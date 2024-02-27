Компания Figure AI намерена использовать своего робота Figure 01 на востребованных и физически опасных работах.

Как вы думаете, что общего в настоящее время у компаний Intel, LG, Nvidia, Microsoft, Samsung и OpenAI? Все они делают большую ставку на Figure AI - стартап, полностью ориентированный на разработку и эксплуатацию человекоподобных роботов. По имеющимся данным, эта калифорнийская компания получила финансирование в размере 675 миллионов долларов и привлекла на свою сторону самых влиятельных представителей технологической индустрии.

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По данным Bloomberg, Microsoft инвестировала в Figure AI 95 миллионов долларов, а Nvidia — 50 миллионов долларов. Венчурное подразделение корпорации Intel вложило 25 миллионов долларов, LG Innotek - 8,5 миллиона долларов и Samsung - 5 миллионов долларов. Джефф Безос выделил колоссальные 100 миллионов долларов, а OpenAI, после того как отказалась от приобретения этого стартапа, решила все таки выделить 5 миллионов долларов на развитие Figure AI. Венчурные фонды от Parkway Venture Capital до Tamarack также помогают Figure AI достигнуть первоначальной цели финансирования в 500 миллионов долларов.

Эти средства позволят Figure AI модернизировать свое производство и выпустить флагманского робота-гуманоида Figure 01. Рост Figure 01 составляет 170 см, а вес - 60 кг. Он способен перевозить 20 кг груза за раз, что делает его подходящим "сотрудником" для многих складских работ, который сможет передвигаться со скоростью 1,2 метра в секунду. Известно, что заряда батареи Figure 01 хватает на 5 часов, но компания Figure AI не уточнила, какой тип зарядного устройства использует ее робот и сколько времени уходит на полную зарядку батареи.





Figure 01, несомненно, составит конкуренцию человекоподобному роботу Tesla Optimus. С тех пор как генеральный директор Илон Маск продемонстрировал Optimus на выставке AI Day 2022, компания отказалась от исследовательского прототипа под названием Bumblebee и перешла к «более стабильной платформе, разработанной Tesla» под названием Optimus Gen-1. Сообщается, что Optimus ходит намного быстрее предшественника, благодаря походке, более похожей на человеческую, и подвергается меньшему количеству падений, а также находится в процессе нескольких улучшений физической артикуляции, которые подготовят гуманоида к более широкому спектру применений.





Как и Tesla, компания Figure AI заявила, что ее цель - решить проблему нехватки рабочей силы и избавить людей от физически опасных профессий - миссия, которая на первый взгляд кажется благородной, но может иметь сложные последствия. Помимо того факта, что так называемый дефицит рабочей силы является следствием недостаточной заработной платы или отсутствием защиты прав работников, технология Figure AI вызывает некоторое беспокойство. Первый принцип стартапа — «двигаться быстро и быть технически бесстрашным», что не только оказалось финансово рискованным для прошлых технологических стартапов, но и может обернуться кинематографической катастрофой для компании, занимающейся человекоподобными роботами.

На данный момент мировое сообщество может утешить обещание Figure AI "не применять человекоподобных роботов в военных или оборонных целях, а также в любых задачах, требующих причинения вреда людям". Но в любой момент может вмешаться американское правительство и переманить стартап в оборонную промышленности, как это уже произошло с компанией Starlink Илона Маска.