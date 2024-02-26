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Fantoci
Глубоководная экспедиция привела к открытию 100 новых видов животных и 4 подводных гор
Используя современный гидролокатор и дистанционно управляемый глубоководный робот, ученые нанесли на карту более 20 000 квадратных километров ранее неизученного дна океана.

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Исследуя морские глубины у берегов Чили, ученые не могли и предположить, что сделают два сенсационных открытия: обнаружат огромные подводные горы и около 100 новых морских видов. Про важные подводные открытия сообщила международная научная команда, которая проводила исследования на специальном судне Института океанографии Шмидта. Используя современный гидроакустический комплекс и глубоководного робота с дистанционным управлением, ученые из Чили, Австралии, Португалии и США нанесли на карту более 20 000 квадратных километров ранее неизученного морского дна, что привело к зоологическим и географическим открытиям всей их жизни.

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8 января международная команда ученых отплыла из прибрежных районов Чили на "Фалькоре" (110-метровом исследовательском судне SOI), оснащенном восемью лабораториями и обширным набором акустических датчиков. С помощью передового научного оборудования команда почти месяц исследовала хребты Салас-и-Гомес и Наска - два подводных горных хребта протяженностью 2 900 километров между Чили и островом Пасхи, а также морские парки Хуан-Фернандес и Наска-Десвентурадас. Для улучшения видимости глубоководного дна исследователи также использовали безымянный подводный робот, который способен погружаться на 4 500 метров.

Подводная гора «Солито». 

То, что они обнаружили, было ошеломляющим. Нанеся на карту 52 777 квадратных километров морского дна, команда обнаружила четыре подводные горы и крутые подводные хребты в чилийских водах. Самая высокая, получившая название Солито, возвышается над морским дном на 3530 метров. Ученые также обнаружили, что каждая подводная гора имеет свою экосистему, богатую глубоководными коралловыми рифами, садами губок, скоплениями морских ежей, жуткими ракообразными и причудливо выглядящей "морской жабой" с плавниками, похожими на руки. Обнаруженные морские экосистемы являются домом по крайней мере для 100 ранее неизвестных видов.

«Данная экспедиция превзошла все наши ожидания», — заявил доктор Хавьер Селланес, руководитель экспедиции и профессор морской биологии Университета Католика дель Норте в Чили, в заявлении SOI. «В таких отдаленных и малоизученных регионах всегда ожидаешь найти новые виды, но их количество, особенно для некоторых групп, таких как губки, просто поражает. Эти процветающие и здоровые экосистемы свидетельствуют о том, что морские парки Наска-Десвентурадас и Хуан-Фернандес надежно защищают хрупкие морские среды обитания».

Обнаружена красная рыба с большим глазом, большим ртом и плавниками, похожими на руки. 

С помощью собранных во время экспедиции образцов ученые теперь готовятся идентифицировать каждый новый вид. Это может занять годы; ученым не только нужно подтвердить, что существо не принадлежит к существующему виду, но и использовать ограниченную информацию, которая у них есть о биологии, среде обитания и других характеристиках существа, чтобы понять, куда оно вписывается в общую таксономию.

В субботу, 24 февраля, SOI начала аналогичную вторичную экспедицию. Исследователи этой экспедиции продолжат изучать хребет Салас-и-Гомес, попутно ведя прямую трансляцию отдельных погружений на YouTube-канале организации.

#чили #soi #глубоководная экспедиция #глубоководный робот
Источник: schmidtocean.org
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