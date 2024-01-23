Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Опрос показал: половина разработчиков игр занята в студиях, где уже используется генеративный ИИ
Лишь несколько студий имеют правила, которые регламентируют применение генеративного ИИ.

реклама

Генеративный искусственный интеллект появился относительно недавно, но за свое короткое существование он успел стать очень популярным, поэтому многие игровые студии начали внедрять его в свои разработки. Согласно новому опросу в котором поучаствовали более 3000 специалистов из игровой индустрии, показал, что 49% разработчиков работают в студиях, которые уже применяют генеративный ИИ. Подавляющее большинство этих разработчиков принимают участие в процессах, где используется искусственный интеллект, причём 31% опрошенных сообщили, что используют инструменты генеративного ИИ в своей работе.

реклама

Данный опрос был проведен на конференции "Game Developers Conference" (GDC), где в четверг был опубликован доклад о состоянии игровой отрасли в 2023 году. Впервые за 12-летнюю историю докладов GDC, респондентов спросили об их опыте работы с инструментами генеративного ИИ, такими как ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot и Adobe Generative Fill. Почти половина опрошенных разработчиков сообщили, что такие инструменты уже используются в их студиях. Более того, GDC и Omdia выявили, что независимые студии наиболее активно применяют генеративный ИИ, а 37% респондентов лично используют эти инструменты. Только 23% респондентов заявили, что их компании не заинтересованы в работе с генеративным ИИ.

Но выяснилась одна тревожная тенденция, что даже разработчики, которые применяют в своей работе генеративный ИИ, обеспокоены этическими последствиями этой технологии. 42% опрошенных разработчиков заявили, что их очень волнует вопрос этичности использования генеративного ИИ в их отрасли, в то время как другие 42% испытывают умеренное беспокойство. Лишь 12% не были обеспокоены вообще. 

В игровой индустрии специалисты начали беспокоиться о своем будущем и потере рабочего места.

Среди тех, кто выразил частичную обеспокоенность, особую тревогу вызывает вопрос о соблюдении прав интеллектуальной собственности и плагиата, в частности, того, что ChatGPT, DALL-E и другие инструменты склонны полагаться на текст и изображения, полученные без согласия их создателей. Остальные заявили, что они обеспокоены тем, что искусственный интеллект усугубит и без того чудовищный уровень увольнений в игровых студиях — актуальная проблема, которая также была освещена в опросе GDC.

Когда респондентов спросили о том, как, по их мнению, генеративный ИИ повлияет на игровую индустрию, 57 % респондентов ответили, что ожидают "смешанного результата", а 18 % - "негативного". Разработчики в сферах бизнеса, маркетинга и программирования склонны считать, что технология принесёт позитивные изменения, а другие специалисты, которые заняты в написании сценариев, визуальных искусствах и контроле качества, более скептичны и предрасположены к мнению о негативном влиянии. Примечательно, что именно последние подразделения наиболее уязвимы для увольнений, поскольку генеративный ИИ уже затрагивает работу, традиционно выполняемую писателями, графическими дизайнерами, художниками-мультипликаторами и другими специалистами.

«Руководство всерьез рассматривает возможность замены художников или снижения оплаты их труда, - сказал один анонимный респондент. – Они уже предпринимают сомнительные шаги, несмотря на то, что технология все еще разрабатывается. Я ожидаю массовых увольнений художников, как только технология докажет свою эффективность».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам респондентов, только некоторые компании в настоящее время жестко регулируют политику по использованию генеративного ИИ. Только 32% разработчиков заявили, что в их студиях вообще нет никакой политики в отношении генеративного ИИ, тогда как 30% отметили, что в их компании она носит "необязательный характер". Как ни странно, только 2% респондентов заявили, что они обязаны использовать инструменты генеративного ИИ на своей работе.

#искусственный интеллект #компьютерные игры #генеративный ии #gdc #game developers conference
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
6
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
15
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
17
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
5
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
8
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
12
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
23
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
4
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
28
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Guardian: Ученые нашли в Арктике древние вирусы, которые при оттаивании грозят новой пандемией
+
The Times: Численность Армии Великобритании упадёт до 50 тысяч человек к 2030 году
1
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
31
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
113
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
1
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
74
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
6
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+

Сейчас обсуждают

Vito Vago
20:59
Скоро побежит из РФ и будет как котлетница тихановская.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Мегавольт
20:56
на ам5 дорогие матери. жлобы. здесь и сейчас взял бы б620 и 7500ф.
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Александр Теслюк
20:55
> только если ваш процессор одэккватно может нажать на видеокарту Куда нажать, на точку G?
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Kira625
20:52
Оба оставшихся заберут? ;)
Латвия приняла решение закупить у Германии танки Leopard 2 для усиления Вооруженных Сил к 2030 году
А.Б.
20:52
Только сегодня купил две по 16, вместо 2х8гб, т.к. дочке нужно рендерить в Lumion, а на 16 он останавливал загрузку проекта. Комп он ведь не только для игр, но и инструмент. И чем мощнее, тем более ун...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Dead Shadow
20:42
Во-первых, такие космические мухи не смогут ничего исследовать и потеряют связь с Землёй ещё до выхода из нашей системы. Во-вторых, лазер такой мощности просто сожжёт маленькие дроны.
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
Sash33
20:30
Уёбок амудятловый)) от чего у тебя очко порвалось не очень понятно, наверное потому что придумал цены в твоих влажных мечтах, а сам купил дороже)) ну да пох.
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
Евгений Яковлев
20:26
тебе подобные (с) Ты так пишешь человеку, будто лично его видишь с бутылкой каждый день. Откуда тебе знать что он пропил или не пропил
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
glavhyilo
20:24
долгопрудный.Пиарится надеждин,а я думаю куда этот либерал пропал с одной передачи,я его рассказы слушал не раз-его как клоуна туда приглашали выступить в передачу.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Saevsky
20:23
Ну вообще то фикус "раскрылся" когда игры стали требовать много потоков, а i5 с двумя ядрами четыремя потоками уже не справлялся.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем