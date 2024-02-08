По словам президента компании, сверхуспешная консоль станет «основным бизнесом» компании Nintendo в течение 2024 года.

Nintendo официально продала более 139 миллионов консолей Switch с момента выхода устройства в 2017 году. Во вторник японская компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года, продемонстрировав, насколько уверенно Switch продолжает доминировать на рынке консольных игр. Согласно отчёту, по состоянию на 31 декабря 2023 года было продано 139,4 миллиона консолей Switch. Это на 6,9 миллиона единиц больше, чем в ноябре 2023 года. В четвертом квартале часто отмечается повышенный интерес к приобретению игровых консолей в связи с праздниками; однако отчет отмечает, что продажи аппаратного обеспечения превысили даже прогнозы Nintendo на 3,3%.

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Все геймеры хорошо знают, что Switch пользуется большой популярностью, но такой успех доказывает, что семилетняя консоль по-прежнему интересна любителям игр. В 2020 году количество проданных Switch (56 миллионов единиц) превысило совокупные продажи консоли Nintendo 64 (32,93 миллиона единиц) и GameCube (21,74 миллиона единиц). Год спустя продажи Switch за весь срок службы превзошли продажи 3DS и составили 79,87 миллиона и 75,94 миллиона единиц соответственно. А в 2023 году продажи Switch превысили продажи Game Boy и PlayStation 4 — двух самых популярных игровых консолей за всю историю.

Nintendo Switch с игровыми контроллерами Joy-Con.

Несколько лет назад каждая пятая проданная консоль Switch приобреталась геймерами у которых уже была хотя бы одна другая консоль. Неизвестно, сохраняется ли такая же тенденция на текущий момент. В 2021 году у пользователей Switch был феноменальный выбор игр: от Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8: Deluxe до Super Smash Bros. Многие люди искали новые способы развлечь себя дома из-за COVID-19, что, вероятно, также повлияло на продажи Switch в 2022 и 2023 годах.

После того как Nintendo опубликовала отчет о доходах, президент компании Сюнтаро Фурукава упомянул на телеконференции, что текущая модель Switch останется главным направлением бизнеса компании в 2024 году, сообщает Bloomberg. Это может разочаровать тех, кто с замиранием сердца ждет новую версию Switch, которую часто называют Switch 2. Сообщается, что во вторник Фурукава отказался комментировать слухи о Switch 2, заявив лишь, что Nintendo постоянно исследует новое аппаратное и программное обеспечение, оставив фанатов, ждущих следующую консоль компании, немного разочарованными.

Nintendo через несколько месяцев расскажет о своих планах на следующий финансовый год вместе со следующим отчетом о прибылях, и тогда мы, возможно, узнаем больше о ее официальной стратегии.