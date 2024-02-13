Накануне выпуска так называемых «ПК с искусственным интеллектом» компания Microsoft разрабатывает собственную технологию масштабирования для игровой среды Windows.

В последние годы игровая индустрия начала активно использовать технологии масштабирования на основе искусственного интеллекта, которые позволяют значительно повысить производительность игр. Они позволяют игре работать в более низком разрешении, а затем с помощью искусственного интеллекта определяют и добавляют то, чего не хватает при преобразовании изображения в более высокое разрешение. Компании Intel, Nvidia и AMD предлагают собственные версии подобных технологий масштабирования, и теперь, судя по всему, к ним присоединилась и Microsoft.

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Новая функция «Super-resolution» появилась в последней тестовой сборке Windows 11, что указывает на то, что Microsoft хочет предложить геймерам собственную технологию масштабирования. Как отмечает The Verge, пользователь Твиттера под ником PhantomOfEarth опубликовал скриншоты новой функции, которая получила название «Automatic Super Resolution». В описании говорится, что она использует искусственный интеллект для повышения плавности поддерживаемых игр - что напоминает стандартное масштабирование. Довольно странно, что эта функция не упоминается в блоге Windows, посвященном этой версии (26052).

Скриншот новой функции масштабирования в Windows 11.

Тестировщики задались вопрос, зачем Microsoft решила осваивать эту конкретную технологию, поскольку решения масштабирования традиционно привязаны к производителю видеокарты. Nvidia ограничивает использование своей технологии глубокого обучения суперсэмплинга (DLSS) исключительно собственными видеокартами. Что касается других компаний, то их технологии AMD FSR и Intel XeSS совместимы с любыми видеокартами. Однако, поскольку каждая компания оптимизирует свои графические процессоры для своей технологии масштабирования, редко можно увидеть людей, использующих FSR AMD на Nvidia или XeSS на чем-либо, кроме графического процессора Intel.

Вероятно, этот ход Microsoft связан с появлением так называемых «ПК с искусственным интеллектом». Появление новых компьютеров ожидается в ближайшие месяцы и, скорее всего, они будут приурочены к релизу новой версии Windows. Таким образом, речь может идти о новой игровой функции операционной системы, использующей встроенный нейропроцессор (NPU) для масштабирования игр с целью повышения производительности. Однако нам трудно поверить в то, что какой-либо геймер выберет эту новинку от Microsoft вместо DLSS или FSR. Поэтому пока неясно, чем новая разработка будет принципиально отличаться от существующих.

На данный момент еще неизвестно, чего именно пытается добиться Microsoft, а также чем новая функция отличается от существующих решений Nvidia по суперсэмплингу. Microsoft ясно дала понять, что она предназначена для игр, так что мы не знаем, имеется ли в виду только топовые игры, такие как Starfield, или любые игры запущенные в Windows 11. Так или иначе, встроенная функция ожидается в новых "ПК с искусственным интеллектом" от Microsoft. Остаётся гадать, будет ли она превосходить текущие аналоги или нет.