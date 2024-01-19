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Fantoci
Японский космический аппарат «Лунный снайпер» готовится к посадке на Луну
Операторам японского лунного аппарата SLIM придется пережить "20 минут ужаса" в ожидании, выживет ли их зонд после посадки.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) надеется сегодня положить конец череде неудачных посадок на Луну. Японская автоматическая межпланетная станция "SLIM" достигла лунной орбиты и готовится к спуску сегодня вечером. Этот космический аппарат протестирует новую систему посадки, способную доставить посадочный модуль к поверхности Луны с невероятной точностью - и, как надеется JAXA, в целости и сохранности.

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Межпланетная станция SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) направляется к кратеру Шиоли, который, как полагают ученые, является относительно новым образованием на Луне. Предыдущие орбитальные наблюдения показали, что по краю этого кратера разбросаны фрагменты пород после удара астероида, которые могут содержать оливин и другие лунные минералы. Японские инженеры надеются, что SLIM подлетит к этим обломкам достаточно близко, чтобы провести последующий анализ, чего другие посадочные модули не смогли бы сделать без риска уничтожения.

Зонд SLIM испытает новую систему высокоточной посадки, разработанную специально для того, чтобы посадить его в точном месте, за что аппарат и получил свое громкое прозвище “Лунный Снайпер”. Большинство предыдущих лунных модулей выбирали в качестве зоны посадки участки размером с футбольное поле и больше. К примеру, модуль Peregrine (Сапсан), который не смог добраться до Луны из-за утечки топлива на прошлой неделе, целился в зону посадки площадью несколько квадратных километров. SLIM же будет непрерывно сканировать поверхность Луны при помощи камер и сопоставлять изображения с имеющейся подробной картой спутника Земли, чтобы с точностью до 5 секунд определять своё местоположение, что должно гарантировать, что зонд сможет найти необходимую зону приземления и не пролетит мимо.

Целью JAXA является участок всего в 100 метров в диаметре на склоне кратера Шиоли, где лунный модуль сможет добраться до обломков от удара астероида. Точное определение зоны посадки – это только первый важный шаг миссии, но у модуля есть еще несколько "тузов в рукаве", которые помогут безопасно приземлиться на склоне с уклоном 6-7 градусов.

Схема посадки лунного модуля. Источник: JAXA

SLIM использует свой бортовой гироскоп, звездный трекер и солнечный датчик, чтобы точно направить его к поверхности. На высоте 50 метров SLIM переключится на более точную радиолокационно-оптический дальномер. Камеры будут непрерывно продолжать делать снимки в поисках возможных опасностей, что позволит спускаемому аппарату вносить последние поправки в траектории полета. На высоте трёх метров отключатся основные двигатели, и тогда вспомогательные двигатели слегка наклонят аппарат вперёд, чтобы сначала коснулись поверхности передние опоры, а затем опоры сзади. Менеджер JAXA Кушики Кендзи назвал этот процесс «20 минутами ужаса» в память о таком же процессе посадки марсохода НАСА "Curiosity" в 2012 году.

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Япония входит в число нескольких стран, разрабатывающих новые лунные посадочные аппараты, однако у нее до сих пор так и не получилось успешно посадить хоть один свой аппарат на Луну. Многолетний перерыв между американскими и советскими посадками на Луну в XX веке и этим новым интересом к Луне означает, что все страны начинают освоение Луны практически с нуля. Высадиться на Луну непросто даже при наличии такого опыта как у нас и американцев, но еще труднее, если ни одно из отправляемых японцами устройств еще не прошло испытаний в космосе. Поэтому неудивительно, что последние попытки Японии, США, России и Израиля доставить аппараты на поверхность Луны закончились неудачей. SLIM может стать началом более безопасных и надежных посадок на Луне. Посадка запланирована на 17 часов вечера по московскому времени 19 января. Если SLIM пропустит окно посадки, то у него будет еще одна возможность в феврале.

#япония #луна #jaxa #лунный снайпер
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