Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
SpaceX собирается уничтожить в атмосфере 100 дефектных спутников Starlink
В данный момент спутники работают нормально, но компания не собирается дожидаться момента, когда они начнут вызывать сбои в связи.

реклама

Компания SpaceX сообщила, что специалисты выявили серьезный дефект в некоторых самых первых спутниках Starlink. Раньше с похожими проблемами сталкивались и другие провайдеры спутниковой связи. Они предпринимали попытки устранить проблему дистанционно или просто продолжали использовать спутник до полного отказа оборудования, но SpaceX решает проблемы по другому. Благодаря широкому распределению сети Starlink, SpaceX может просто избавиться от 100 потенциально дефектных спутников, и именно это они собираются сделать.

реклама

Аэрокосмическая компания Илона Маска планирует уничтожить 100 проблемных спутников, не дожидаясь их выхода из строя. По словам представителей SpaceX, их спутники «полностью разрушаемы по своей конструкции», поэтому план по сведению их с орбиты в атмосферу не несет риска травм или повреждений для людей на земле. За последние несколько лет SpaceX вывела на орбиту более 6000 спутников Starlink, из которых около 5400 все еще функционируют. В их число входят и эти 100, обреченных на уничтожение, но потеря такой малой доли спутников вряд ли повлияет на скорость передачи данных или зону покрытия.

Компания не уточнила, в чем именно заключается дефект этих спутников, заявив лишь, что он повышает вероятность системных сбоев во всей сети в будущем. Несмотря на низкий риск, SpaceX пообещала предоставлять данные о предполагаемых позициях и траекториях спутников по мере снижения их орбит для входа в атмосферу. В случае пересечения скорректированных орбит с орбитой другого объекта, SpaceX возьмет на себя ответственность за маневрирование во избежание столкновения. Таким образом, критическая ошибка, вероятно, не касается системы маневрирования.

Илон Маск запускает на орбиту огромное количество спутников Mini V2 Starlink за один раз. Фото: SpaceX

Данное заявление было сделано в рамках обновления информации о том, что SpaceX не уделяет особое внимание "космической устойчивости", после того как Илона Маска обвинили в игнорировании сложившейся ситуации на фоне стремительного развертывания тысяч спутников Starlink. Быстрый рост сети SpaceX уже привел к появлению десятков спутников на астрономических снимках и нескольким опасным сближениям на орбите. Новейшие спутники Starlink оснащены автономной системой предотвращения столкновений, а НАСА внедрило новые правила организации движения спутников, согласованные с SpaceX.

Потеря 100 спутников вряд ли нанесет существенный ущерб сети Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 способна доставлять до 60 новых спутников за один запуск, а на подходе уже более мощные спутники Starlink V2. Но для запуска больших спутников версии V2 потребуются ракета-носитель Starship, которая все еще находится в разработке. До появления этой огромной ракеты, компания SpaceX будет запускать Mini V2 Starlink с помощью Falcon 9. Они не столь мощные, как полноразмерные V2, но превосходят старые спутники первого поколения, которые вскоре покинут орбиту.

#spacex #starlink #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)
Heise: Илон Маск переносит штаб-квартиру компании SpaceX из Делавэра в Техас
Компания SpaceX перенесла юридический адрес из штата Делавэр в Техас, сообщил Илон Маск
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
2
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
15
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
6
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
4
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
1
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
+
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
2
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
+
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
9
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал о сроках выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090
9
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
В Британии патентуют технологию, важную для развертывания спутников на низкой околоземной орбите
+
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
+
Астрономы из Обсерватории Стюарда обнаружили массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
7
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
3
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
11
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
11

Сейчас обсуждают

beltar
19:06
Поэтому на фиг эта ОС никому не нужна.
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
Аркадий Еремеев
19:04
))))
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Александр Курдо
19:03
И что рассказать? О том, что только конкуренция со встройками AMD заставляет их шевелится? Или давайте лучше о том, чем что может исполнять Nvdia в отсутствии нормальной конкуренции с AMD и Intel? И е...
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
Валерий
18:58
А как же импортозамещение? Свои организации нагибаем, а сами у саксов оборудования берём? Точно не двойные стандарты?
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
Денис Половников
18:54
Ваше мнение оч важно (нет) для нас, скакол, попу мыл?
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
Dante1980
18:53
Цитату можно? А то вижу вырванные слова из контекста и не более того
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
palkovvodec
18:50
а теперь помимо этого тут ещё и развлекаются, обоссывая опущенную либерастню 😆
GeForce RTX 4070 SUPER уже можно купить за 589 долларов
Dante1980
18:49
а теперь все то же самое расскажите про видеокарты Intel
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
E. S.
18:49
Не хотят кормить хохлов больше. А Россия наращивает поставки судами газовозами. Только за!
В Европе заявили, что не нуждаются в газе из РФ и не будут продлевать контракт на украинскую ГТС
Михаил Авраменко
18:48
Ну да, на Окраине так и произошло.
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем