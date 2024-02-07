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Fantoci
Crucial стала лидером по скорости последовательного чтения среди SSD Gen 5 с показателем 14,5 ГБ/с
Новый твердотельный накопитель Crucial T705 будет предлагаться в версиях на 1, 2 и 4 ТБ.

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На протяжении многих лет пользователи компьютеров были ограничены при покупке твердотельными накопителями PCIe 4.0 с их мизерной пропускной способностью в 7 ГБ/с. Новый интерфейс PCIe 5.0 обещает кардинально изменить ситуацию, удвоив пропускную способность до 14 Гб/с, что предоставит огромный скачок производительности. Проблема в том, что большинство выпущенных до сих пор твердотельных накопителей PCIe Gen 5 не смогли достичь этой отметки, но ситуация начинает меняться с наступлением 2024 года. Уже анонсировано несколько накопителей со скоростью чтения 14 ГБ/с, и компания Crucial намерена превзойти их, предложив клиентам новый твердотельный накопитель T705 NVME M.2, способный достигать 14,5 ГБ/с при последовательном чтении.

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Характеристики и фотографии новейших твердотельных накопителей Crucial недавно появились в интернете, и они указывают на то, что твердотельные накопители Crucial T705 следующего поколения будут самыми быстрыми SSD, которые вы сможете купить в данный момент. Конечно, далеко не каждый пользователь сможет воспользоваться такой колоссальной пропускной способностью, но с точки зрения технических характеристик Crucial станет королем скорости среди твердотельных накопителей. Этот новый накопитель придёт на смену существующей линейке T700 поколения 5, которая может достигать около 12 Гб/с при последовательном чтении. По данным Videocardz, новая версия T705 емкостью 2 ТБ будет обеспечивать скорость последовательного чтения 14,5 ГБ/с, что сделает его самым быстрым доступным накопителем.

Предположительно T705 будет предлагаться с охлаждающим радиатором и без него.

Новая версия накопителя T705 также будет выпускаться в версиях на 1 и 4 ТБ. Стоит отметить, что последний объем накопителя весьма нехарактерен для высокоскоростных SSD. Эти модели немного медленнее по скорости чтения, чем накопитель на 2 ТБ – 1 ТБ версия достигает 13,6 Гб/с, а 4 ТБ – 14,1 Гб/с. На рынке уже представлены несколько накопителей M.2 Gen 5, способных работать со скоростью чтения 14 ГБ/с, поэтому новый накопитель Crucial превосходит их всего на 0,5 ГБ/с, что не скажется на реальной производительности компьютера. Тем не менее, на бумаге он станет новым рекордсменом.

Один из источников сообщил, что в новых накопителях используется TLC Micron B58R FortisFlash NAND - 232-слойная флэш-память, которую компания анонсировала в декабре 2023 года. Напомню, что год назад был выпущен оригинальный T700 и он намного опередил свое время благодаря скорости чтения 12 ГБ/с, что позволило Crucial завоевать корону твердотельных накопителей пятого поколения. С тех пор было анонсировано несколько твердотельных накопителей пятого поколения со скоростью 14 ГБ/с, поэтому этот ход со стороны Crucial оценивается как попытка вернуть былую славу. Однако сейчас никому не нужны твердотельные накопители пятого поколения, потому что цены на них по-прежнему непомерно высоки и никто не знает насколько они надежны.

Тем не менее, 2024 год, скорее всего, станет переломным, когда SSD накопители 5 поколения начнут активно внедряться на массовый рынок, поскольку ожидается расширение их поддержки в следующих платформах как от AMD, так и от Intel. Это произойдёт не раньше конца текущего года, так что пока такие решения, как новый накопитель от Crucial, существуют в первую очередь для того, чтобы заявить про себя на компьютерном рынке.

#ssd #crucial #твердотельный накопитель #crucial t705
Источник: videocardz.com
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