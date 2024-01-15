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Fantoci
AMD считает, что получила преимущество над Nvidia благодаря генерации кадров на основе драйверов
Традиционно мы ожидали, что Nvidia будет лидировать, а AMD будет догоняющей, но в этот раз "Красная команда" вырвалась вперед.

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Непрекращающаяся битва между AMD и Nvidia переросла в войну на два фронта, охватывающую как аппаратные, так и программные решения. Качество драйверов всегда играло важную роль при принятии клиентами решений о покупке видеокарты, но теперь все большее значение приобретают масштабирование и генерация кадров. Nvidia всегда лидировала на этом направлении, а AMD была догоняющей. Однако теперь, когда AMD находится на пороге выпуска своей технологии генерации кадров на базе драйверов, компания заявила, что этот шаг может заставить Nvidia открыть для всех желающих свое программное обеспечение.

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На выставке CES 2024 представитель компании AMD в интервью PCGamer рассказал о предстоящем запуске их программного обеспечения для генерации кадров. 24 января "Красная команда" официально выводит из тестового режима свою технологию “Fluid motion frames” (FMF), которая в итоге станет доступна для любых видеокарт Radeon - включая процессоры с интегрированной графикой. Это совершенно другой подход, чем тот, который использовала Nvidia, поскольку Дженсен Хуанг заявил, что его технология генерации кадров работает только на новейших графических процессорах 40-й серии из-за их аппаратных особенностей. Разработчикам игр приходится встраивать решения Nvidia по масштабированию и синтезу кадров непосредственно в игру, тогда как технология AMD будет работать практически в любой игре.

Технология AMD Fluid Motion Frames станет широко доступна 24 января и добавит возможность запускать FSR 3 и генерацию кадров на старых видеокартах.

По словам Аарона Штейнмана, менеджера AMD по продукции Radeon, их шаг может заставить Nvidia пересмотреть свою стратегию. «Мне теперь интересно, не чувствует ли Nvidia необходимость повторить наши достижения в реализации некоторых решений на базе драйверов», — сказал Штейнман. «Все мы хорошо знаем, что DLSS 3 доступна только на определенных играх и видеокартах, поэтому либо Nvidia будет использовать наше решение, поскольку мы сделали его открытым и доступным для разных платформ, либо им, вероятно, придется разработать что-то подобное».

Свежий пример подобной ситуации: в нескольких недавно вышедших популярных AAA-играх отсутствует поддержка DLSS (и, соответственно, генерации кадров). В число этих игр входят такие популярные игры, как Starfield от Bethesda и новая игра Avatar. Владельцам видеокарт Nvidia пришлось довольствоваться масштабированием AMD FSR вместо DLSS. Но ситуация могла бы выглядеть иначе, реализуй Nvidia эти технологии на уровне драйверов, как это делает AMD.

На данный момент Nvidia ограничивает поддержку определённых версий своих технологий масштабирования конкретными поколениями графических процессоров, а ее лучшая версия — DLSS 3 — поддерживается только графическими процессорами 40-й серии, которые также являются единственными видеокартами, которые способны генерировать новые кадры. Очевидным недостатком подхода Nvidia является необходимость разработчикам интегрировать эти решения в каждую конкретную игру, что ограничивает количество игр, которые могут предоставить эти преимущества владельцам видеокарт Nvidia. Подход AMD, безусловно, более ориентирован на конечного пользователя. Впрочем, в Nvidia могут заявить, что их технологии превосходят конкурента, поскольку интегрированы напрямую в игровой движок, в отличие от универсального AMD решения с нестабильными результатами в разных приложениях.

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Стоит отметить, что моддеры уже начали экспериментировать с генерацией кадров AMD на старых графических процессорах Ampere с помощью модификаций, и результаты оказались многообещающими. Мы сильно сомневаемся, что все это заставит Nvidia отклониться от своего курса, но выпуск новых Super-видеокарт 40-серии на прошлой неделе, похоже, указывает на то, что компания услышала своих клиентов и изменила свою ценовую политику, так что никогда не знаешь, что может случиться в будущем.

#amd #nvidia #генерация кадров #amd fsr 3
Источник: pcgamer.com
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