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TSMC выжила в условиях спада отрасли благодаря росту производства чипов по 3-нм техпроцессу
Поставки 3-нм пластин составили 15% доходов компании.

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TSMC опубликовала финансовый отчет для инвесторов за четвертый квартал 2023 года, который раскрыл любопытные детали деятельности компании на фоне общего спада в технологической индустрии. Главный вывод этого отчета заключается в том, что своевременный запуск самого передового в отрасли 3-нм техпроцесса позволил компании не только удержаться на плаву, но и увеличить свою прибыль. К тому же, TSMC значительно подняла стоимость одной пластины по сравнению с прошлым годом, несмотря на сокращение общего объема поставок. В настоящее время TSMC взимает на 22% больше денег за одну пластину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Ежеквартальные финансовые отчеты TSMC – это ценный источник информации для всех, кто интересуется полупроводниковой промышленностью, потому что в них представлены наглядные круговые диаграммы вместо громоздких таблиц. Согласно данным тайваньского финансового аналитика, цена за 12-дюймовую пластину TSMC выросла с 5 384 долларов в прошлом году до 6 611 долларов. Такое значительное повышение цены помогло компании компенсировать снижение объемов поставок пластин. Аналитик также отметил, что TSMC отгрузила 3,7 миллиона пластин в четвертом квартале 2022 года, а в последнем квартале это число сократилось до 2,96 млн. Таким образом, по мере уменьшения объемов поставок, цены пошли вверх, что стало возможным в первую очередь благодаря наращиванию выпуска пластин по 3-нм техпроцессу, который в настоящее время является самым передовым в отрасли.

Хотя это и позволило TSMC несколько сократить потери, компания по-прежнему сообщает о снижении доходов за последний год, поскольку компьютерная индустрия долгое время находилась в стагнации. Впервые с 2020 года в предыдущем квартале TSMC отгрузила менее 3 миллионов пластин, что наглядно демонстрирует, насколько тяжелым оказался 2023 год для всей отрасли. В целом годовая выручка TSMC упала на 8,7%, а выручка подразделения в Тайване – на 4,5%. Однако компания прогнозирует уверенный рост в 2024 году по мере дальнейшего наращивания производства по 3-нм техпроцессу.

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Представленные круговые диаграммы показывают, что в прошлом году 3-нм техпроцесс продемонстрировал значительный рост, несмотря на то, что он использовался только для процессоров A17 Pro и M3 от Apple. Для наглядности, с 2022 по 2023 год доля 3-нм техпроцесса в ее доходах выросла с нуля до 6%, а за последний квартал этот один процесс составил 15% от общего дохода. В то же время 5-нм техпроцесс по-прежнему остается самым востребованным, на его долю в последнем квартале пришлось 35% всей выручки. Доля 7-нм техпроцесса снизилась с 27% в 2022 году до 17% сейчас. Как отмечает Tom’s Hardware, передовые технологические нормы (7-нм, 5-нм, 3-нм) обеспечили 67% всей выручки TSMC.

#tsmc #3-нм техпроцесс
Источник: tomshardware.com
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