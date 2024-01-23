Лишь несколько студий имеют правила, которые регламентируют применение генеративного ИИ.

Генеративный искусственный интеллект появился относительно недавно, но за свое короткое существование он успел стать очень популярным, поэтому многие игровые студии начали внедрять его в свои разработки. Согласно новому опросу в котором поучаствовали более 3000 специалистов из игровой индустрии, показал, что 49% разработчиков работают в студиях, которые уже применяют генеративный ИИ. Подавляющее большинство этих разработчиков принимают участие в процессах, где используется искусственный интеллект, причём 31% опрошенных сообщили, что используют инструменты генеративного ИИ в своей работе.

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Данный опрос был проведен на конференции "Game Developers Conference" (GDC), где в четверг был опубликован доклад о состоянии игровой отрасли в 2023 году. Впервые за 12-летнюю историю докладов GDC, респондентов спросили об их опыте работы с инструментами генеративного ИИ, такими как ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot и Adobe Generative Fill. Почти половина опрошенных разработчиков сообщили, что такие инструменты уже используются в их студиях. Более того, GDC и Omdia выявили, что независимые студии наиболее активно применяют генеративный ИИ, а 37% респондентов лично используют эти инструменты. Только 23% респондентов заявили, что их компании не заинтересованы в работе с генеративным ИИ.

Но выяснилась одна тревожная тенденция, что даже разработчики, которые применяют в своей работе генеративный ИИ, обеспокоены этическими последствиями этой технологии. 42% опрошенных разработчиков заявили, что их очень волнует вопрос этичности использования генеративного ИИ в их отрасли, в то время как другие 42% испытывают умеренное беспокойство. Лишь 12% не были обеспокоены вообще.

В игровой индустрии специалисты начали беспокоиться о своем будущем и потере рабочего места.

Среди тех, кто выразил частичную обеспокоенность, особую тревогу вызывает вопрос о соблюдении прав интеллектуальной собственности и плагиата, в частности, того, что ChatGPT, DALL-E и другие инструменты склонны полагаться на текст и изображения, полученные без согласия их создателей. Остальные заявили, что они обеспокоены тем, что искусственный интеллект усугубит и без того чудовищный уровень увольнений в игровых студиях — актуальная проблема, которая также была освещена в опросе GDC.

Когда респондентов спросили о том, как, по их мнению, генеративный ИИ повлияет на игровую индустрию, 57 % респондентов ответили, что ожидают "смешанного результата", а 18 % - "негативного". Разработчики в сферах бизнеса, маркетинга и программирования склонны считать, что технология принесёт позитивные изменения, а другие специалисты, которые заняты в написании сценариев, визуальных искусствах и контроле качества, более скептичны и предрасположены к мнению о негативном влиянии. Примечательно, что именно последние подразделения наиболее уязвимы для увольнений, поскольку генеративный ИИ уже затрагивает работу, традиционно выполняемую писателями, графическими дизайнерами, художниками-мультипликаторами и другими специалистами.

«Руководство всерьез рассматривает возможность замены художников или снижения оплаты их труда, - сказал один анонимный респондент. – Они уже предпринимают сомнительные шаги, несмотря на то, что технология все еще разрабатывается. Я ожидаю массовых увольнений художников, как только технология докажет свою эффективность».

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По словам респондентов, только некоторые компании в настоящее время жестко регулируют политику по использованию генеративного ИИ. Только 32% разработчиков заявили, что в их студиях вообще нет никакой политики в отношении генеративного ИИ, тогда как 30% отметили, что в их компании она носит "необязательный характер". Как ни странно, только 2% респондентов заявили, что они обязаны использовать инструменты генеративного ИИ на своей работе.