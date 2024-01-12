Два концепт-кара отличаются необычным дизайном и абсолютно новым логотипом Honda.

На этой неделе на выставке CES 2024 компания Honda продемонстрировала два ранних концепт-кара из новой серии электромобилей "Honda 0". Сообщается, что эти полностью электрические модели "Saloon" и "Space-Hub" символизируют стремление японского автопроизводителя к электрификации и началу ребрендинга, целью которого является постепенный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к экологичным электромобилям.

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Модель "Honda 0 Saloon" на изображении выше, получила название от британского слова, обозначающего "седан". Новый электромобиль сочетает в себе элегантность и неожиданную припухлость, а выглядит "Saloon" как обычный спортивный автомобиль, ужаленный пчелой. От передней части кузова до колёсных арок этот концепт-кар выглядит, как мы уже отметили, слегка вздутым – вплоть до зоны багажника, которая выполнена в более острых углах и, по всей видимости, вообще не предполагает наличия самого багажника. Эксперты предполагают, что инженеры Honda разместили все пространство для хранения багажа в передней части электромобиля "Saloon"; однако, поскольку это всего лишь концепт, возможно, у него вообще не предполагается практического пространства для хранения багажа.

Концепт-кар "Honda 0 Space-Hub".

Модель "Honda 0 Space-Hub" полностью отказалась от концепции элегантности и обрела более округлые формы. Этот электромобиль, похожий на фургон, имеет невероятно просторный салон и многоместные сиденья, расположенные лицом к лицу. Нижняя половина салона освещается неоновой подсветкой, а в верхней части расположены широчайшие панорамные окна, который позволят будущим пассажирам любоваться окружающей природой (или городскими пробками) во время путешествия.

Интерьер "Honda 0 Space-Hub" с белыми сиденьями и панорамными окнами, а также люком.

Honda также воспользовалась возможностью и представила на выставке свой новый логотип в виде буквы "H". По словам представителей Honda, эмблема была разработана таким образом, чтобы напоминать «две протянутые руки», символизирующие приверженность компании Honda к «расширению возможностей своих автомобилей». Традиционные автомобили Honda с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут использовать 43-летнюю знакомую всем эмблему, в то время как "следующее поколение" электромобилей компании будет украшено обновлённой эмблемой "H".

Интерьер концепт-кара "Honda 0 Space Hub".

Новая линейка электромобилей призвана укрепить позиции Honda на авторынке среди других производителей, переходящих на электрификацию. Несмотря на то, что электромобиль "Prologue" должен поступить в продажу уже в этом году, на данный момент Honda не предлагает ни одного нового полностью электрического автомобиля, потому что все предыдущие попытки создания электрокаров постепенно сошли на нет, так и не завоевав широкой популярности. В конце прошлого года Honda намекнула на возможное возрождение модели "Prelude" в качестве гибридного автомобиля, однако пока что ее концепт, видимо, так и не продвинулся дальше стадии прототипа.

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Первый представитель серии "Honda 0" поступит в продажу в Северной Америке приблизительно в 2026 году, хотя пока неизвестно, какой именно из концептов станет первым коммерческим релизом новой линейки. Компания не предоставила никакой информации о ценах на новые электромобили, что затрудняет оценку доступности этих электромобилей для широкой аудитории.