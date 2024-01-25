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Экспериментальный чат-бот Bard был создан программистами, но его обучением уже занимались не они. Для этого компания Google подписала контракт с австралийской компанией Appen, занимающейся машинным обучением. С самого начала сотрудники Appen отвечали за управление обучающими данными и процессами обучения Барда, но теперь, когда искусственный интеллект вышел на новый уровень и стал почти самостоятельным, им придется искать новую работу. Компания Google решила расторгнуть контракт с Appen, якобы пытаясь «оценить и скорректировать» партнерские отношения с поставщиками.
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Об этом стало известно из заявления, которое было отправлено изданию The Verge в среду. «Наше решение прекратить контракт было принято в рамках продолжающейся работы по анализу и оптимизации взаимодействия с многочисленными поставщиками в компаниях, входящих в холдинг Alphabet, с целью обеспечения максимальной эффективности работы подрядчиков», — написал представитель Google. В свою очередь представители Appen заявили, что «не имели предварительных сведений о решении Google прекратить контракт».
Сотрудники Appen, работающие на Google, координировали процессы обучения Bard, оценивали качество обучающих данных и проверяли некоторые ответы чат-бота. Они также несли ответственность за оценку качества результатов поиска Google. Такие компании иногда называют «невидимыми работниками» из-за отсутствия признания их заслуг. Хотя именно благодаря их труду некоторые наиболее известные инструменты Google функционируют стабильно и надежно, но большинство пользователей этих сервисов даже не подозревают об их существовании. При этом им платят крайне низкую заработную плату.
Несмотря на то, что в ноябре и декабре 2023 года доход Appen составил 24,1 миллиона и 25,9 миллиона австралийских долларов (15,8 миллиона и 17 миллионов долларов США), известно, что Appen платил своим сотрудникам всего 10-12 австралийских долларов (6,59-7,90 долларов США) в час за не более 29 часов в неделю. Это далеко не прожиточный минимум, который в Австралии составляет 14,9 австралийских долларов в час для одного работника на полную ставку без детей.
"Мы обеспечиваем миллиарды долларов выручки, - рассказал один из сотрудников Appen в интервью NPR в прошлом году, - а нам платят меньше, чем среднестатистическому работнику фастфуда".
Сотрудники Appen, входящие в профсоюз Alphabet Workers, провели последние несколько месяцев в борьбе за улучшение условий труда. Летом 2023 года небольшая группа работников потребовала от Appen прояснить иерархию управления, улучшить доступ к человеческим ресурсам и повысить зарплату до 15 долларов в час - столько же, сколько платят другим подрядчикам Alphabet. В конце концов Appen согласилась платить некоторым сотрудникам 14 долларов в час, а другим — 14,50 долларов в час, но компания отказалась удовлетворить все другие просьбы сотрудников. Это побудило сотрудников подать жалобу о недобросовестной трудовой практике в Национальный совет по трудовым отношениям — шаг, за который Appen их затем уволила, а несколько недель спустя попыталась вернуть на работу. Однако пока неясно, будут ли в конечном итоге удовлетворены все требования коллектива о создании более благоприятных условий труда.
На данный момент Appen, чей доход во многом зависит от контрактов с Google, придется решить, что делать со своим персоналом, обслуживавшим Bard и поисковые системы Google. Согласно комментарию представителя Google для издания The Verge, технологический гигант из Купертино работает с Appen, чтобы сделать завершение контракта "как можно более гладким".