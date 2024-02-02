Этот ускоритель искусственного интеллекта будет соответствовать торговым ограничениям США.

В настоящее время большинство технологических компаний одержимы искусственным интеллектом. Китайские фирмы не являются исключением, но они столкнулись с определенным трудностями из-за ужесточения торговых отношений. США и их торговые партнеры ограничили доступ Китая к передовым микросхемам и оборудованию, необходимому для их производства. В связи с этими событиями, компания Nvidia работает над новым ускорителем искусственного интеллекта под названием H20, предназначенным специально для Китая, который не подпадет под экспортный запретам и будет продаваться по относительно конкурентоспособной цене.

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США начали усиливать давление на Китай в 2019 году, добавив Huawei в список организаций Министерства торговли, что сделало продажу этой фирме американских технологий незаконной. С тех пор ограничения ужесточились и охватывают широкий спектр китайских отраслей промышленности. Даже компании, которые работают не на территории США, должны соблюдать требования, если они используют технологии, контролируемые США. Вот почему тайваньская компания TSMC и европейская фирма, производящая оборудование для литографии для производства чипов, были вынуждены подчиниться этим указаниям.

Ограничивая доступ к оборудованию для машинного обучения, США надеются замедлить разработку Китаем продвинутых военных технологий. Однако недавние успехи китайских компаний по производству процессоров ARM заставили усомниться в эффективности торговых санкций. Как бы то ни было, но лучшие в мире ускорители искусственного интеллекта Nvidia H100 и H800 запрещены для экспорта в Китай, в соответствии с действующими правилами.

H20 не будет таким быстрым, как H100, но по предварительным данным, он сможет составить достойную конкуренцию на китайском рынке. Но стоит отметить, что китайский ускоритель искусственного интеллекта Huawei 910B приобретает популярность, поскольку компании опасаются потерять доступ к технологиям Nvidia из-за ужесточения санкций. Поступили сообщения, что Nvidia может отказаться от своей гигантской прибыли, чтобы конкурировать с Huawei. По данным Reuters, Nvidia начала принимать заказы на H20 по цене от 12 000 до 15 000 долларов за единицу. Для сравнения, Huawei 910B продается за 17 000 долларов. H100 обычно продается по цене от 30 000 до 40 000 долларов, если ее вообще удастся найти.

Ранее разрешенный для Китая ускоритель H800 теперь тоже попал под запрет. По имеющимся сообщениям, изначально китайские компании опасались, что урезанный ускоритель Nvidia будет недостаточно производительным. Хотя H20, вероятно, уступает 910B по вычислительной мощности FP32, он превосходит его по скорости межсоединений. Это критически важно, когда нужно объединить большое количество устройств, чтобы работать над одной задачей, что необходимо при обучении и запуске больших языковых моделей.

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В предыдущих отчетах утверждалось, что Nvidia планирует начать масштабное производство H20 во втором квартале этого года. Также поступала информация, что Nvidia начала работать над дополнительными китайскими ИИ-чипами, но сведений о предполагаемых ускорителях L20 и L2 пока нет.