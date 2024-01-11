Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Asus представила на выставке CES новое высококлассное компьютерное оборудование без видимых кабелей
Видеокарты серии RTX Super и материнские платы Z790 присоединились к линейке устройств без видимых кабелей.

реклама

За последний год на различных выставках появилось множество прототипов компьютерного оборудования, предназначенного для сборки компьютеров без видимых кабелей. Поскольку технологические компании используют эти мероприятия для демонстрации своих перспективных продуктов, эти новинки всегда попадают в заголовки газет, но очень редко поступают в массовое производство. Однако в этом году на выставке CES 2024 компания Asus подтвердила свою приверженность этой концепции и анонсировала большое количество высокопроизводительного компьютерного оборудования без видимых разъемов и кабелей. Это первый подобный случай от этого производителя, поскольку ранее демонстрировалось лишь среднебюджетное оборудование. Asus назвала эти беспроводные устройства серией "Назад в будущее" или BTF Edition.

реклама

В прошлом году компания Asus представила только недорогие комплектующие формата BTF, в частности материнскую плату mATX с чипсетом B760 и видеокарту RTX 4070. Линейка «бескабельных» продуктов Asus имеет новый двухслотовый интерфейс для видеокарт, позволяющий им получать питание от материнской платы, а это значит, что материнская плата, корпус и видеокарта должны быть совместимы. Теперь ассортимент расширился за счет высокопроизводительных видеокарт и материнских плат Intel Z790, ориентированных в первую очередь на энтузиастов мощных компьютерных сборок. Помимо этого, были представлены два новых корпуса формата ATX с необходимыми вырезами для установки совместимой материнской платы, позволяющие при желании собрать полностью беспроводной ПК на базе оборудования Asus.

Три кита беспроводной сборки: корпус, материнская плата и видеокарта RTX 4090. Изображение: Asus

Asus анонсировала новое BTF-оборудование в своем блоге, продемонстрировав все возможности, которые оно может предложить сборщикам ПК. Asus отмечает преимущества задних разъемов, упрощающих процесс сборки: сначала все подключается с одной стороны, затем ПК включается с другой. Это действительно звучит как ощутимое улучшение; как мы все знаем, прокладка множества кабелей внутри системного блока - не из легких задач, если у вас не самый просторный корпус.

Тайваньская компания анонсировала две новые материнские платы Z790 BTF: флагманскую Maximus Z790 Hero BTF и более скромную TUF Gaming Z790-BTF WIFI. Обе материнские платы предлагают больше возможностей, чем предыдущая материнская плата B760 из семейства TUF, благодаря чипсету Z790, и они обе поддерживают RGB-подсветку, что очень важно для сборщиков, поскольку бескабельная сборка наверняка будет иметь прозрачную боковую панель.

На материнской плате TUF Z790 все разъемы перемещены назад, что обеспечивает аккуратный вид.

Кроме того, компания Asus также анонсировала два совместимых корпуса ATX и две мощные видеокарты. Как и в случае с материнскими платами, Asus ориентируется на две аудитории: энтузиастов с солидным бюджетом и обычных пользователей, предлагая, соответственно, высокопроизводительную полноразмерную башенную модель и стандартную среднебашенную.

Среди новых видеокарт - флагманская RTX 4090 в исполнении ROG Matrix (изображение вверху), которая создана для самых требовательных геймеров. Также доступна белоснежная RTX 4070 Ti Super. Все бюджетные варианты материнской платы, видеокарты и корпуса от Asus выполнены в белом цвете. Так что комбинировать оборудование придется соответствующим образом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сроки поступления новинок в продажу и их стоимость пока не разглашаются, поэтому предстоит подождать официальной информации от тайваньской компании. Тем не менее, это весьма многообещающий шаг в развитии концепции ПК без видимых кабелей. Единственным недостатком остается необходимость использования корпуса именно от Asus для обеспечения совместимости комплектующих. Не в обиду Asus, и мы уверены, что ее корпуса ATX безусловно качественные, однако на рынке по-прежнему доминируют решения от Fractal Design, Lian Li и других брендов. Пока компьютерное оборудование со скрытыми кабелями не станет отраслевым стандартом, поддерживаемым другими компаниями, продукция Asus рискует остаться маловостребованной фишкой для техновыставок.

#asus #ces 2024 #z790 #rtx 4070 ti super #asus btf edition #tuf gaming z790-btf wifi
Источник: edgeup.asus.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
5
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
3
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
MSI представила свою первую портативную консоль
+
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
16
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
10
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
100
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
27
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
21:34
300 млрд баксов как никак большая сумма, если уж ЕС собирался 50 млрд евро на 4 года выделять
НАПК Украины: на Шмыгаля составили протокол за разглашение информации
Валерий Агапов
21:34
А на русском языке нельзя ролик сделать? Предлагаю такие статьи удалять, а тем более не комментировать, щеголяя знанием иностранного языка.
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Филипп Бондаренко
21:31
4090 сейчас нужна если ты стример какой нибудь или 3D дизайнер. Для комфортного гейминга в QHD или даже в 4К достаточно среднего сегмента карта, проц и память. У меня 3060rtx и то норм тянет на QHD мо...
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Михаил Иванович
21:30
По факту вопрос с конфискацией российских активов уже решен, осталось только его юридически обосновать. Все идёт по плану в общем, как любит говорить одна моль в Кремле
НАПК Украины: на Шмыгаля составили протокол за разглашение информации
Крепкий Шмурдяк
21:29
я тоже мастерски паяю
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Игорь Кудин
21:26
А по-моему это новый революционный проект по распилу бабок, так как старый в виде (F35) подходит к концу;)
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
Workshop
21:25
Даже если взять в сумме 1 и 2 звезды в отзывах это будет 0,5% так как отзывов на 5 звёзд 206. Более того отзывы отскриненные тобой заминусованы как и твой пост.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Михаил Иванович
21:25
Соловьевых, Симонян и прочих пропагандошек будут блокировать?
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов в приоритетном порядке
Свой Узнает
21:20
Меня тоже заминусовали, не страшно. Я знаю и отвечаю за то что пишу. По поводу пайки, у меня даже дочь паяет. Спецом ей иногда простенькие конструкторы заказываю. Нынче время такое, нужно быть сильным...
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Кирилл Асафов
21:14
Что за бред, msi z570 + r9 5900x все норм уже год почти.
Материнские платы MSI AM5 и AM4 теперь поддерживают процессоры серий Ryzen 8000 и 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем