В новом игровом устройстве Small Universe Sugar Cubes используется процессор Qualcomm Snapdragon 888.

Классические портативные игровые консоли выпускаются с различными размерами экрана, разрешениями и соотношениями сторон. Из-за этого сложно найти современное портативное игровое устройство, которое имело бы экран, который идеально подходил для всех ретро-игр, разработанных для разных игровых консолей. То есть современный дисплей, прекрасно справляющийся с играми Game Boy, будет отображать черные полосы в играх PSP, и наоборот.

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У одного китайского производителя портативных устройств появилось необычное решение: дисплей, который можно повернуть на 90 градусов, чтобы поменять ориентацию экрана с портретной на альбомную и обратно. Это интересная идея, но в её нынешнем исполнении она может быть не слишком практичной.

Дело в том, что портативная приставка Small Universe X Sugar Cubes оснащена 3,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1240х1080 пикселей и соотношением сторон 31:27 (или около 10:9, если вы хотите округлить до более удобного для восприятия числа).

При повороте в альбомную ориентацию получается экран 1080 x 1240 пикселей с пропорциями 27:31. В обеих ориентациях дисплей довольно близок к квадратному, из-за чего выигрыш от смены ориентации не так заметен, как если бы, скажем, пропорции менялись с 16:10 на 10:16.

Тем не менее, сложно представить более удачное решение на этом устройстве, которое не потребовало бы использования больших рамок и не привело бы к потере портативного дизайна.

К другим особенностям портативной приставки относятся процессор Qualcomm Snapdragon 888 и металлический корпус.

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О том, сколько будет стоить Small Universe X Sugar Cubes, когда он появится в продаже и будет ли распространяться за пределами Китая, пока ничего не известно.