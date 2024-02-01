Инженер Starlink сообщил, что внедрение лазеров существенно улучшило скорость спутникового интернета; лазеры, по сути, сформировали оптоволоконную сеть передачи данных.

Раньше спутниковый интернет во всем мире был медленным и ненадежным, но компания SpaceX изменила эту ситуацию. Илон Маск запустил в космос тысячи спутников, привлек на свою сторону миллионы клиентов и даже какое-то время обеспечивал связью украинские войска в вооруженном конфликте с Россией. Для обеспечивания высокой скорости интернета в сети Starlink, американская компания недавно добавила в свои спутники лазерную связь. По словам инженера SpaceX, космические лазеры в спутниковой сети становятся неотъемлемой частью скоростного обслуживания.

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Абоненты Starlink и наземные ретрансляторы подключаются к спутниковой сети по радиочастотам в диапазонах Ku и Ka. Однако радиочастоты создают узкие места для передачи данных в отличие от лазеров. SpaceX запустила первые космические лазеры в 2021 году, и как отмечает инженер Трэвис Браширс, они уже передали огромное количество данных с помощью спутников.

На конференции по оптическим технологиям "SPIE Photonics West" Браширс представил обновлённую информацию о возможностях Starlink. «Мы ежедневно передаём терабиты данных в секунду посредством 9000 лазеров», — сообщил он. Большая часть данных в сети Starlink передается на наземные станции и обратно, но есть места, где спутники не могут видеть наземные объекты, например, над Атлантическим и Тихим океанами. В таких случаях прямая передача данных от одного спутника к другому позволяет значительно ускорить связь.

Статистические данные спутниковой связи Starlink.

Спутники в лазерной сети Starlink, по сути, сформировали оптоволоконную сеть передачи данных. По словам Браширса, лазерные узлы постоянно выполняют поиск новых подключений, в день около 266 000 таких подключений. При этом некоторые лазерные линии связи могут функционировать неделями без разъединения. По включении всех 9000 лазеров Starlink способна передавать 5,6 терабит данных в секунду. За один день лазеры Starlink передают между спутниками более 42 петабайт. Это эквивалентно 28 миллионам часов видео в формате Full HD 1080p.

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Высокая скорость лазерной связи теперь является главным преимуществом компании SpaceX, которой нету у других космических аппаратов. Лазеры незаменимы в задачах, когда нужно осуществить передачу больших объемов данных. В настоящее время НАСА также изучает новые возможности использования лазерной связи. Космический корабль «Психея» находится на пути к одноименному астероиду, во время этой миссии НАСА тестирует лазерную связь. Лазер смог передать данные обратно на Землю со скоростью 267 Мбит/с, тем самым открыв новые возможности для использования лазеров в качестве основного канала связи в будущих космических миссиях.