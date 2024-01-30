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Fantoci
Японский перевернутый лунный модуль вышел из спящего режима и готовится к сбору данных
Солнечные панели зонда уловили несколько солнечных лучей, так что японская миссия официально возобновлена.

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Японский лунный космический корабль SLIM начал подавать "признаки жизни". Всего через несколько дней после того, как его временно отключили для экономии энергии, солнечные панели зонда собрали некоторое количество солнечной энергии. Японские специалисты сообщили, что батареи зарядились достаточно, чтобы обеспечить нормальную работу лунного модуля — хотя, конечно, штатный режим в данном случае носит относительный характер, учитывая перевернутое положение космического аппарата на поверхности Луны. Тем не менее, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально объявило, что SLIM возобновил научную фазу своей миссии.

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Япония стала лишь пятой страной, осуществившей мягкую посадку на Луну, но, несомненно, специалисты JAXA надеялись, что посадка SLIM (умного посадочного модуля для исследования Луны) пройдет более гладко. Космическая миссия, получившая название "Лунный снайпер", была оснащена революционной системой точной посадки. Приближаясь к Луне, SLIM непрерывно сравнивал увиденные поверхностные особенности с имеющейся у него картой, что позволяло ему определять своё местоположение за считанные секунды.

JAXA сообщило, что SLIM приземлился всего в 55 метрах от изначально запланированной целевой точки. Во время снижения он совершил маневр обхода препятствий и приземлился всего в нескольких метрах от новой рекомендованной зоны. Однако в последние минуты спуска из-за отказа двигателя лунный модуль накренился вперед. В итоге это привело к тому, что солнечные батареи оказались направлены в другую сторону от солнца, в связи с чем JAXA приняла решение перевести посадочный аппарат в "спящий" режим, в надежде, что позже солнечные лучи окажутся в нужном направлении благодаря вращению Луны.

Японская команда предполагала, что зонд сможет "проснуться" по мере изменения угла падения света на лунную поверхность, и так оно в итоге и произошло на прошлой неделе. Специалисты немедленно начали сбор данных с помощью многодиапазонной камеры (MBC). Первое новое изображение получилось нечеткое, но JAXA утверждает, что на нем изображен небольшой камень (изображение ниже), получивший название «игрушечный пудель», который они намерены изучить более подробно. Благодаря высокой точности приземления, SLIM оказался в районе кратера Шиоли, где, по мнению ученых, кора Луны могла быть "обнажена" в следствии удара астероида, который сформировал кратер.

Различные космические агентства по всему миру, будь то государственные или частные, столкнулись с серией неудач в своих попытках приземлиться на Луну. Российская миссия «Луна-25» завершилась крушением прошлым летом, а лунный спускаемый аппарат "Astrobotic Peregrine", созданный при поддержке НАСА, недавно был вынужден прервать посадку из-за утечки топлива. Поэтому точная посадка аппарата SLIM стала настоящим успехом даже несмотря на свое перевернутое положение.

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Однако "воскрешение" лунного модуля SLIM может быть временным. JAXA заявила, что этот космический аппарат изначально не был рассчитан на выживание в течение лунной ночи, характеризующейся двумя неделями лютых морозов. Начало этого периода ожидается уже в конце текущей недели, что приведёт к полной разрядке батарей зонда. Таким образом, у JAXA есть всего лишь несколько дней для сбора данных о близлежащих камнях до того, как аппарат SLIM окончательно заснет.

#космос #япония #slim #jaxa #лунный снайпер #японский лунный модуль
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