Пилотные проекты по всему миру позволили специалистам и водителям протестировать жизнеспособность этой технологии в реальных условиях.

Раньше автолюбители думали, что нет ничего более утомительного, чем вынужденная остановка для заправки машины, работающей на бензине, но как же они заблуждались пока не столкнулись с многочасовыми подзарядками электромобилей. Зарядных станций для электромобилей намного меньше, чем традиционных заправок и они расположены очень далеко друг от друга. К тому же, даже самые быстрые зарядные устройства 3 уровня требуют не менее 15 минут, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для поездки на 300 километров. И хотя многие владельцы электромобилей полагаются на домашние зарядные устройства, которые заряжают их транспортные средства во время сна, современные батареи все равно недостаточно емкие для путешествий или длительных поездок на работу.

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Зарядка электромобиля на ходу сможет устранить все проблемы, если, конечно, все будет сделано правильно. Перспективная технология подразумевает наличие зарядной площадки, которая встраивается в дорогу для электромобилей и специальную катушку на нижней части совместимого транспортного средства. Когда приемная катушка электромобиля выравнивается с зарядной площадкой на дороге, генерируется поле передачи энергии, позволяющее транспортному средству получать электричество, несмотря на максимальный зазор в 25 сантиметров.

Иллюстрация, показывающая передачу энергии между дорогой и приемной катушкой электромобиля. Фото: Plugless Power

С большой вероятностью беспроводная система зарядки электромобилей когда-нибудь будет использоваться для стационарной зарядки на парковках, но основная привлекательность этой технологии заключается в её способности заряжать автомобили при движении на трассе. Более десяти лет назад Южная Корея запустила первую в мире сеть зарядки электромобилей. Скрытые внутри 24 километров дороги зарядные элементы позволяли двум электроавтобусам заряжаться во время перевозки пассажиров между одной железнодорожной станцией и Инсадоном, одним из самых оживленных культурных центров Сеула. Соединенные Штаты позаимствовали эту технологию у корейцев и запустили собственную дорогу для зарядки электромобилей в Детройте, а округа Лос-Анджелес и Мэрион, штат Индиана, используют индуктивную зарядку для питания некоторых участков общественного транспорта. В Швеции также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую "электронную автомагистраль".

Но чтобы пользоваться этой технологией, автопроизводителям и покупателям электромобилей необходимо смириться с одним существенным недостатком - высокой стоимостью. Алекс Грузен, генеральный директор компании WiTricity Corp., занимающейся беспроводной зарядкой электромобилей, сообщил Bloomberg, что беспроводные приемники энергии «будут стоить автопроизводителям несколько сотен долларов за автомобиль, а потребителям - как минимум 2500 долларов к первоначальной стоимости транспорта». Грузен сказал, что он ожидает, что эти затраты снизятся в течение следующих нескольких лет, но дополнительные стартовые затраты, вероятно, испортят впечатление новой технологии для потенциальных покупателей электромобилей, поскольку современные электромобили, как правило, дороже автомобилей с бензиновым двигателем.

Сообщается, что этим летом WiTricity планирует внедрить технологию парковки и зарядки на низкоскоростных и легких транспортных средствах, таких как гольф-кары. Но что касается повседневных автомобилей, таких как седаны, внедорожники и пикапы, здесь ситуация обстоит иначе. Хотя рост спроса на электромобили со стороны потребителей может подтолкнуть автопроизводителей к внедрению технологии беспроводной зарядки, но потенциальные покупатели электромобилей вряд ли захотят доплачивать несколько тысяч долларов из-за одной "электрической дороги" в городе.

Заключение

Беспроводная зарядка электромобилей имеет большой потенциал, но ей еще предстоит преодолеть ряд препятствий, прежде чем она станет массово доступной. Стоимость, совместимость и инфраструктура - это лишь некоторые из проблем, которые необходимо решить.

Сложно сказать, когда беспроводная зарядка станет доминирующей технологией зарядки электромобилей. Однако по мере развития технологий и снижения затрат она может стать более привлекательным вариантом для водителей электромобилей.