной корректно взаимодействовать с аппаратным обеспечением роутера, потребовал некоторых проб и ошибок. В более новых моделях выходной сигнал был зашифрован, но устаревшая Radeon HD 7470 примерно того же возраста, что и маршрутизатор, и ее мощности достаточно для GTA: Vice City. К сожалению, моддеры не попытались подключить легендарные видеокарты Voodoo 90-х годов.





Разобравшись с аппаратной частью, моддеры переключили свое внимание на программное обеспечение. К счастью, роутер TP-Link поддерживал операционную систему OpenWrt, что стало хорошей новостью. Однако этой ОС не хватало необходимых функций, в первую очередь графических библиотек и библиотек для игр. После долгих раздумий, на роутере получилось запустить порт Debian Linux для архитектуры PowerPC. Потребовалось ещё немного времени, чтобы выяснить, что для вывода изображения видеокартой нужны устаревшие драйверы Radeon.

Последним препятствием, которое нужно было преодолеть, был поиск работающей версии Vice City. Команда начала с reVC, переработанной версии Vice City. К сожалению, модели персонажей вызывали серьезные визуальные сбои даже после того, как Manawyrm и tSYS внесли более 100 изменений в исходный код. В конце концов, им удалось позаимствовать некоторый код из версии reVC, модифицированной для Wii U - консоли, которая также работает на PowerPC. Однако неизвестная ошибка в одной из графических библиотек все же привела к снижению производительности. После дополнительных настроек роутер наконец-то стал выдавать четкое видео с приемлемой частотой кадров для игры, но точная причина появления ошибки осталась для моддеров загадкой. На видео выше можно увидеть финальный результат, где роутер, запускает одну из самых популярных версий GTA. Теперь осталось запустить на нем Skyrim.