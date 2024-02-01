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Fantoci
Владельцы Tesla считают новое обновление автопилота опасным и отвлекающим внимание
Водители подали жалобы в NHTSA, утверждая, что Tesla испортила автопилот выпустив декабрьскую прошивку.

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Функции автономного вождения в электромобилях Tesla помогли компании Илона Маска выделиться на фоне других автопроизводителей. Однако в 2023 году американские регуляторы раскритиковали слишком "свободный характер" системы безопасности в последних моделях электромобилей. В результате Tesla начала добровольно отзывать электромобили в декабре и обновила прошивку почти каждого электромобиля, проданного в США, чтобы сделать автопилот более безопасным. Однако владельцы электромобилей заявили, что устранение неисправностей в новой прошивке не помогло, а фактически сделало вождение более опасным.

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Еще до отзыва электромобилей Tesla утверждала, что ее новые модели будут напоминать водителю, что ему нужно постоянно держать руки на руле. Любой, кто когда-либо водил Tesla с автопилотом, может сказать вам, что электромобиль раньше не был таким капризным и обычно хватало кратковременного прикосновения к рулевому колесу. Водитель мог долгое время игнорировать машину, потому что система "Автопилот" это позволяла.

После получения обновления многие владельцы Tesla выразили свое разочарование. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) получила новые жалобы на патч, который должен был добавить более надежную систему обнаружения колес. В отличие от старого программного обеспечения, в этой версии действительно важно, касаетесь ли вы руля.

«На самом деле машина стала более небезопасной и постоянно отвлекающей водителя из-за тревожных звуковых сигналов и предупреждений», — утверждает один из владельцев Model Y. Другой владелец Model Y утверждает, что после обновления его машина вылетела за пределы дороги. Владелец Model 3 подал жалобу, утверждая, что новая система требует «частых и резких движений рулевым колесом», чтобы автопилот оставался включенным, но система все равно деактивируется случайным образом.

Как бы Tesla ни любила рекламировать такие термины, как «полностью автономное вождение» (FSD), её автомобили пока не способны действительно ездить сами по себе без участия водителя. Требование держать руки на руле, вероятно, было неизбежным — это требование автономности уровня 2 SAE, которое распространяется на любую систему, в которой водитель должен полностью осознавать свое окружение и быть готовым взять на себя управление автомобилем. Это касается Tesla и любого другого серийного автомобиля в мире. Только на уровне SAE 4 водители смогут вздремнуть, но никто на данный момент не продаст вам эту машину. Стартапы вроде Waymo экспериментируют с полной автономностью, но пока их беспилотные такси остаются лишь тестовыми образцами.

Каждая система беспилотного вождения должна сочетать удобство и безопасность. Традиционно Tesla отдавала предпочтение удобству, но, похоже, теперь маятник резко качнулся в другую сторону. Независимое расследование NHTSA ещё не закончено, только потому что Tesla начала отзыв электромобилей, поэтому финальная оценка безопасности будет обнародована немного позже. Расследование продолжается, и эксперты не ожидают, что в ближайшее время контроль со стороны регулирующих органов ослабнет, потому что Tesla работает над внедрением своей улучшенной функции FSD после нескольких лет публичного бета-тестирования.

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Функция полностью автономного вождения FSD не включена в заводскую комплектацию, поэтому водителям приходится платить за нее немалые деньги. Предполагается, что улучшенная версия автопилота позволит перемещаться от пункта А к пункту Б без участия водителя. Однако из-за аварий, нарушений правил и проблем с контролем внимания водителя Tesla вынуждена была вносить многочисленные изменения в систему. Компания пыталась представить свои автомобили более совершенными, чем они есть на самом деле, но последние обновления подтверждают, что эра по-настоящему автономных машин все еще впереди. С большой вероятностью Tesla столкнется с негативной реакций водителей при продаже улучшенной FSD за 15 000 долларов.

#tesla #илон маск #электромобиль #nhtsa
Источник: nhtsa.gov
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