Политика была упрощена, чтобы запретить использование технологии для причинения вреда другим.

Согласно сообщению издания The Intercept, компания OpenAI недавно пересмотрела свои правила пользования сервисами, убрав из них пункт, ранее запрещавший применение её технологий в военной сфере и боевых действиях. До недавнего времени правила компании OpenAI включали прямой запрет на применение её технологий в деятельности, несущей высокий риск физического ущерба, в частности при разработке вооружений и ведении боевых действий. Однако 10 января политика была пересмотрена. Обновлённая версия содержит менее конкретные формулировки, запрещающие использование сервисов компании для нанесения вреда себе или другим лицам, а также для создания и применения оружия. При этом упоминание о запрете на применение в военной сфере было исключено.

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В заявлении для The Intercept, представитель OpenAI отметил, что изменение формулировки было сделано для того, чтобы сделать правила компании более понятными. В частности, компания отметила, что выражение “не наносить вреда другим” является общим, но оно также легко понятно и применимо в разных ситуациях.

Дословно новая универсальная формулировка звучит так: "Не используйте наш сервис, чтобы нанести вред себе или другим – к примеру, не пропагандируйте с его помощью суицид или самоповреждение, не разрабатывайте и не применяйте оружие, не наносите ущерб другим людям и не уничтожайте чужую собственность, не участвуйте в несанкционированной деятельности, нарушающей безопасность любых служб и систем".

Хотя эта формулировка, безусловно, запрещает использование технологии в военных целях, она также применима и в других случаях нанесения вреда.

Стоит отметить, что представитель OpenAI отказался уточнить, распространяется ли новый термин "нанести вред другим" на военное применение за рамками разработки оружия. Таким образом, последнее изменение правил пользования исключило некоторые военные сценарии использования технологии, но в то же время оно могло открыть новые возможности для других областей.

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Позже представитель OpenAI сообщил: «Наша политика не позволяет использовать наши инструменты для причинения вреда людям, разработки оружия, наблюдения за коммуникациями, нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности. Однако существуют варианты использования в области национальной безопасности, которые соответствуют нашей миссии. "Например, мы уже сотрудничаем с DARPA над созданием новых инструментов кибербезопасности для защиты открытого исходного кода, от которого зависят объекты критически важной инфраструктуры и промышленности. Таким образом, цель обновления нашей политики — обеспечить ясность и возможность проведения таких обсуждений».