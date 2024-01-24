Когда речь идет о большинстве рабочих профессий, замена людей искусственным интеллектом вряд ли поможет организациям улучшить свои финансовые показатели.

Исследование, проведенное междисциплинарной группой FutureTech из Массачусетского технологического института (MIT), специализирующейся на тенденциях развития вычислительной техники, указывает на то, что искусственный интеллект не сможет заменить людей на рабочих местах так быстро, как предполагалось ранее. Внедрение искусственного интеллекта чаще обходится дороже, чем привлечение профессионалов, и поэтому не является выгодным вариантом с чисто финансовой точки зрения.

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Команда FutureTech совместно с экспертами из Института технологий IBM и Института производительности Великобритании опросила сотрудников различных отраслей. Затем они смоделировали стоимость замены труда этих работников искусственным интеллектом. Помимо офисных должностей, которые обычно ассоциируются с влиянием искусственного интеллекта на рынке труда, в 45-страничном исследовании FutureTech также рассмотрены профессии пекарей, сельскохозяйственных рабочих, учителей, медицинских лаборантов, психотерапевтов и специалистов других сфер. Оказалось, что в большинстве случаев использование человеческого труда все еще оказывается более экономичным, чем применение искусственного интеллекта для достижения тех же результатов.

«Мы выяснили, что только в 23% случаев автоматизация рабочих мест с помощью ИИ оказалась экономически оправданной из-за высоких начальных затрат на системы искусственного интеллекта», — говорится в документе. Доступ к моделям искусственного интеллекта, их поддержка и улучшение стоят немалых денег, и большинство организаций не могут себе этого позволить.

Немаловажным фактором является и масштаб организации. «Большинство компаний слишком маленькие, чтобы им было экономически выгодно разрабатывать технологии компьютерного искусственного интеллекта для замены своих существующих работников », — пишет FutureTech. Некоторые крупные организации, такие как Duolingo или Google, могут заменить часть своих работников искусственным интеллектом, но для многих других это будет слишком дорого.

Однако это не означает, что влияние ИИ на рынок труда можно игнорировать. Замена каждого четвертого работника искусственным интеллектом не только финансово оправдана, потому что около 50% поставленных задач уже могут быть хотя бы частично автоматизированы с помощью крупных языковых моделей. Это факт может побудить организации внедрить искусственный интеллект (или даже заменить им часть своих команд) ради повышения производительности. Использование ИИ также может со временем стать более доступным по цене по мере снижения затрат или роста его возможностей по автоматизации труда. Тем не менее, по мнению исследователей, связь между использованием ИИ и сокращением рабочих мест на данный момент не существенная.

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Изменение правил в отношении искусственного интеллекта и стратегий горизонтальной мобильности работников могло бы помочь уменьшить негативное влияние этой технологии на их благосостояние. «Наши результаты свидетельствуют о том, что вытеснение рабочих мест искусственным интеллектом будет значительным, но в то же время постепенным, что оставляет для работников достаточно времени для переквалификации с целью смягчения влияния на уровень безработицы», — отмечают исследователи.