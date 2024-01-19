Большинство новых функций Samsung Galaxy AI работают в облаке.

Вчера компания Samsung представила линейку Galaxy S24, как и ожидалось, искусственный интеллект стал главной фишкой новых смартфонов. Южнокорейская компания утверждает, что их новый искусственный интеллект "Galaxy AI" сделает Android-смартфоны умнее благодаря таким функциям: автоматический перевод почти всех существующих языков, улучшение качества сообщений и писем, редактирование изображений и многое другое. Samsung стремится сделать искусственный интеллект обязательной функцией, чтобы простимулировать падающие продажи своих смартфонов, но нынешняя невысокая эффективность генеративных ИИ-моделей может погубить эти усилия. При ближайшем рассмотрении реализации функций Galaxy AI становится ясно, что возможности искусственного интеллекта в Galaxy S24 ничем не отличаются от других моделей, а иногда даже хуже.

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В течение последних нескольких лет производители чипов рассказывали нам о невероятной производительности нейронных процессоров (NPU). Такие чипы, как Intel Meteor Lake и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которые установлены в S24, открыли новые возможности для машинного обучения непосредственно на мобильных устройствах, но насколько мощны эти NPUs на самом деле? Судя по всему, недостаточно. На самом деле только несколько функций Galaxy AI полагаются на аппаратное обеспечение смартфона. Все остальные функции используют облачные сервисы, где Samsung в партнерстве с Google запустила её новую большую языковую модель Gemini.

На данный момент Samsung предлагает пользователям несколько функций Galaxy AI: переводчик, помощник в чате, помощник по заметкам, генеративное редактирование, мгновенное замедление, помощник по расшифровке и круг поиска (Circle to Search). Некоторые из этих функций не являются новыми и были доступны на других устройствах без специального маркетинга с использованием искусственного интеллекта. Вместо ИИ-переводчика можно установить сторонние приложения-переводчики, а Circle to Search - это просто более удобный способ доступа к поиску изображений Google.

Оставшиеся функции являются реальными примерами технологий искусственного интеллекта, которые, теоретически, могут сделать новый смартфон умнее. Однако можно ли действительно назвать смартфон умным, если за всю работу отвечают серверы в облаке? Несмотря на наличие NPU внутри Galaxy S24, некоторые из этих функций работают только при подключении к интернету, поскольку всю тяжелую работу выполняет мощный сервер. Даже генерация простого ИИ-изображения может потребовать значительных вычислительных мощностей.

Если взять, к примеру, "Помощника в чате", то пользователь может осуществлять перевод сообщений непосредственно на устройстве, но если вы он захочет, чтобы искусственный интеллект написал или улучшил сообщение, то понадобится подключение к интернету. Хотите воспользоваться новой функцией генеративного редактирования изображений от Samsung? Снова получается, что мощности встроенного NPU явно не хватает, поэтому смартфон вынужден обращаться к облаку, чтобы просто улучшить и дополнить ваше изображение. Даже такие, казалось бы, простые функции, как форматирование текста и создание краткого содержания в "Помощнике заметок", требуют подключения к облаку. При этом Samsung предупредила, что ИИ обрабатывает пользовательские данные, но не сохраняет их.

Отказ от ответственности Samsung Galaxy AI.

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И в определённой степени эта путаница между локальным и облачным ИИ может ввести пользователя в заблуждение. На сайте Samsung мелким шрифтом тихо сообщается, что функции Galaxy AI гарантированно будут бесплатными только до конца 2025 года. После этого доступ к Galaxy AI, которому для работы требуется облако, будет взиматься абонентская плата. Тут стоит отметить, что гораздо сложнее брать с людей ежемесячную плату, когда вы продали клиентам все необходимое вычислительное оборудование, но учитывая, что Samsung придется оплачивать счета за обслуживание серверов искусственного интеллекта, руководство придется где-то искать дополнительные доходы.