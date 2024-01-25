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Fantoci
Google решила расторгнуть контракт с компанией Appen, занимающейся обучением Bard
Наемные сотрудники Appen являлись опорой непрерывного совершенствования Bard, но теперь им предстоит найти новую работу.

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Экспериментальный чат-бот Bard был создан программистами, но его обучением уже занимались не они. Для этого компания Google подписала контракт с австралийской компанией Appen, занимающейся машинным обучением. С самого начала сотрудники Appen отвечали за управление обучающими данными и процессами обучения Барда, но теперь, когда искусственный интеллект вышел на новый уровень и стал почти самостоятельным, им придется искать новую работу. Компания Google решила расторгнуть контракт с Appen, якобы пытаясь «оценить и скорректировать» партнерские отношения с поставщиками.

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Об этом стало известно из заявления, которое было отправлено изданию The Verge в среду. «Наше решение прекратить контракт было принято в рамках продолжающейся работы по анализу и оптимизации взаимодействия с многочисленными поставщиками в компаниях, входящих в холдинг Alphabet, с целью обеспечения максимальной эффективности работы подрядчиков», — написал представитель Google. В свою очередь представители Appen заявили, что «не имели предварительных сведений о решении Google прекратить контракт».

Сотрудники Appen, работающие на Google, координировали процессы обучения Bard, оценивали качество обучающих данных и проверяли некоторые ответы чат-бота. Они также несли ответственность за оценку качества результатов поиска Google. Такие компании иногда называют «невидимыми работниками» из-за отсутствия признания их заслуг. Хотя именно благодаря их труду некоторые наиболее известные инструменты Google функционируют стабильно и надежно, но большинство пользователей этих сервисов даже не подозревают об их существовании. При этом им платят крайне низкую заработную плату.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что Bard превзойдет своего главного конкурента.

Несмотря на то, что в ноябре и декабре 2023 года доход Appen составил 24,1 миллиона и 25,9 миллиона австралийских долларов (15,8 миллиона и 17 миллионов долларов США), известно, что Appen платил своим сотрудникам всего 10-12 австралийских долларов (6,59-7,90 долларов США) в час за не более 29 часов в неделю. Это далеко не прожиточный минимум, который в Австралии составляет 14,9 австралийских долларов в час для одного работника на полную ставку без детей.

"Мы обеспечиваем миллиарды долларов выручки, - рассказал один из сотрудников Appen в интервью NPR в прошлом году, - а нам платят меньше, чем среднестатистическому работнику фастфуда".

Сотрудники Appen, входящие в профсоюз Alphabet Workers, провели последние несколько месяцев в борьбе за улучшение условий труда. Летом 2023 года небольшая группа работников потребовала от Appen прояснить иерархию управления, улучшить доступ к человеческим ресурсам и повысить зарплату до 15 долларов в час - столько же, сколько платят другим подрядчикам Alphabet. В конце концов Appen согласилась платить некоторым сотрудникам 14 долларов в час, а другим — 14,50 долларов в час, но компания отказалась удовлетворить все другие просьбы сотрудников. Это побудило сотрудников подать жалобу о недобросовестной трудовой практике в Национальный совет по трудовым отношениям — шаг, за который Appen их затем уволила, а несколько недель спустя попыталась вернуть на работу. Однако пока неясно, будут ли в конечном итоге удовлетворены все требования коллектива о создании более благоприятных условий труда.

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На данный момент Appen, чей доход во многом зависит от контрактов с Google, придется решить, что делать со своим персоналом, обслуживавшим Bard и поисковые системы Google. Согласно комментарию представителя Google для издания The Verge, технологический гигант из Купертино работает с Appen, чтобы сделать завершение контракта "как можно более гладким".

#google #искусственный интеллект #google bard
Источник: theverge.com
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