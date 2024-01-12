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На этой неделе на выставке CES 2024 компания Honda продемонстрировала два ранних концепт-кара из новой серии электромобилей "Honda 0". Сообщается, что эти полностью электрические модели "Saloon" и "Space-Hub" символизируют стремление японского автопроизводителя к электрификации и началу ребрендинга, целью которого является постепенный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к экологичным электромобилям.
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Модель "Honda 0 Saloon" на изображении выше, получила название от британского слова, обозначающего "седан". Новый электромобиль сочетает в себе элегантность и неожиданную припухлость, а выглядит "Saloon" как обычный спортивный автомобиль, ужаленный пчелой. От передней части кузова до колёсных арок этот концепт-кар выглядит, как мы уже отметили, слегка вздутым – вплоть до зоны багажника, которая выполнена в более острых углах и, по всей видимости, вообще не предполагает наличия самого багажника. Эксперты предполагают, что инженеры Honda разместили все пространство для хранения багажа в передней части электромобиля "Saloon"; однако, поскольку это всего лишь концепт, возможно, у него вообще не предполагается практического пространства для хранения багажа.
Модель "Honda 0 Space-Hub" полностью отказалась от концепции элегантности и обрела более округлые формы. Этот электромобиль, похожий на фургон, имеет невероятно просторный салон и многоместные сиденья, расположенные лицом к лицу. Нижняя половина салона освещается неоновой подсветкой, а в верхней части расположены широчайшие панорамные окна, который позволят будущим пассажирам любоваться окружающей природой (или городскими пробками) во время путешествия.
Honda также воспользовалась возможностью и представила на выставке свой новый логотип в виде буквы "H". По словам представителей Honda, эмблема была разработана таким образом, чтобы напоминать «две протянутые руки», символизирующие приверженность компании Honda к «расширению возможностей своих автомобилей». Традиционные автомобили Honda с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут использовать 43-летнюю знакомую всем эмблему, в то время как "следующее поколение" электромобилей компании будет украшено обновлённой эмблемой "H".
Новая линейка электромобилей призвана укрепить позиции Honda на авторынке среди других производителей, переходящих на электрификацию. Несмотря на то, что электромобиль "Prologue" должен поступить в продажу уже в этом году, на данный момент Honda не предлагает ни одного нового полностью электрического автомобиля, потому что все предыдущие попытки создания электрокаров постепенно сошли на нет, так и не завоевав широкой популярности. В конце прошлого года Honda намекнула на возможное возрождение модели "Prelude" в качестве гибридного автомобиля, однако пока что ее концепт, видимо, так и не продвинулся дальше стадии прототипа.
Первый представитель серии "Honda 0" поступит в продажу в Северной Америке приблизительно в 2026 году, хотя пока неизвестно, какой именно из концептов станет первым коммерческим релизом новой линейки. Компания не предоставила никакой информации о ценах на новые электромобили, что затрудняет оценку доступности этих электромобилей для широкой аудитории.