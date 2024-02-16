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Fantoci
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
Это важный момент для космической солнечной энергетики, которая обладает большим потенциалом для получения энергии, чем стационарные солнечные панели на Земле.

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Стационарные солнечные панели не являются единственным инструментом для получения чистой энергии Солнца. В ходе уникального эксперимента, проведенного в прошлом году, исследователи из различных сфер деятельности успешно собрали солнечную энергию с помощью орбитального спутника и затем передали ее на Землю. Результаты эксперимента были подробно описаны в новой статье, опубликованной на портале arXiv.

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За этим достижение стояла команда Калифорнийского технологического института (Caltech) со своим проектом Космической солнечной энергетики или SSPP. Эксперимент они проводили в прошлом году совместно с Indie Semiconductor, Inc., Лабораторией реактивного движения НАСА (JPL), Amazon Web Services и дочерним стартапом Калифорнийского технологического института под названием GuRu Wireless. Результатом совместной работы стал прототип под названием Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1). Этот прототип в конечном итоге будет использоваться в трех экспериментальных технологиях, одна из которых — космическая солнечная энергия. 

В настоящее время мы уже используем солнечную энергию и солнечные панели для выработки электричества здесь, на Земле, но даже самые современные панели имеют свои недостатки. В пасмурный и дождливый день мощность солнечной панели может упасть до 25%, и к тому же, по понятным всем причинам, стационарные панели не могут вырабатывать электроэнергию ночью. В то же время орбитальные солнечные панели могут работать ночью, если только они вращаются так, чтобы оставаться в контакте с солнечными лучами. Учёным оставалось лишь придумать надёжный способ передачи собранной энергии в космосе на Землю, где её можно будет использовать для электроснабжения домов, предприятий, общественных ресурсов и т.д.

MAPLE интегрирована в космический аппарат Vigoride-5, который входит в состав SSPD-1. Автор: Ayling Et Al/ArXiv 2401.15267

Вот в этом и заключается идея MAPLE (микроволновой решетки для низкоорбитального эксперимента по передаче энергии) - одной из трёх ключевых технологий SSPD-1. Сконструированная на базе аппарата CubeSat 6U, MAPLE принимает солнечную энергию, собранную солнечными батареями SSPD-1, и преобразует ее в радиочастотную (RF) энергию с помощью выпрямляющих антенных решеток. Затем пара специальных 16-канальных кремниевых радиочастотных интегральных схем (RFIC) синтезирует луч радиочастотной энергии, который можно передать на Землю. На крыше лаборатории Мура в Калифорнийском технологическом институте установлено специальное устройство, которое отслеживает местоположение MAPLE, а радиочастотный приёмник принимает поступающую энергию и преобразует её в постоянный ток.

3 января 2023 года команда ученых SSPP успешно запустила прототип SPPD-1 на низкую околоземную орбиту (LEO) с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Ровно через два месяца команда SSPP начала экспериментировать с оборудованием MAPLE для передачи энергии в Caltech. Хотя в предпечатной статье SSPP, которая сейчас проходит экспертизу, говорится о небольшой деградации мощности к концу каждой попытки, эксперимент можно сказать проходил успешно на протяжении всего 10-месячного периода.

В конечном итоге команда SSPP надеется создать целое "созвездие" спутников типа SPPD-1, способных передавать достаточно энергии для снабжения 10 000 домов. Безусловно, им предстоит пройти долгий путь: хотя MAPLE смогла захватывать от 175 до 251 мВт за определенное время в космосе, но на наземную станцию Caltech попало только 1 мВт. Тем не менее, целью эксперимента SSPP было не дополнение нашей энергосистемы, а доказательство осуществимости сбора солнечной энергии в космосе.

#земля #солнечная энергия #солнечные панели #орбитальный спутник
Источник: arxiv.org
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