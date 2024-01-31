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Fantoci
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 19 уникальных спиральных галактик
«Новые изображения Уэбба необычны», — сказала Дженис Ли, научный сотрудник стратегических инициатив в Научном институте космического телескопа в Балтиморе. «Они ошеломляют даже исследователей, которые десятилетиями изучали эти же галактики.

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На протяжении последних трех десятилетий космический телескоп «Хаббл» отправлял астрономам потрясающие фотографии далёких спиральных галактик, но таких "спиралей" мы никогда раньше не видели. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба недавно завершил изучение спиральных галактик, и полученные результаты поражают воображение. Проведя всестороннее исследование 19 спиральных галактик, обращенных к Земле, телескоп раскрыл ранее невиданные структуры, вызвав восхищение астрономов.

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На данный момент известно, что во Вселенной существует бесчисленное количество спиральных галактик, но телескоп Джеймса Уэбба сосредоточил внимание на этих конкретных 19. Все "спирали" этих галактик направлены в сторону Земли, что позволило астрономам получить детальные изображения их структуры. Эти новые наблюдения являются частью программы PHANGS, которая направлена на изучение близлежащих галактик.

До того, как "Уэбб" сделал эти уникальные фотографии, 150 астрономов, работающих над программой PHANGS, уже имели некоторую информацию об этих спиральных галактиках. Все необходимые данные были получены от Хаббла, ALMA и Очень большого телескопа с многоканальным спектроскопическим исследователем (MUSE). Это охватывает видимые, ультрафиолетовые и радиочастоты — уникальные инфракрасные глаза Уэбба предоставили совершенно новый взгляд на эти галактики.

На верхнем изображении запечатлена спиральная галактика NGC 628. В верхней части можно рассмотреть четкое изображение спиральной структуры, зафиксированную "Уэббом", а внизу — та же галактика, которую сфотографировал в прошлом "Хаббл". Разница в четкости обусловлена тем, что космическая пыль искажает ультрафиолетовый свет звезд, а затем излучает эту энергию в виде инфракрасного света. Телескоп "Уэбб" умеет смотреть сквозь слои холодного газа, поэтому он смог разглядеть намного больше деталей внутри спирали галактики. Красно-оранжевые волны настолько четкие, что они должны помочь астрономам понять, как галактики распыляют свою пыль и газ с самого начала своего существования.

Все обнаруженные спиральные галактики.

Сверхчеткие фотографии спиральных галактик были получены благодаря двум инфракрасным инструментам "Уэбба". Камера NIRCam работает в ближнем диапазоне инфракрасных излучений, поэтому она отвечает за голубые звёзды, разбросанные по новым снимкам. В свою очередь MIRI работает в среднем диапазоне, выделяя волны светящейся пыли. Сочетание этих приборов позволило обнаружить детали, которые астрономы теперь хотят изучить подробнее. К примеру, на фотографиях видны области, опустошённые чем-то так, что там осталась лишь оболочка из пыли и газа вокруг того, что, возможно, является останками мёртвой звезды. Некоторые ядра галактик также обладают насыщенными розовыми и красными дифракционными звездами, указывая на возможное присутствие сверхмассивных черных дыр.

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В космической программе PHANGS задействованы более 150 астрономов со всех стран мира. Помимо новых изображений спиральных галактик, астрономы PHANGS опубликовали крупнейший на данный момент каталог звёздных скоплений, насчитывающий 100000 различных космических объектов. Приведённая выше "мозаика" включает все 19 недавно наблюдавшихся спиральных галактик. Версию с более высоким разрешением можно найти на сайте телескопа «Уэбб». Также там доступны для скачивания отдельные снимки каждой галактики.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб
Источник: webbtelescope.org
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