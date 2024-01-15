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Fantoci
Microsoft тестирует автоматический запуск ИИ-помощника Copilot при загрузке ПК с Windows 11
Вскоре вы можете увидеть, как Copilot начнет автоматически запускаться в Windows 11, но к счастью его можно будет отключить.

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Ни для кого не секрет, что Microsoft стремится к тому, чтобы её клиенты использовали как можно чаще нового, передового помощника на базе искусственного интеллекта, который компания назвала Copilot. За последние несколько месяцев Copilot был добавлен во все продукты Microsoft, а недавно он появился в Windows 11 в виде специальной иконки в панели задач. Однако для его активации все еще требуется, чтобы пользователь самостоятельно щёлкнул по этой иконке. Теперь же Microsoft тестирует способ обойти это неудобство - автоматический запуск Copilot сразу при загрузке компьютера.

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Согласно сообщению в блоге компании, эта функция проходит тестирование некоторыми участниками программы Windows Insider в рамках последней предварительной сборки Windows 11. Эта функция позволяет запускать Copilot автоматически при старте Windows на определенных «широкоформатных устройствах». В новом посте говорится: "Мы пробуем функцию автоматического открытия Copilot после запуска Windows на широкоэкранных устройствах, доступную некоторым участникам программы Windows Insider из канала Dev". Похоже, что идея разработчиков заключается в том, что пользователь с большим количеством экранного пространства может позволить себе выделить часть правой стороны экрана под нужды Copilot и увидев его там, возможно, решит использовать ИИ постоянно.

Microsoft дает пользователям возможность отключить эту функцию, если они хотят запускать Copilot самостоятельно. Тем не менее, если подобный механизм попадёт в финальную версию Windows 11, владельцев широкоформатных мониторов, скорее всего, ожидает немало неприятных сюрпризов. Опытные пользователи крайне негативно относятся к ненужным приложениям, запускающимся автоматически при старте системы, а уж те расширения или приложения, которые вдруг самовольно занимают часть рабочего стола, вероятно, вызовут бурю негодования. К тому же, пока неизвестно какие именно компьютеры можно квалифицировать как «широкоэкранные устройства».

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На данный момент это всего лишь очередная попытка компании убедить своих клиентов опробовать помощника Copilot , который весьма полезен, но также является функцией, о существовании которой некоторые пользователи могут даже не подозревать на своих компьютерах. Тем не менее, компания Microsoft активно продвигает свою новую функцию, поскольку недавно объявила, что ноутбуки в конечном итоге будут иметь специальную клавишу Copilot на клавиатуре справа от тачпада. Генеральный директор компании также заявил, что Copilot - это как новая кнопка "Пуск" Windows, так что не стоит удивляться, если в следующей версии Windows, которая выйдет в 2024 году, компания поменяет эти два значка местами.

#microsoft #искусственный интеллект #windows 11 #copilot
Источник: theverge.com
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