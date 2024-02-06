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Fantoci
Космический корабль Илона Маска выбран для запуска надувной космической станции "Starlab"
Starlab будет в два раза меньше МКС по объему, но полностью уместится в одной ракете Starship.

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Международная космическая станция не будет существовать вечно и это прекрасно понимают все страны, которые принимают непосредственное участие в ее обслуживании. В данный момент обсуждается вопрос о выводе из эксплуатации этой устаревшей космической лаборатории. Специалисты считают, что следующую эру освоения космоса человеком возглавят коммерческие станции вроде Starlab Space - совместный проект Voyager Space и Airbus. Инженеры двух компаний совместно разрабатывают надувную космическую станцию Starlab и недавно объявили, что выбрали компанию SpaceX для запуска своей станции сверхтяжелой ракетой-носителем Starship. Здесь стоит отметить, что эта ракета тоже все еще находится в разработке, но команда конструкторов Starlab Space утверждает, что станция будет готова к работе до того, как МКС будет списана.

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Поскольку станция Starlab имеет надувную конструкцию, во время запуска на орбиту ее можно будет разместить в относительно небольшом грузовом отсеке. Диаметр "сжатого" модуля составит около 8 метров, что совпадает с размерами отсека для полезной нагрузки ракеты-носителя. По задумке инженеров Starship будет огромной ракетой, но, несмотря на это, будет здорово, если она сможет доставить на орбиту целую космическую станцию за один раз.

Команда Starlab Space утверждает, что станция даст возможность плавно перенести все оборудование для микрогравитационных исследований с МКС на Starlab. В космосе станция надуется до общего объема 450 кубических метров, что примерно вдвое меньше объема МКС. Однако для полной сборки МКС потребовались годы и более 40 запусков ракет, что увеличило стоимость станции на миллиарды долларов. Внутри станции Starlab будет находиться все необходимое для работы космонавтов, включая лабораторные помещения, жилые помещения, двигательный модуль и солнечная энергосистема мощностью 60 кВт.

МКС уже более 20 лет является домом человечества в космосе, что само по себе впечатляет. МКС требовала сотрудничества космических агентств многих стран, и даже когда отношения между Россией и США ухудшились, экипажи продолжали работать на станции вместе. В отличие от МКС, Starlab - коммерческий проект, который будет сдавать площади в аренду правительствам, компаниям и научным организациям. Европейское космическое агентство уже согласилось арендовать часть Starlab для своих нужд. Ожидается, что Россия и Китай пойдут своим путём.

Starship запускалась дважды с незначительным успехом, но до орбиты она так и не добралась. Фото: SpaceX

Выбор в пользу ракеты SpaceX логичен для команды Starlab, учитывая почти идеальное соответствие размеров станции и грузового отсека Starship. Кроме того, это сотрудничество дает Starlab Space время на устранение недочетов. Ракета Starship в настоящее время также находится в разработке, и прогресс идёт намного медленнее по сравнению со сроками, предложенными генеральным директором Илоном Маском. Первые два испытательных полета завершились досрочно, когда ракета-носитель и сам корабль подверглись «быстрому незапланированному разрушению», как любит говорить в SpaceX.

Ранее представители Starlab Space выражали надежду запустить станцию в 2028 году, чтобы начать сдачу отсеков станции в аренду в 2029-м. Это все еще потенциально осуществимая дата, но все зависит от компании SpaceX. Эти сроки также совпадают с намерением компании ввести Starlab в эксплуатацию до того, как МКС будет списана и уничтожена в атмосфере Земли. По планам НАСА это должно произойти в 2030 году.

#илон маск #космос #земля #мкс #международная космическая станция #spacex starship #starlab
Источник: voyagerspace.com
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