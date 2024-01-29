Игровые процессоры X3D появятся позже в этом году, незадолго до выхода Intel Arrow Lake.

Ожидается, что в этом году Intel и AMD представят совершенно новые архитектуры: AMD готовит чипы Zen 5 Ryzen, а Intel усердно работает над Arrow Lake. Поскольку AMD обычно придерживается двухлетнего графика выпуска процессоров, в сентябре этого года должен состояться релиз Zen 5, но согласно новому слуху, AMD скорректировала свой график и выпустит новые чипы в апреле. За ними немного позже в этом году последуют процессоры X3D, то есть в самый разгар ажиотажа вокруг процессоров Arrow Lake от Intel. Такая стратегия, похоже, призвана нанести максимальный ущерб конкуренту.

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Новые подробности о будущих планах AMD были получены от инсайдерского аккаунта в Twitter и YouTube, который регулярно публикует информацию о новых разработках в области полупроводниковых технологий. Согласно источнику High Yield, в архитектуре следующего поколения AMD, которая получит название Ryzen 9000, не предвидится кардинальных изменений. Судя по утечке информации, AMD будет использовать 4-нм техпроцесс TSMC, а все основные характеристики Zen 4 останутся прежними. Флагманский процессор по-прежнему будет иметь 16 ядер, использовать тот же 6-нм кристалл ввода-вывода, иметь ту же конструкцию чиплета и предлагать аналогичные тактовые частоты. Несмотря на отсутствие заметных изменений, источник сообщает, что он все равно достигнет «двузначного» прироста IPC по сравнению с Zen 4, то есть от 10 до 20%.

AMD якобы планирует представить свои топовые настольные процессоры на архитектуре Zen 5 в апреле, намного раньше запланированного срока. По всей видимости, новый план AMD обусловлен желанием воспользоваться низким интересом геймеров к процессорам Intel Raptor Lake Refresh, которые оказались полным разочарованием из-за недостаточных изменений. Кроме того, ходят слухи, что позднее в этом году AMD выпустит свои чипы X3D, чтобы перехватить инициативу от выхода новых процессоров Intel Arrow Lake. Скорее всего, это произойдет ориентировочно в сентябре, а чипы Intel последуют вскоре за ними (если Intel тоже не внесет изменений).

Другие известные инсайдеры, занимающиеся компьютерными технологиями, опровергли этот график выпуска, и заявили, что AMD поступит так же, как и с Zen 4, выпустив обычные процессоры позднее в этом году, а затем X3D на CES 2025. Еще один неупомянутый в последнем отчете момент – судьба чипсета следующего поколения AM5, который, как сообщается, не появится в ближайшее время. Вместо него Zen 5 будет совместим с существующими материнскими платами X670/B650, поскольку ввод/вывод (I/O) не изменится. Частота оперативной памяти DDR5 поднимется на ступеньку выше до DDR5-6400, но на этом все.

В целом, анонс выглядит несколько разочаровывающе, поскольку ожидалось, что AMD перейдёт с 5-нм техпроцесса TSMC на 3-нм. Однако учитывая сроки и незначительные изменения, этого скорее всего не произойдет в этом году. Эксперты считают, что AMD будет использовать 5-нм техпроцесс TSMC, просто чтобы сэкономить средства, потому что ей не обязательно нужно что-то по-настоящему передовое, чтобы превзойти Raptor Lake Refresh от Intel.

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Что касается Arrow Lake от Intel, это уже совсем другая история. Эти чипы используют техпроцесс Intel 20A с транзисторами RibbonFET, подводом питания с обратной стороны кристалла и плиточным дизайном. Пока неясно, смогут ли чипы AMD X3D превзойти в производительности новую архитектуру Intel. Однако чипы AMD V-Cache неизменно превосходят процессоры Intel в играх, потребляя при этом меньше энергии, так что вполне реально, что ближе к концу года AMD всё же сумеет откусить огромный кусок пирога от доход Intel, даже несмотря на весьма скромное собственное обновление.