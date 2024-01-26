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Fantoci
К 2026 году потребление электроэнергии дата-центрами, ИИ и криптовалютами вырастет вдвое
По данным Международного агентства по электроэнергетике, это равносильно добавлению ещё одной Швеции в мировую энергосистему.

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За каждой моделью искусственного интеллекта, криптовалютой и обычным веб-приложением, сегодня скрывается полностью нагруженный центр обработки данных, потребляющий огромное количество энергии. В новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что новым технологиям скоро потребуется беспрецедентное количество электроэнергии. Центры обработки данных, искусственный интеллект и криптовалюты могут удвоить нагрузку на мировую энергосистему к 2026 году.

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МЭА - это независимая организация, которая анализирует глобальное потребление энергии, а затем предлагает рекомендации по энергетической политике на основе этого глубокого анализа. В опубликованном на этой неделе отчете "Электроэнергия 2024" МЭА пишет, что в 2022 году центры обработки данных, искусственный интеллект и криптовалюты в совокупности потребляли 460 тераватт-часов (ТВт*ч) электроэнергии, что составляет почти 2 % мирового спроса на электроэнергию. Поскольку интерес ко всем трем категориям растет ежегодно (да, даже к криптовалютам), МЭА ожидает, что спрос вырастет до 800 ТВт*ч в год. При этом в качестве наиболее вероятного будущего рассматривается сценарий между оптимистичным прогнозом в 1050 тераватт-часов и пессимистичным в 600 тераватт-часов.

Чтобы осознать масштаб этих цифр, МЭА сообщила, что дополнительная нагрузка на мировую энергетическую сеть будет эквивалентна добавлению «минимум одной Швеции или максимум одной Германии».

Центры обработки данных требуют больших ресурсов, им требуется энергия для вычислений, охлаждения и того, что МЭА называет «обслуживанием IT-оборудования». На эти составляющие приходится соответственно около 40%, 40% и 20% от общего потребления энергии в любом центре обработки данных соответственно. Поскольку мир продолжает развивать цифровые технологии, вполне естественно, что компьютеры и механизмы охлаждения, ответственные за поддержание этих данных, будут потреблять больше электроэнергии, а число центров обработки данных, насчитывающих сейчас более 8000, будет расти.

График, показывающий прогнозируемый МЭА мировой спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных, искусственного интеллекта и криптовалют в период с 2019 по 2026 год.

Одним из ключевых факторов увеличения спроса электроэнергии будет искусственный интеллект. В частности, МЭА прогнозирует десятикратный рост потребления электричества компанией Google при расширении её языковой модели Bard. Новые чат-боты, генераторы изображений и другие инструменты на основе искусственного интеллекта не просто требуют много энергии для разработки, обучения и обслуживания — они также требуют ошеломляющего количества электроэнергии для несложных вычислений: всего несколько изображений, созданных искусственным интеллектом, потребляют столько же электроэнергии, сколько требуется для зарядки одного смартфона.

Ожидается рост энергопотребления и криптовалютами, несмотря на попытки добиться обратного. МЭА утверждает, что Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, успешно сократила потребление электроэнергии на 99% в 2022 году, заменив свой механизм майнинга на модель "proof-of-stake" (доказательства доли владения). Тем не менее, организация ожидает, что Биткоин и другие криптовалюты будут потреблять на 40% больше электричества, так как экономия в одних областях будет перекрываться ростом в других.

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Подобные цифры впечатляют и вызывают тревогу. Наряду с электромобилями и гаджетами, от которых мы всё больше зависим, новые технологии создают дополнительную нагрузку на мировую энергосистему. В прошлом году МЭА заявило, что к 2040 году потребуется 50 миллионов новых линий электропередач. Однако есть и повод для оптимизма - возобновляемые источники постепенно обеспечивают всё бо́льшую долю мирового энергопотребления, и ежегодно появляются новые способы получения энергии.

#искусственный интеллект #криптовалюта #центры обработки данных
Источник: iea.org
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