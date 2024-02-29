Компанию Nvidia обвинили в задержке поставок оборудования для искусственного интеллекта партнёрам, которых она подозревает в контактах с конкурентами.

Благодаря растущему интересу к искусственному интеллекту в технологической отрасли, Nvidia оказалась на золотом троне. Ее ускорители искусственного интеллекта сейчас пользуются большим спросом, а выполнение заказа может занять до года из-за высокого спроса. Сложившаяся ситуация наделяте Nvidia большой властью, поскольку компания-клиент может сорвать запуск продукта, если не сможет закупить достаточное количество оборудования для удовлетворения своих нужд. Одна из компаний уже заявила, что Nvidia злоупотребляет этой властью, замедляя поставки оборудования для искусственного интеллекта, если узнает, что клиент общается с конкурентами. Nvidia, конечно же, отрицает все происходящее, но теперь выступил бывший вице-президент AMD и подтвердил эту информацию, а также обвинил Nvidia в том, что она действует как "GPU-картель".

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Скандальная шумиха началась на этой неделе, когда Wall Street Journal опубликовала обширную статью о Nvidia и ее соучредителе Дженсене Хуанге под названием «Ошеломляющий взлет Nvidia также превратил её в огромную мишень». В статье рассказывается о стремительном взлете компании и о том, как длительное время ожидания и заоблачные цены на ее оборудование для искусственного интеллекта заставили отрасль начать рассматривать альтернативы. Также в статье упоминается конкурент Nvidia под названием Groq, который заявил, что Nvidia замедляет поставки оборудования для искусственного интеллекта, если подозревает, что клиент-компания ищет альтернативный источник графических процессоров из-за затянувшихся сроков ожидания. Генеральный директор Groq Джонатан Росс рассказал, что клиенты, ищущие альтернативный источник чипов, по секрету сообщили ему, что если Nvidia когда-нибудь узнает, что они связывались с Groq, то оборудования уже не дождешься.

У Nvidia появился ещё один конкурент в лице Groq.

В ответ на эту скандальную статью бывший вице-президент AMD по бизнесу графических процессоров Скотт Херклеман выступил с заявлением, обвинив Nvidia в ограничении поставок графических процессоров, чтобы сохранить свои доминирующие позиции на рынке, запугивая клиентов использованием конкурентов. Такое резкое заявление навело бы ещё больше шороху, если бы Херкелман, который ранее прославился презентациями видеокарт компании на пресс-мероприятиях, всё ещё работал в AMD, но как отмечает Tom's Hardware, он покинул компанию в 2023 году. В статье Wall Street Journal генеральный директор Nvidia не ответил прямо на эти упреки, но сказал изданию, что компания старается справедливо распределять графические процессоры, но при этом не ставит в приоритет компании, которые не используют их немедленно.

Если компания заказывает оборудование Nvidia и приходится долго ждать, представители компании, как сообщается, направляют ее к поставщикам облачных услуг, чтобы на время удовлетворить ее вычислительные потребности. По данным WSJ, Nvidia также осуществляет поставки графических процессоров этим провайдерам, так что компания получает свою выгоду в любом случае.

Нам придется подождать и посмотреть, отреагирует ли Nvidia на громкие заявления, но это кажется маловероятным. До сих пор никто не представил конкретных доказательств хитрой тактики Nvidia, поэтому пока это всего лишь слухи. Возможно, у Херкельмана есть еще кое-что, чем он хочет поделиться, но это не первый раз, когда Nvidia обвиняют в том, что с ней сложно вести дела. Мы все помним, как EVGA внезапно объявила, что больше не будет продавать графические процессоры Nvidia в 2022 году, заявив, что чувствует себя "обманутой" этой компанией.

В 2018 году Nvidia была втянута в скандал по поводу своей партнерской программы GeForce, которая требовала бы от партнёров посвящать свои игровые бренды (Asus Strix, Gigabyte Auros и т.д.) исключительно видеокартам Nvidia, если они хотели получать новые продукты в будущем. В конечном итоге Nvidia отменила эту программу из-за всеобщего возмущения, хотя никто не обвинял компанию ни в чём противозаконном в рамках этой неудачной инициативы.