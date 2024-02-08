Постпандемический спад на рынке ПК официально завершился, согласно анализу, проведенному одной из исследовательских компаний.

Во время пандемии почти все IT-специалисты, менеджеры и другие офисные работники вынуждены были оставаться дома. Многие из нас решили модернизировать свои компьютеры или приобрести новые (а некоторым даже пришлось купить видеокарту по сильно завышенной цене). У нас просто не было выбора, объясняли мы своим вторым половинкам или мамам – ведь для работы и обучения на дому на протяжении года или двух требовался более мощный компьютер. Это было хорошее время для компьютерной индустрии, но когда пандемия закончилась в 2022 году, рынок резко упал, поскольку никому больше не нужно было покупать компьютерные комплектующие. По данным Jon Peddie Research (JPR), этот спад продолжался до 2023 года, однако продажи процессоров превысили допандемический уровень в четвертом квартале 2023 года.

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Последние данные о поставках процессоров показывают, что рынок ПК находится на пути к полному восстановлению после спада после пандемии. По данным JPR, продажи процессоров достигли дна в четвертом квартале 2022 года: было продано 54 миллиона единиц. С тех пор это число увеличивалось на 7% каждый квартал, достигнув кульминации в 66 миллиона единиц в четвертом квартале 2023 года. По данным исследования Peddie, это означает общий рост продаж процессоров на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Tom's Hardware отмечает, что цифра в 66 миллионов — это на 3,3 миллиона процессоров больше, чем было продано в период спада в конце 2022 года. Кроме того, поскольку большинство процессоров теперь оснащены встроенной графикой, этот рынок за последний год вырос на 18%.

Продажи процессоров начали расти с момента окончания пандемии в конце 2022 — начале 2023 года. Фото: JPR

По словам Peddie, рынок интегрированных графических процессоров также продолжит расти. В последнем квартале их распространение на рынке составило около 85%, было продано 60 миллионов устройств. В отчете прогнозируется, что доля рынка iGPU достигнет 98% в течение следующих пяти лет, и, возможно, именно поэтому Intel сосредоточила внимание на интегрированном графическом процессоре в архитектуре Meteor Lake. AMD также недавно выпустила свои первые APU для Zen 4 в серии 8000G, которые представляют собой недорогие процессоры с графикой RDNA 3, предназначенные для людей, у которых нет дискретной видеокарты.

Peddie называет взлет продаж процессоров ярким лучом света на фоне тревожных новостей о продолжающихся конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине. Хотя это кому-то и не покажется особенно важным, в отчете отмечается, что рынок ПК демонстрирует признаки оздоровления, несмотря на все тревожные события в мире, наряду с продолжающимся снижением инфляции и ростом ВВП США. Все это, похоже, подтверждает точку зрения, которой в последнее время придерживаются многие руководители технологических компаний – о том, что 2024 год ознаменуется масштабным обновлением персональных компьютеров.

В отличие от 2023 года, в этом году от Intel, AMD и Nvidia следует ожидать выхода новых процессоров и видеокарт, а также "новой" версии Windows, которая, вероятно, будет позиционироваться скорее как большое обновление, нежели Windows 12. Более того, приобретенные в период пандемии в 2021 году ПК уже нуждаются в модернизации, то же самое касается и процессоров. И уж точно в этом году появятся «ПК с искусственным интеллектом», хотя потребительскому рынку еще предстоит оценить, как они улучшат нашу жизнь.