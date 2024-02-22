Данное соглашение знаменует большой успех литейных усилий компании Intel.

Вчера компания Intel провела первое крупное мероприятие в этом году. Оно было посвящено своему литейному бизнесу под названием Intel Foundry Direct Connect. На мероприятии Intel представила свою новую дорожную карту процессов, включающую Intel 14A и предстоящие «эволюции» узлов Intel 3 и 18A. В качестве вишенки на торте этого мероприятия и доказательства своей конкурентоспособности с TSMC, компания Intel ошарашила всех, объявив о сделке с Microsoft по разработке специализированных чипов, которая выбрала техпроцесс Intel 18А для своего будущего процессорного проекта. Это огромная победа для зарождающихся литейных усилий Intel, которая, несомненно, повысит престиж компании как серьезного игрока в литейной сфере.

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На мероприятии присутствовал генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, который высоко оценил данное сотрудничество, но подробностей они с Пэтом Гелсингером не раскрыли, в связи с тем, что техпроцесс Intel 18A ожидается только в 2025 году. Однако Наделла, в своей обычной манере, высказал ряд восторженных слов по поводу только что заключенного соглашения.

«Мы находимся в самом разгаре очень интересной смены платформ, которая кардинально изменит производительность каждой отдельной компании и вообще всей индустрии», — сказал Наделла. «Чтобы воплотить это видение в жизнь, нам нужен надежный источник самых передовых, высокопроизводительных и высококачественных полупроводников. Поэтому мы так рады сотрудничать с Intel Foundry и именно поэтому мы выбрали дизайн чипа, который планируем производить по технологии Intel 18A».

На мероприятии Гелсингер выставил на сцене все пять пластин новых техпроцессов, а 18А охлаждался на крайнем правом краю.

Хотя некоторые пользователи в интернете думают, что это будет какой-то новый чип для консолей Xbox, который придет на смену чипам AMD, как это делалось раньше, но скорее всего, это будет чип для центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, но пока все это только предположения. В интервью MSN генерального директора Пэта Гелсингера спросили об этом загадочном чипе, но он уклонился от ответа, повторив, что Microsoft не раскрывает, какой у него дизайн и какой компанией он разработан, а лишь отметил, что он будет производиться на техпроцессе Intel 18A. Когда его спросили, почему Intel повысила свою оценку доходов от производства с 10 до 15 миллиардов долларов и связано ли это с Microsoft, Гелсингер заявил, что у компании теперь есть три крупные сделки: с UMC и Microsoft по чипам, а также по передовой упаковке.

Сделка с Microsoft является победой генерального директора Гелсингера, который возглавил агрессивную стратегию возвращения Intel на пьедестал славы после того, как в 2021 году он вернулся на пост генерального директора. Он все время говорил, что к завершению 2025 года стратегия компании "пять техпроцессов за четыре года" вернёт компании лидирующие позиции в отрасли благодаря техпроцессу 18А. Теперь по крайней мере один крупный игрок отрасли поверил его словам, что может придать Microsoft большой импульс в привлечении новых клиентов для сделок по разработке специализированных чипов. Intel удачно выбрала время, поскольку TSMC может начать испытывать проблемы с производственными мощностями из-за своего доминирующего положения и большого количества клиентов с большим объемом производства, включая Apple, AMD, Nvidia и даже Intel.