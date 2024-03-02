Но существование гигантских песчаных червей маловероятно.

Если вы любите научную фантастику, то наверняка слышали о "Дюне", эпическом романе Фрэнка Герберта, по мотивам которого было снято несколько фильмов и сериалов. Действие романа происходит главным образом на Арракисе – пустынной планете, где воды крайне мало, а внутри песчаных дюн скрываются гигантские черви. Ученые попытались разобраться насколько реалистичен этот вымышленный мир? Может ли такая планета, как Арракис, существовать в нашей реальной Вселенной? И какова была бы жизнь людей и других существ в таких суровых условиях?

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По мнению некоторых ученых, ответ на этот вопрос положительный: планета-пустыня, которая похожа на Арракис может существовать где-то во Вселенной, но с некоторыми оговорками. Группа исследователей из Бристольского университета в Англии разработала компьютерную симуляцию климата Арракиса, основываясь на информации из романов Герберта и энциклопедии "Дюна". Они выяснили, что атмосфера, температура и количество осадков на этой планете не слишком отличаются от земных, но с некоторыми заметными различиями.

Одно из главных отличий - количество озона в нижних слоях атмосферы Арракиса. Озон - это газ, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, но он также действует как парниковый газ, задерживая тепло и нагревая планету. На Арракисе озона гораздо больше, чем на Земле: около 0,5 процента газов в атмосфере по сравнению с 0,000001 процента на Земле. Это означает, что на Арракисе будет гораздо теплее, чем на Земле, даже несмотря на меньшее содержание углекислого газа, еще одного парникового газа.

Еще одно отличие - расположение Арракиса в своей планетарной системе. Пустынная планета вращается вокруг настоящей звезды Канопус, которая является второй по яркости звездой на нашем небе и гораздо горячее Солнца. Однако Арракис находится очень далеко от Канопуса, примерно на таком же расстоянии, как Плутон от Солнца. Это означает, что планета получает меньше солнечного света, чем Земля, но все же достаточно для поддержания жизни.

Исследователи также обнаружили, что на Арракисе есть регионы, которые более пригодны для жизни, чем другие. Например, экватор был бы наиболее благоприятным местом для жизни людей, так как там умеренные температуры и немного осадков. На полюсах, напротив, будет очень холодно и сухо, а в средних широтах - очень жарко и засушливо. Симуляция также показала, что на Арракисе будут наблюдаться сильные ветры, вызывающие песчаные бури и образование дюн.

Но как насчет гигантских песчаных червей, столь знаковых в саге Дюны? Могут ли они существовать на такой планете, как Арракис? По мнению Патрика Льюиса, палеонтолога позвоночных из Государственного университета Сэма Хьюстона в Техасе, ответ - нет. Льюис говорит, что песчаные черви слишком велики и слишком сложны, чтобы быть биологически правдоподобными. Для выживания им потребовалось бы много энергии и воды, и они столкнулись бы с множеством проблем, связанных с гравитацией, трением песчаных дюн и хищниками. Льюис также считает, что песчаные черви не смогли бы производить меланж - ценное вещество, которое наделяет людей экстрасенсорными способностями и увеличивает продолжительность их жизни. Пряность, по сюжету Фрэнка Герберта, является экскрементами песчаных червей, но Льюис говорит, что это невозможно, поскольку червям сначала нужно было бы поесть что-то, содержащее саму пряность.

Таким образом, хотя Арракис и может быть правдоподобной планетой, она не слишком гостеприимна для людей и песчаных червей. Потребовались бы передовые технологии и многолетняя адаптация, чтобы выжить в такой суровой среде. Но в этом и состоит привлекательность научной фантастики - представить, какой может быть жизнь в других мирах, и как мы могли бы преодолеть трудности и опасности. Как писал Фрэнк Герберт в романе "Дюна", "Тайна жизни - это не проблема, которую нужно решить, а реальность, которую нужно пережить".