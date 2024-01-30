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Fantoci
Tesla Model 3 самостоятельно остановилась посреди автомагистрали и создала аварийную ситуацию
Владелец электромобиля, не желая снова подвергать опасности себя и своего сына, поклялся больше не садиться за руль Tesla Model 3.

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Один из владельцев Tesla в США, штате Северная Каролина принял решение отказался от езды на своей Model 3 после жуткого происшествия на трассе. Джеймс Ханна ехал на своем электромобиле по межштатной автомагистрали 277, чтобы забрать сына из школы, но вдруг Tesla Model 3 начал подавать предупредительные сигналы. Всего через несколько секунд - Джеймс Ханна даже не успел понять, что происходит - Model 3 заглохла прямо посреди автомагистрали. Несмотря на 60% заряд батареи, Джеймс так и не смог возобновить подачу питания на транспортное средство.

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«Он просто остановился… полностью отключился», — сказала Ханна новостному изданию Charlotte WSOC TV. «Я даже не успел сообразить, что происходит, как мой электромобиль самостоятельно остановился посреди межштатной автомагистрали».

Через несколько минут Ханна решил покинуть Model 3 и отойти в безопасное место, чтобы вызвать помощь. Прибывший эвакуатор забрал электромобиль в сервисный центр Tesla. Однако, прежде чем Model 3 увезли, Ханна обнаружил, что не может попасть в машину, чтобы забрать свои вещи - сел аккумулятор, отвечающий за питание дверей.

Позже представитель сервисного центра, обслуживавшего автомобиль Ханны, заявил, что специалисты Tesla "изучили логи всех систем транспортного средства" и "обнаружили, что несколько контроллеров перестали получать данные от блока управления правой частью кузова. Именно это привело к недостаточной подаче энергии на контакторы, что в конечном итоге вызвало полное отключение систем». Гарантия Tesla покрыла расходы на эвакуацию и ремонт, но когда Ханна спросил, как предотвратить повторение подобного инцидента, он получил уклончивый ответ. 

«Парень из сервисного центра сказал, что мне просто не повезло, — рассказал Ханна изданию Business Insider. Я не могу рисковать жизнью своего сына из-за вероятного повторения этого ужасного инцидента".

Учитывая, что основная задача любого транспортного средства — доставить людей из пункта А в пункт Б, электромобиль, который останавливается без причины где угодно, представляет собой проблему. Однако полная остановка прямо посреди скоростного шоссе - совсем иное дело. "У меня случилась паническая атака, - поделился Ханна. - Я боялся, что в заднюю часть машины врежется другой автомобиль".

Разочарованный реакцией компании Tesla, Ханна подал жалобу в Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) - организацию, хорошо осведомленную о многочисленных проблемах Tesla с обеспечением безопасности. NHTSA расследовало первый в истории несчастный случай со смертельным исходом Tesla, связанный с автопилотом, в 2016 году; с тех пор были проведены расследования, связанные с расшатавшимися рулевыми колесами Tesla, ненадежными ремнями безопасности, рисками аварий при полном самостоятельном вождении, внезапными блокировками гидроусилителя руля и даже играми во время вождения. Незадолго до конца 2023 года организация NHTSA обязала Tesla выпустить по беспроводной сети обновление программного обеспечения, которое будет использовать функции беспилотного вождения транспортных средств и (будем надеяться) предотвращать аварии. 

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Компания Tesla, судя по всему, ещё не делала никаких заявлений по поводу опасной ситуации с Джеймсом Ханна. Тем не менее он уже решил прекратить управлять электромобилем и, по сообщениям, начал сдавать его в аренду другим водителям.

#tesla #электромобиль #tesla model 3
Источник: businessinsider.com
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