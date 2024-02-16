Застрявшая пылезащитная крышка не позволяет инструменту SHERLOC воздействовать лазером на камни и собирать спектроскопические данные.

Марсоход "Perseverance" выполнил большой объем работы на Марсе с момента его приземления в 2021 году, но теперь НАСА сообщила о первой серьезной неисправности в его оборудовании. Произошел сбой в работе лазера, предназначенного для сканирования горных пород, Если специалистам не удастся наладить работу крошечного моторчика на расстоянии миллионов километров, то у марсохода могут возникнуть проблемы со сбором необходимых образцов грунта, а также это усложнит миссию "Perseverance" по выявлению признаков жизни на Марсе.

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Данный научный инструмент получил всем знакомое имя SHERLOC, которое расшифровывается как "Сканирование обитаемой среды с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции органических веществ и химикатов". Устройство использует лазер для испарения небольших участков горных пород, что позволяет анализировать их состав с помощью множества камер и спектрофотометров. За три года пребывания на Красной планете, SHERLOC облучил лазером 34 каменные цели и помог составить 261 гиперспектральную карту объектов. Оптика прибора очень чувствительна, поэтому она имеет пару пылезащитных крышек, которые открываются и закрываются по мере необходимости. Ранее на этой неделе НАСА объявило, что у SHERLOC-а возникла проблема, но дело оказалось не в самом приборе. В НАСА говорят, что с SHERLOC-ом все в порядке, но одна из двух пылезащитных крышек перестала реагировать.

6 января инженеры выяснили, что проблемная крышка сконструирована таким образом, что без нее некоторые рабочие режимы SHERLOC не смогут функционировать. SHERLOC находится в конце роботизированной руки марсохода изображение выше), что позволяет ему максимально приближаться к образцам, чтобы не создавать помех для чувствительного рамановского спектрометра. При открытой крышке SHERLOC не может использовать лазер или собирать спектроскопические данные.

Вид крупным планом на инженерную версию SHERLOC. Фото: NASA / JPL-Caltech

Для устранения проблемы была назначена специальная инженерная группа, которая надеется, что SHERLOC удастся вернуть в рабочее состояние. В настоящее время команда пытается лучше понять природу проблемы, изменяя количество энергии, подаваемой на двигатель крышки. Если крышка останется "приклеенной", это может ограничить эффективность "ШЕРЛОКА". Хотя в текущем состоянии он не может использовать свой лазер или спектрометр, прибор по-прежнему способен делать микроскопические снимки с помощью камеры WATSON, которая выглядывает через другое отверстие.

Даже если НАСА не удастся устранить эту неисправность, это не означает, что Perseverance будет бездействовать на Марсе. Инженеры ровера спроектировали комплекс из семи приборов с определенным резервом. Помимо SHERLOC, у него есть PIXL (Планетарный рентгеновский литохимический прибор) и SuperCam. Оба эти прибора могут проводить спектроскопию независимо от SHERLOC.

"Perseverance" спроектирован на основе марсохода "Curiosity", который исследует Марс уже более десяти лет. Есть все основания полагать, что его преемник прослужит тоже много лет. Тем не менее, такие неполадки, как застрявшая пылезащитная крышка, неизбежно будут возникать по мере того, как ровер будет сталкиваться с суровыми условиями на Красной планете.