Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 будут представлены в апреле 2024 года
Игровые процессоры X3D появятся позже в этом году, незадолго до выхода Intel Arrow Lake.

реклама

Ожидается, что в этом году Intel и AMD представят совершенно новые архитектуры: AMD готовит чипы Zen 5 Ryzen, а Intel усердно работает над Arrow Lake. Поскольку AMD обычно придерживается двухлетнего графика выпуска процессоров, в сентябре этого года должен состояться релиз Zen 5, но согласно новому слуху, AMD скорректировала свой график и выпустит новые чипы в апреле. За ними немного позже в этом году последуют процессоры X3D, то есть в самый разгар ажиотажа вокруг процессоров Arrow Lake от Intel. Такая стратегия, похоже, призвана нанести максимальный ущерб конкуренту.

реклама

Новые подробности о будущих планах AMD были получены от инсайдерского аккаунта в Twitter и YouTube, который регулярно публикует информацию о новых разработках в области полупроводниковых технологий. Согласно источнику High Yield, в архитектуре следующего поколения AMD, которая получит название Ryzen 9000, не предвидится кардинальных изменений. Судя по утечке информации, AMD будет использовать 4-нм техпроцесс TSMC, а все основные характеристики Zen 4 останутся прежними. Флагманский процессор по-прежнему будет иметь 16 ядер, использовать тот же 6-нм кристалл ввода-вывода, иметь ту же конструкцию чиплета и предлагать аналогичные тактовые частоты. Несмотря на отсутствие заметных изменений, источник сообщает, что он все равно достигнет «двузначного» прироста IPC по сравнению с Zen 4, то есть от 10 до 20%.

AMD якобы планирует представить свои топовые настольные процессоры на архитектуре Zen 5 в апреле, намного раньше запланированного срока. По всей видимости, новый план AMD обусловлен желанием воспользоваться низким интересом геймеров к процессорам Intel Raptor Lake Refresh, которые оказались полным разочарованием из-за недостаточных изменений. Кроме того, ходят слухи, что позднее в этом году AMD выпустит свои чипы X3D, чтобы перехватить инициативу от выхода новых процессоров Intel Arrow Lake. Скорее всего, это произойдет ориентировочно в сентябре, а чипы Intel последуют вскоре за ними (если Intel тоже не внесет изменений).

Другие известные инсайдеры, занимающиеся компьютерными технологиями, опровергли этот график выпуска, и заявили, что AMD поступит так же, как и с Zen 4, выпустив обычные процессоры позднее в этом году, а затем X3D на CES 2025. Еще один неупомянутый в последнем отчете момент – судьба чипсета следующего поколения AM5, который, как сообщается, не появится в ближайшее время. Вместо него Zen 5 будет совместим с существующими материнскими платами X670/B650, поскольку ввод/вывод (I/O) не изменится. Частота оперативной памяти DDR5 поднимется на ступеньку выше до DDR5-6400, но на этом все.

В целом, анонс выглядит несколько разочаровывающе, поскольку ожидалось, что AMD перейдёт с 5-нм техпроцесса TSMC на 3-нм. Однако учитывая сроки и незначительные изменения, этого скорее всего не произойдет в этом году. Эксперты считают, что AMD будет использовать 5-нм техпроцесс TSMC, просто чтобы сэкономить средства, потому что ей не обязательно нужно что-то по-настоящему передовое, чтобы превзойти Raptor Lake Refresh от Intel.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается Arrow Lake от Intel, это уже совсем другая история. Эти чипы используют техпроцесс Intel 20A с транзисторами RibbonFET, подводом питания с обратной стороны кристалла и плиточным дизайном. Пока неясно, смогут ли чипы AMD X3D превзойти в производительности новую архитектуру Intel. Однако чипы AMD V-Cache неизменно превосходят процессоры Intel в играх, потребляя при этом меньше энергии, так что вполне реально, что ближе к концу года AMD всё же сумеет откусить огромный кусок пирога от доход Intel, даже несмотря на весьма скромное собственное обновление.

#amd #amd zen 5 #ryzen 9000
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
AMD планирует выпустить настольные процессоры Ryzen 9000 "Granite Ridge" в мае-июне 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
3
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
2
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
2
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
«Калашников» готовится представить продвинутый разведывательный беспилотник СКАТ 350 М
1
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
2
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
25
В ОАЭ начались работы по строительству второго по высоте здания в мире
1
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
77
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
68
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
46
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
4

Сейчас обсуждают

corsi
19:15
Сейчас $400 стоит 7700 XT, а тут уровень 7900 XTX за ту же цену. Ну-ну.
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Владимир Капарин
19:13
Берите нормальные m.2 известных фирм, и все аргументы в топку.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Megagad
19:09
каловдутие никогда не было "захватывающей игрой" вообще никогда.
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
E. S.
19:06
Интересно взглянуть на тех, у кого эти надежды были. Кто-то видимо, из оболваненных своей же пропагандой, что не смогли оценить достаточно понятную ситуацию.
WP: Надежды Украины на победу над Россией «ускользают»
Никита Ермолаев
19:04
У меня 4шт м2 порта и если во все вставить, там даже видеокарта в х8 переходит )
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Алексей Енютин
19:04
У меня под системой m2 Samsung 980 250 ГБ + SSD Kingston A400 250 Гб (от старого компа, там стояла винда) + WDC 1 TB + Seagate 500 Gb (последний переходит с компа на комп и наработал уже почти 30 000 ...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
wld
19:03
Будут делать опять двучиповые решения, по примеру 3870х2/5970/295 и т.д
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Megagad
19:03
нет. "Быстрый" - это тот. который имеет задержку чтение/запись измеряют единицами микросекунд ;) У "обычных" ССДшек - это СОТНИ микросекунд(200-300 в среднем).
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Dead Shadow
19:02
Зачем? А главное - нафига? Это будет, как минимум, неудобно
Блогер создал игровую «Мышь как компьютер» и показал идею на YouTube
Enigma
19:02
Ну и чудесно. Пусть накроется все медным тазом
Всплеск потребления электроэнергии искусственным интеллектом создает нагрузку на электросети США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем