Doroni сообщила, что H1-X весит 840 кг, может перевозить полезную нагрузку 230 кг и летать в течение 40 минут на одной зарядке.

Вы когда-нибудь мечтали о полетах на своем личном самолете, без пробок, аэропортов и пилотов? Если да, то вас может заинтересовать последняя новинка от Doroni, ведущей компании в области электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки (eVTOL).

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Недавно компания Doroni представила серийный H1-X eVTOL - элегантный и футуристический самолет, способный перевозить до двух пассажиров и летать со скоростью до 190 миль в час (305 км/ч). H1-X задуман как новый вид персонального воздушного транспорта, сочетающий высокую скорость, безопасность, удобство и экологичность.

H1-X приводится в движение четырьмя электродвигателями и блоком батарей, которые могут обеспечить дальность полета до 60 миль (96 км) на одной зарядке. eVTOL может взлетать и садиться вертикально, используя убирающиеся шасси, и переходить в горизонтальный полет, используя наклонные пропеллеры. H1-X имеет просторную и комфортабельную кабину с большим лобовым стеклом, обеспечивающим панорамный обзор окрестностей. H1-X также оснащен передовыми датчиками и программным обеспечением, которые позволяют осуществлять автономный полет и избегать препятствий.





Компания Doroni заявила, что H1-X - это не просто концепт, а уже готовое транспортное средство. Инженеры американской компании уже провели несколько испытательных полетов H1-X и получили сертификат от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Doroni планирует начать поставки H1-X клиентам к концу 2026 года по цене от 300 000 до 400 000 долларов в зависимости от комплектации.

Представители Doroni Aerospace утверждают, что H1-X сможет улучшить комфорт передвижения людей, предложив им новый уровень свободы, гибкости и удовольствия. Представьте себе, что вы можете долететь из дома в офис или из своего города в место отдыха за считанные минуты, без задержек и проблем. Представьте, что вы можете наслаждаться полетами и при этом сокращать выбросы углекислого газа и шумовое загрязнение. Представьте, что вы сможете взглянуть на мир с новой стороны, открыть для себя новые места и возможности.

Вот что сулит H1-X – современное средство персонального воздушного транспорта. Если вы хотите узнать больше о H1-X или сделать предварительный заказ, посетите сайт Doroni.