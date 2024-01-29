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Fantoci
Марсианский вертолет Ingenuity навсегда прекратил полёты из-за повреждения лопасти
Планировалось, что вертолёт совершит всего пять полётов, но в итоге он выполнил 72 полёта.

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НАСА спроектировало миниатюрный вертолет "Ingenuity" для скромной 30-дневной миссии на Красной планете, однако беспилотник проработал на Марсе целых три года, прежде чем сломался. В пятницу космическое агентство НАСА объявило о завершении марсианской миссии "Ingenuity", оставив марсоход "Perseverance", имя которого в переводе означает «Настойчивость», продолжать исследования на Красной планете в одиночку. Специалисты агентства сообщили, что миссия завершилась не из-за сломанного бортового компьютера или разряженной батареи, а из-за сломанной лопасти несущего винта.

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Вертолет "Ingenuity" прибыл на Красную планету вместе с марсоходом "Perseverance" 18 февраля 2021 года. Затем экспериментальный летательный аппарата был удачно размещён на поверхности Марса и взлетел в апреле того же года. Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) сконструировали "Ingenuity" для демонстрации современных технологической, используя в основном компоненты, доступные в торговых сетях, включая мобильный процессор Snapdragon 801. Изначально НАСА планировало, чтобы "Ingenuity" выполнил всего пять полётов, однако он значительно превзошел эту цель.

Поврежденная лопасть вертолета "Ingenuity".

Последний, 72-й полёт марсианского вертолёта был просто тестом, направленным на понимание того, что пошло не так во время 71-го полёта 6 января. Однако этот полет закончился досрочно аварийной посадкой, которая произошла автоматически из-за потери связи с землёй. Последний исторический полет №72 состоялся 18 января. Беспилотник поднялся на высоту 12 метров, завис на 4,5 секунды, а затем начал снижение. Однако в нескольких метрах от поверхности "Ingenuity" прервал связь с Землей.

После восстановления связи команда НАСА увидела тень поврежденной лопасти несущего винта "Ingenuity" (изображение вверху). На Марсе, где плотность атмосферы составляет всего 1% от земной, нет права на ошибку. Инженеры JPL спроектировали лопасти несущего винта "Ingenuity" из углеродного волокна со специальным контуром для увеличения подъемной силы. Поврежденный кончик лопасти означает, что "Ingenuity" теперь будет постоянно находиться на земле.


NASA объяснило повреждение лопасти тяжелой посадкой, предположив, что летательный аппарат потерял управление, когда прервал связь в конце 72-го полёта. В данный момент НАСА продолжает расследование, но похоже, что других объяснений просто не может быть, кроме того, что лопасть ударилась об поверхность Марса. Печально осознавать, что невероятное путешествие "Ingenuity" подошло к концу, но это все равно большой успех для НАСА. «С помощью таких миссий, как Ingenuity, НАСА набирается опыта для будущих полётов в нашей солнечной системе и более умной, безопасной человеческой разведки Марса и за его пределами», — заявил специалист НАСА Билл Нельсон.

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Изначально "Ingenuity" не предназначался для оказания помощи марсоходу "Perseverance", но его неожиданный успех позволил беспилотнику летать впереди и разведывать местность для более медленного колёсного робота. НАСА было настолько впечатлено "Ingenuity", что решило добавить подобные вертолеты в будущие миссии. В настоящее время планируется, что в миссии по возвращению образцов с Марса будут задействованы два вертолета типа "Ingenuity". Даже если будущие миссии претерпят серьезные изменения после этой аварии, воздушные полеты на электроприводе отныне станут одним из основных компонентов исследований Марса.

#космос #наса #марс #ingenuity #perseverance
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