Thunderbolt 5 обещает увеличение скорости в 3 раза по сравнению с предыдущими версиями, поэтому его появление имеет большое значение для компьютерной отрасли.

Несмотря на то, что Thunderbolt 4 появился в конце 2020 года, этот разъем только сейчас начал массово распространяться. К примеру, самая современная платформа Intel Meteor Lake официально поддерживает Thunderbolt 4, а не более новую версию - Thunderbolt 5. Однако появилась информация, которая указывает на то, что Thunderbolt 5 дебютирует с новыми процессорами Intel Arrow Lake для настольных ПК, которые должны появиться в конце 2024 года. Новый аппаратный интерфейс обещает трехкратное увеличение скорости по сравнению с предыдущими версиями, поэтому его появление имеет большое значение для компьютерной индустрии.

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Информация о планах Intel в отношении Arrow Lake появилась в Твиттере от надежного источника, известного как @yuuki_ans. Именно этот инсайдер был первоисточником новости на этой неделе о том, что в новой архитектуре не будет реализована технология Hyper-Threading. На этот раз в его аккаунте были опубликованы (и снова быстро удалены) слайды о Barlow Ridge, контроллере Thunderbolt для платформы Intel следующего поколения. К счастью, слайды были сохранены ресурсом Tom's Hardware, но остается вопрос, почему этот аккаунт продолжает публиковать, а затем удалять новую информацию о Arrow Lake.





Главная новость заключается в том, что Barlow Ridge обеспечит скорость передачи данных 120 Гб/с на новой платформе, в отличие от 40 Гб/с на Thunderbolt 3/4. Однако старый стандарт позволяет передавать данные с заявленной скоростью в обоих направлениях, тогда как 120 Гигабит в секунду в Thunderbolt 5 - только в одном направлении, поскольку он предназначен для дисплеев. Впрочем, реализована и двусторонняя связь со скоростью 80 Гбит/c через четыре линии PCIe 4.0, что вдвое быстрее предшественника. Стоит отметить, что Thunderbolt 5 доступен лишь в некоторых процессорах Intel 14-го поколения серии HX, так что выход Arrow Lake станет первым случаем появления этого стандарта в настольных ЦП.

Помимо новостей о Thunderbolt 5, из утечки стало известно, что Intel добавит в Arrow Lake 20 линий PCIe 5.0. Это важно, поскольку это позволит подключить 16 линий к графическому процессору и четыре к SSD пятого поколения, поэтому оба компонента смогут работать с полной пропускной способностью. Для сравнения, в Raptor Lake для видеокарты зарезервировано 16 линий PCIe 5.0, а вот накопители подключены по старому стандарту PCIe 4.0. В 2023 году этого было достаточно, однако по мере распространения SSD нового поколения потребуются и более скоростные интерфейсы. Так что с точки зрения перспективности решение Intel выглядит удачным.

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Arrow Lake станет следующей платформой для настольных ПК после процессоров Alder и Raptor Lake и станет переломным этапом в развитии компании. Для Intel это важный рубеж по нескольким причинам. Во-первых, как и Meteor Lake, это будет первый плиточный настольный чип компании. Во-вторых, это первый не-настольный процессор Intel не использующий FinFET и изготовленный по нормам техпроцесса 20А с использованием технологии RibbonFET. По предварительным данным, его выход ожидается примерно в сентябре текущего года.