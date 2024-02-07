Похоже, что Microsoft меняет свою стратегию по эксклюзивным играм.

Последние несколько лет Microsoft яростно скупала крупных игровых издателей, чтобы увеличить коллекцию своих эксклюзивных игр. Однако новый отчёт говорит о том, что производитель Xbox собирается изменить свою стратегию. Вместо того, чтобы оставлять контент эксклюзивным только для своей консоли, Microsoft планирует сделать многие франшизы доступными на разных платформах. Это станет серьезным поворотом для Microsoft и признаком того, что в Xbox могут произойти еще большие изменения.

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На прошлой неделе появились сообщения о том, что Microsoft может выпустить Starfield на PlayStation 5, несмотря на предыдущие заявления об эксклюзивности игры для Xbox. Это можно объяснить тем, что Starfield так и не стал блокбастером, на который надеялись Microsoft и Bethesda, поэтому отказ от эксклюзивности ради дополнительной прибыли и расширения базы игроков выглядит логично. Но на этом слухи не заканчиваются.

Появились новости о том, что на PS5 появятся и другие эксклюзивные игры Xbox, включая Hi-Fi Rush, Indiana Jones and The Great Circle, Microsoft Flight Simulator и многие другие. Microsoft пока ничего не объявляла официально, но количество и частота этих слухов говорят о том, что внутри подразделения Xbox происходят перемены.

Во время недавних судебных разбирательств Microsoft признала, что Xbox постоянно отставала от конкурентов. Microsoft попыталась решить эту проблему, повторив опыт Sony: она стала владельцем популярных франшиз и сделала их эксклюзивными для своей консоли. Microsoft приобрела Bethesda (и материнскую компанию ZeniMax) в 2021 году, получив контроль над The Elder Scrolls, Fallout, а теперь и над Starfield. Совсем недавно Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard, чтобы заполучить в свои руки такие франшизы, как Diablo, Starcraft и, что важнее всего, Call of Duty.

Консоли Xbox последнего поколения продаются примерно втрое меньше, чем PS5.

Вероятность того, что Microsoft сделает Call of Duty эксклюзивом Xbox, настолько встревожила Sony, что компания активно выступила против сделки, направляя записки регуляторам по всему миру и делая многочисленные публичные заявления. В конечном итоге компания получила гарантию того, что Call of Duty будет на консолях Sony еще как минимум 10 лет. Возможно, опираясь на этот опыт, Microsoft решила пойти другим путем и охватить более широкую аудиторию, поскольку продажи PS5 значительно опережают Xbox. И это не будет чем-то беспрецедентным — компания уже предоставляет геймерам доступ ко многим своим играм через облачные игры, даже если у вас нет Xbox. С другой стороны, доступность игр в Game Pass с первого же дня может снизить продажи всех эксклюзивных игр.

Имеющаяся у нас информация говорит в пользу того, что по крайней мере некоторые эксклюзивы Xbox станут мультиплатформенными. Придется немного подождать и посмотреть, станет ли это новой тенденцией для Microsoft. Если The Elder Scrolls VI выйдет на PlayStation 6, это будет означать отказ Microsoft от стратегии эксклюзивности.