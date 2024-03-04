Европейская комиссия приняла такое решение после жалобы шведского сервиса потоковой передачи музыки Spotify в 2019 году.

Если вы являетесь поклонником музыкальных потоковых сервисов, то наверняка знаете о Spotify - одной из самых популярных медиаплатформ. Имея более 400 миллионов пользователей и библиотеку из 70 миллионов песен, Spotify предлагает огромный и разнообразный музыкальный контент на любой вкус и настроение. Но знаете ли вы, что Spotify уже несколько лет ведет судебную тяжбу с Apple из-за того, что технологический гигант "душит" своих конкурентов в магазине App Store.

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Если вы пропустили, Европейский союз недавно оштрафовал Apple на 1,84 миллиарда евро (около 2 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Это первый случай, когда Apple столкнулась с таким крупным штрафом от ЕС, и это также один из самых больших антимонопольных штрафов, когда-либо наложенных на компанию. Так что же Apple сделала не так, и как данная ситуация повлияет на поклонников музыкальных приложений?

История началась в 2019 году, когда Spotify подала жалобу в ЕС, обвинив Apple в создании несправедливых и незаконных условий для разработчиков приложений и потребителей. Spotify утверждала, что Apple использует свой App Store для продвижения и популяризации собственного музыкального стримингового сервиса Apple Music в ущерб таким конкурентам, как Spotify, Deezer и SoundCloud. Каким образом? Взимая 30-процентную комиссию за каждую подписку, оформленную через App Store, и не позволяя разработчикам приложений информировать пользователей о более дешевых вариантах оплаты за пределами App Store.

Spotify утверждает, что эта комиссия является чрезмерной и несправедливой, поскольку вынуждает Spotify либо повышать цены для пользователей iOS, либо терять деньги на каждой подписке. Spotify также заявила, что Apple ограничивает функциональность и эффективность своего приложения, ограничивая доступ к таким функциям, как Siri, HomePod и Apple Watch. Spotify считает, что Apple, по сути, выступает и игроком, и арбитром на рынке потокового воспроизведения музыки, а это вредит конкуренции и потребительскому выбору.

ЕС согласился со Spotify и после двухлетнего расследования пришел к выводу, что Apple действительно нарушила антимонопольные правила. По мнению ЕС, действия Apple были равносильны злоупотреблению доминирующим положением и могли привести к повышению цен и сокращению выбора для подписчиков потокового вещания. ЕС также заявил, что Apple нанесла значительный неденежный ущерб Spotify и другим конкурентам, снизив их способность конкурировать и внедрять инновации.

ЕС обязал Apple выплатить штраф в размере 1,84 миллиарда евро в качестве сдерживающего фактора. Помимо этого, Евросоюз потребовал от Apple убрать антирекламные положения из своего App Store и впредь воздерживаться от введения подобных ограничений для разработчиков приложений.

Apple осталась недовольна решением ЕС и заявила, что собирается обжаловать его в суде. Apple продолжает отстаивать свою политику в отношении App Store, утверждая, что она была справедливой и последовательной, а также обеспечивала безопасную и надежную платформу как для разработчиков, так и для пользователей. Apple также заявила, что Spotify - не жертва, а успешная и прибыльная компания, которая воспользовалась преимуществами App Store и его возможностями.

Как же это повлияет на нас, любителей музыки? В зависимости от результатов рассмотрения апелляции Apple, вы можете увидеть некоторые изменения в способах доступа и оплаты услуг потокового воспроизведения музыки на ваших iOS-устройствах. Возможно, вы сможете увидеть более низкие цены, более широкие возможности и большее количество вариантов приложений для потокового воспроизведения музыки. Вы также можете увидеть больше инноваций и разнообразия на рынке потокового воспроизведения музыки, поскольку Spotify и другие конкуренты получат больше свободы и мотивации для совершенствования своих сервисов.

Однако не исключены и некоторые недостатки, такие как ухудшение безопасности и конфиденциальности, снижение контроля качества и меньшее удобство при использовании музыкальных стриминговых приложений на устройствах iOS. Кроме того, это может негативно сказаться на экосистеме Apple, поскольку компания может потерять часть своих доходов и влияния на рынке приложений.

В конечном итоге решение ЕС стало знаковым делом в продолжающихся дебатах о роли и регулировании крупных технологических компаний в цифровой экономике. Оно поднимает важные вопросы о том, как сбалансировать интересы потребителей, разработчиков и платформ, а также способствовать честной и здоровой конкуренции в онлайн-пространстве. Кроме того, этот случай показывает, что музыкальный стриминг – не просто развлечение, но и область, затрагивающая политику и власть.