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Fantoci
Илон Маск объяснил, что стало причиной второго взрыва ракеты-носителя Starship
Генеральный директор компании SpaceX сообщил своим сотрудникам, что ракета-носитель находилась в исправном состоянии, а взрыв случился по другой причине.

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На ракету Starship возлагаются большие надежды, потому что от нее зависит будущее компании SpaceX. К тому же она имеет ключевое значение в планах НАСА по освоению Луны. Напомню вам, что частная космическая компания Илона Маска разрабатывает Starship с 2012 года, с того момента, когда генеральный директор анонсировал этот космический корабль, как средство для колонизации Марса. Возможно, когда-нибудь Starship отправится на Марс, но в настоящий момент SpaceX сосредоточилась на целях поближе к Земле. Первые два испытательных полёта Starship закончились взрывом ракеты-носителя, последний из которых произошёл в ноябре 2023 года. Теперь же Маск раскрыл причину «непредвиденного разрушения» Starship во время последнего испытания. По его словам, причиной стал сброс топлива из-за недостаточной массы корабля.

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Второй лётный прототип Starship пролетел около восьми минут и успешно отделился от первой ступени-ускорителя Super Heavy. Во время первого полёта ракета не смогла достигнуть этой стадии. К великому сожалению для Илона Маска, Super Heavy взорвался почти сразу же после отделения. Спустя несколько минут разрушился и сам Starship, незадолго до отключения всех двигателей.

Илон Маск рассказал о судьбе последнего прототипа Starship на собрании всех сотрудников компании на космодроме Бока-Чика. «Прототип №2 на самом деле почти добрался до орбиты», — сказал Маск. «Причина того, что он на самом деле не смог выйти на орбиту, заключалась в том, что мы спустили жидкий кислород». Эта процедура не является чем-то необычным при запусках ракет, но обычно она не приводит к немедленному взрыву транспортных средств. Маск не объяснил, как выброс ненужного топлива привел к взрыву самой ракеты. Вы можете увидеть эту часть выступления на 49-й минуте в видео ниже.


Здесь подразумевается, что сам Starship функционирует исправно, а взрывы были вызваны особенностями испытаний. Маск объяснил собравшимся работникам SpaceX, что выброс топлива был необходим, поскольку в Starship отсутствовал полезный груз. При полном грузовом отсеке двигатели Raptor израсходовали бы все имеющееся топливо.

Даже если бы второй полет был полностью успешным, инженеры не собирались выводить Starship на орбиту. План состоял в том, чтобы быстро и высоко пролететь от Техаса до Тихого океана, где Starship попытался бы совершить мягкую посадку на воду. По словам Маска, третий испытательный полет может состояться уже в следующем месяце. Это тоже будет суборбитальное испытание, но в этот раз даже простое завершение полета без внезапного нештатного разрушения станет шагом вперед.

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Если следующий полет пройдет без взрыва, он заложит основу для участия SpaceX в программе "Артемида" по освоению Луны. Планируется, что Starship проведет запуск двигателя, используя головной бак в верхней части ракеты, и попытается перекачать топливо между головным и основным баками. Все это делается для того, чтобы выяснить возможна ли перекачка топлива между двумя кораблями Starship, что необходимо SpaceX для запланированных высадок на Луну в рамках программы «Артемида». Недавно НАСА перенесло первую посадку "Артемиды" на Луну на 2026 год, так что у SpaceX теперь есть немного времени для испытаний. По словам Маска, Starship будет готова к орбитальным полётам с возможностью передачи топлива уже в конце этого года или в начале следующего.

#spacex #starship #илона маск
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