Cutibacterium acnes, штамм бактерий, вызывающий прыщи, был генетически модифицирован для нейтрализации собственных побочных эффектов.

Европейские ученые разработали уникальное средство для борьбы с одним из самых раздражающих и распространенных кожных заболеваний. Отказавшись от использования традиционных очищающих средств, кремов, мазей или пероральных антибиотиков, они обратились к главному "виновнику" появления акне (прыщиков) – штамму бактерий под названием Cutibacterium acnes. Хотя этот микроорганизм и славится тем, что вызывает нежелательные прыщи, его генетически модифицированные метаболиты теперь могут помочь в лечении папул, пустул и узелков, связанных с прыщиками.

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Как и многие другие формы бактерий, C.acnes можно обнаружить практически на коже любого человека. Само по себе это явление не представляет угрозы; более того, считается, что C.acnes при определенных условиях поддерживает здоровое состояние кожи. Однако если равновесие микрофлоры кожи оказывается нарушенным, популяция C.acnes может разрастись в ущерб другим разновидностям кожных бактерий, вызывая воспаление, избыточную продукцию кожного сала и прочие патологические состояния, провоцирующие возникновение акне.

Средства местного применения - например, бесконечное множество очищающих средств, направленных на борьбу с акне, - и пероральные антибиотики помогают снизить популяцию C.acnes или вообще уничтожить. Но независимо от того, создают ли они неблагоприятную среду для бактерий или убивают их напрямую, эти средства действуют неизбирательно, что приводит к сухости, нездоровой коже, фоточувствительности, устойчивости к антибиотикам и другим нежелательным последствиям. Идеальное лечение должно быть сосредоточено исключительно на C.acnes, однако до последнего времени создать такой препарат не удавалось.

3D-иллюстрация C.acnes. Фото: Dr_Microbe

Международная группа исследователей из Испании, Франции, Дании, Германии и Швеции сумела генетически модифицировать C.acnes таким образом, чтобы заставить её продуцировать белок под названием NGAL (липокалин, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой). Данный белок индуцирует гибель себоцитов – клеток сальных желез, отвечающих за выработку кожного сала. Как и в случае с C.acnes, кожное сало играет важную роль в поддержании гомеостаза кожи. Однако его избыточная продукция приводит к закупорке выводных протоков сальных желез, появлению воспалительных элементов и развитию акне.

Секвенируя, а затем редактируя геном C.acnes, исследователи фактически заставили бактерию производить и секретировать NGAL на протяжении всего ее жизненного цикла. Согласно статье, опубликованной во вторник в журнале Nature Biotechnology, модифицированная C.acnes эффективно модулирует выработку кожного сала на мышах. Однако перед клиническим применением этого подхода потребуются дополнительные испытания на искусственных образцах человеческой кожи и добровольцах.

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Авторы исследования считают, что модифицированные C.acnes и другие генетически адаптированные бактерии могут стать ценным инструментом в борьбе с целым рядом кожных заболеваний. По мнению биоинженера и научного сотрудника Марка Гуэля, ее можно даже использовать для укрепления первой линии защиты иммунной системы, хотя до этого, вероятно, еще далеко.