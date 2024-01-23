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Генеративный искусственный интеллект появился относительно недавно, но за свое короткое существование он успел стать очень популярным, поэтому многие игровые студии начали внедрять его в свои разработки. Согласно новому опросу в котором поучаствовали более 3000 специалистов из игровой индустрии, показал, что 49% разработчиков работают в студиях, которые уже применяют генеративный ИИ. Подавляющее большинство этих разработчиков принимают участие в процессах, где используется искусственный интеллект, причём 31% опрошенных сообщили, что используют инструменты генеративного ИИ в своей работе.
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Данный опрос был проведен на конференции "Game Developers Conference" (GDC), где в четверг был опубликован доклад о состоянии игровой отрасли в 2023 году. Впервые за 12-летнюю историю докладов GDC, респондентов спросили об их опыте работы с инструментами генеративного ИИ, такими как ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot и Adobe Generative Fill. Почти половина опрошенных разработчиков сообщили, что такие инструменты уже используются в их студиях. Более того, GDC и Omdia выявили, что независимые студии наиболее активно применяют генеративный ИИ, а 37% респондентов лично используют эти инструменты. Только 23% респондентов заявили, что их компании не заинтересованы в работе с генеративным ИИ.
Но выяснилась одна тревожная тенденция, что даже разработчики, которые применяют в своей работе генеративный ИИ, обеспокоены этическими последствиями этой технологии. 42% опрошенных разработчиков заявили, что их очень волнует вопрос этичности использования генеративного ИИ в их отрасли, в то время как другие 42% испытывают умеренное беспокойство. Лишь 12% не были обеспокоены вообще.
Среди тех, кто выразил частичную обеспокоенность, особую тревогу вызывает вопрос о соблюдении прав интеллектуальной собственности и плагиата, в частности, того, что ChatGPT, DALL-E и другие инструменты склонны полагаться на текст и изображения, полученные без согласия их создателей. Остальные заявили, что они обеспокоены тем, что искусственный интеллект усугубит и без того чудовищный уровень увольнений в игровых студиях — актуальная проблема, которая также была освещена в опросе GDC.
Когда респондентов спросили о том, как, по их мнению, генеративный ИИ повлияет на игровую индустрию, 57 % респондентов ответили, что ожидают "смешанного результата", а 18 % - "негативного". Разработчики в сферах бизнеса, маркетинга и программирования склонны считать, что технология принесёт позитивные изменения, а другие специалисты, которые заняты в написании сценариев, визуальных искусствах и контроле качества, более скептичны и предрасположены к мнению о негативном влиянии. Примечательно, что именно последние подразделения наиболее уязвимы для увольнений, поскольку генеративный ИИ уже затрагивает работу, традиционно выполняемую писателями, графическими дизайнерами, художниками-мультипликаторами и другими специалистами.
«Руководство всерьез рассматривает возможность замены художников или снижения оплаты их труда, - сказал один анонимный респондент. – Они уже предпринимают сомнительные шаги, несмотря на то, что технология все еще разрабатывается. Я ожидаю массовых увольнений художников, как только технология докажет свою эффективность».
По словам респондентов, только некоторые компании в настоящее время жестко регулируют политику по использованию генеративного ИИ. Только 32% разработчиков заявили, что в их студиях вообще нет никакой политики в отношении генеративного ИИ, тогда как 30% отметили, что в их компании она носит "необязательный характер". Как ни странно, только 2% респондентов заявили, что они обязаны использовать инструменты генеративного ИИ на своей работе.