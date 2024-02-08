Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Рынок ПК выходит из кризиса: аналитик рассказал о росте продаж процессоров
Постпандемический спад на рынке ПК официально завершился, согласно анализу, проведенному одной из исследовательских компаний.

реклама

Во время пандемии почти все IT-специалисты, менеджеры и другие офисные работники вынуждены были оставаться дома. Многие из нас решили модернизировать свои компьютеры или приобрести новые (а некоторым даже пришлось купить видеокарту по сильно завышенной цене). У нас просто не было выбора, объясняли мы своим вторым половинкам или мамам – ведь для работы и обучения на дому на протяжении года или двух требовался более мощный компьютер. Это было хорошее время для компьютерной индустрии, но когда пандемия закончилась в 2022 году, рынок резко упал, поскольку никому больше не нужно было покупать компьютерные комплектующие. По данным Jon Peddie Research (JPR), этот спад продолжался до 2023 года, однако продажи процессоров превысили допандемический уровень в четвертом квартале 2023 года.

реклама

Последние данные о поставках процессоров показывают, что рынок ПК находится на пути к полному восстановлению после спада после пандемии. По данным JPR, продажи процессоров достигли дна в четвертом квартале 2022 года: было продано 54 миллиона единиц. С тех пор это число увеличивалось на 7% каждый квартал, достигнув кульминации в 66 миллиона единиц в четвертом квартале 2023 года. По данным исследования Peddie, это означает общий рост продаж процессоров на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Tom's Hardware отмечает, что цифра в 66 миллионов — это на 3,3 миллиона процессоров больше, чем было продано в период спада в конце 2022 года. Кроме того, поскольку большинство процессоров теперь оснащены встроенной графикой, этот рынок за последний год вырос на 18%.

Продажи процессоров начали расти с момента окончания пандемии в конце 2022 — начале 2023 года. Фото: JPR

По словам Peddie, рынок интегрированных графических процессоров также продолжит расти. В последнем квартале их распространение на рынке составило около 85%, было продано 60 миллионов устройств. В отчете прогнозируется, что доля рынка iGPU достигнет 98% в течение следующих пяти лет, и, возможно, именно поэтому Intel сосредоточила внимание на интегрированном графическом процессоре в архитектуре Meteor Lake. AMD также недавно выпустила свои первые APU для Zen 4 в серии 8000G, которые представляют собой недорогие процессоры с графикой RDNA 3, предназначенные для людей, у которых нет дискретной видеокарты.

Peddie называет взлет продаж процессоров ярким лучом света на фоне тревожных новостей о продолжающихся конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине. Хотя это кому-то и не покажется особенно важным, в отчете отмечается, что рынок ПК демонстрирует признаки оздоровления, несмотря на все тревожные события в мире, наряду с продолжающимся снижением инфляции и ростом ВВП США. Все это, похоже, подтверждает точку зрения, которой в последнее время придерживаются многие руководители технологических компаний – о том, что 2024 год ознаменуется масштабным обновлением персональных компьютеров.

В отличие от 2023 года, в этом году от Intel, AMD и Nvidia следует ожидать выхода новых процессоров и видеокарт, а также "новой" версии Windows, которая, вероятно, будет позиционироваться скорее как большое обновление, нежели Windows 12. Более того, приобретенные в период пандемии в 2021 году ПК уже нуждаются в модернизации, то же самое касается и процессоров. И уж точно в этом году появятся «ПК с искусственным интеллектом», хотя потребительскому рынку еще предстоит оценить, как они улучшат нашу жизнь.

#amd #intel #процессоры #пандемия #jon peddie research
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
41
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
9
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
3
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
6
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
5
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
3
LG предлагает бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах
1
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
3
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
1
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
22
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
2
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
2
Suzuki выпускает новейшую электронную автоарфу Omnichord OM-108 после 25 лет ожидания
+
В AMD подтвердили отсутствие поддержки у APU Ryzen 8000G возможностей коррекции ошибок памяти ECC
+
Новый китайский самолет превзошел истребитель четвёртого поколения «Тайфун»
+
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
3
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
9

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
48
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
27
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
4
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
12
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
28
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
34
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
166
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
3
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
11
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
6

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
20:36
Это понятно, но ты написал про 100 фабов. Если это так, то должны были начисто смести оборону ВСУ, но такого нет, звиздеш чистой воды
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Китя.
20:35
Видео есть закидали фабами. а потом РФ зашла. и взрыв 1500 фаб взрыв в 200 этажный дом мало кто выживет даже под землей. так куски мяса летают в воздухе.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Bisaimon
20:34
Давно ждал монитор мини лед
Xiaomi представляет игровой монитор Redmi G Pro с технологией Mini-LED за $310
Дмитрий Дерябин
20:34
А что этим мусором кто то пользуется в наше время? С выходом 10 забыл про эу лабуду.
Avast и CCleaner больше не работают. Разработчик запретил запуск своих продуктов в РФ
Михаил Иванович
20:33
Причём тут фабы, кидают пехоту на мясные штурмы в основном. И если уж 100 фабов скинули 1500, то там все с землей должны были сравнять, но такого нет, значит пиздеж
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Китя.
20:32
у хохлов нет фабов. а у РФ как видишь есть.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Михаил Иванович
20:30
С таким же успехом вырезаются и российские военные об оборону ВСУ, но турбированным как всегда, плевать на свои потери, главное что там у укров
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
beltar
20:29
Ас - это истребитель, сбивший не менее 5. У ВСУ нет ни одного сбитого в возд. бою на счету, а значит никаких асов быть не может.
Пилот ВС РФ на Су-35С сбил аса ВСУ на Су-25, имевшего 385 боевых вылетов и навыки управления F-16
Китя.
20:28
Не переживай там скоро всех хохлов вырежут вчера на Авдеевку за 8 часов кинули больше 100шт фабов 1500. а укры свежим мясом сдерживают позиций но мясо кончается. и РФ уже частично зашли в Авдеевку.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Михаил Иванович
20:28
А случаи были? Вот в России за исполнение украинских песен в общественных местах штрафуют как минимум, и заставляют извиняться
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем