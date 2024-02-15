В данный момент спутники работают нормально, но компания не собирается дожидаться момента, когда они начнут вызывать сбои в связи.

Компания SpaceX сообщила, что специалисты выявили серьезный дефект в некоторых самых первых спутниках Starlink. Раньше с похожими проблемами сталкивались и другие провайдеры спутниковой связи. Они предпринимали попытки устранить проблему дистанционно или просто продолжали использовать спутник до полного отказа оборудования, но SpaceX решает проблемы по другому. Благодаря широкому распределению сети Starlink, SpaceX может просто избавиться от 100 потенциально дефектных спутников, и именно это они собираются сделать.

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Аэрокосмическая компания Илона Маска планирует уничтожить 100 проблемных спутников, не дожидаясь их выхода из строя. По словам представителей SpaceX, их спутники «полностью разрушаемы по своей конструкции», поэтому план по сведению их с орбиты в атмосферу не несет риска травм или повреждений для людей на земле. За последние несколько лет SpaceX вывела на орбиту более 6000 спутников Starlink, из которых около 5400 все еще функционируют. В их число входят и эти 100, обреченных на уничтожение, но потеря такой малой доли спутников вряд ли повлияет на скорость передачи данных или зону покрытия.

Компания не уточнила, в чем именно заключается дефект этих спутников, заявив лишь, что он повышает вероятность системных сбоев во всей сети в будущем. Несмотря на низкий риск, SpaceX пообещала предоставлять данные о предполагаемых позициях и траекториях спутников по мере снижения их орбит для входа в атмосферу. В случае пересечения скорректированных орбит с орбитой другого объекта, SpaceX возьмет на себя ответственность за маневрирование во избежание столкновения. Таким образом, критическая ошибка, вероятно, не касается системы маневрирования.

Илон Маск запускает на орбиту огромное количество спутников Mini V2 Starlink за один раз. Фото: SpaceX

Данное заявление было сделано в рамках обновления информации о том, что SpaceX не уделяет особое внимание "космической устойчивости", после того как Илона Маска обвинили в игнорировании сложившейся ситуации на фоне стремительного развертывания тысяч спутников Starlink. Быстрый рост сети SpaceX уже привел к появлению десятков спутников на астрономических снимках и нескольким опасным сближениям на орбите. Новейшие спутники Starlink оснащены автономной системой предотвращения столкновений, а НАСА внедрило новые правила организации движения спутников, согласованные с SpaceX.

Потеря 100 спутников вряд ли нанесет существенный ущерб сети Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 способна доставлять до 60 новых спутников за один запуск, а на подходе уже более мощные спутники Starlink V2. Но для запуска больших спутников версии V2 потребуются ракета-носитель Starship, которая все еще находится в разработке. До появления этой огромной ракеты, компания SpaceX будет запускать Mini V2 Starlink с помощью Falcon 9. Они не столь мощные, как полноразмерные V2, но превосходят старые спутники первого поколения, которые вскоре покинут орбиту.