Видеокарты серии RTX Super и материнские платы Z790 присоединились к линейке устройств без видимых кабелей.

За последний год на различных выставках появилось множество прототипов компьютерного оборудования, предназначенного для сборки компьютеров без видимых кабелей. Поскольку технологические компании используют эти мероприятия для демонстрации своих перспективных продуктов, эти новинки всегда попадают в заголовки газет, но очень редко поступают в массовое производство. Однако в этом году на выставке CES 2024 компания Asus подтвердила свою приверженность этой концепции и анонсировала большое количество высокопроизводительного компьютерного оборудования без видимых разъемов и кабелей. Это первый подобный случай от этого производителя, поскольку ранее демонстрировалось лишь среднебюджетное оборудование. Asus назвала эти беспроводные устройства серией "Назад в будущее" или BTF Edition.

реклама

В прошлом году компания Asus представила только недорогие комплектующие формата BTF, в частности материнскую плату mATX с чипсетом B760 и видеокарту RTX 4070. Линейка «бескабельных» продуктов Asus имеет новый двухслотовый интерфейс для видеокарт, позволяющий им получать питание от материнской платы, а это значит, что материнская плата, корпус и видеокарта должны быть совместимы. Теперь ассортимент расширился за счет высокопроизводительных видеокарт и материнских плат Intel Z790, ориентированных в первую очередь на энтузиастов мощных компьютерных сборок. Помимо этого, были представлены два новых корпуса формата ATX с необходимыми вырезами для установки совместимой материнской платы, позволяющие при желании собрать полностью беспроводной ПК на базе оборудования Asus.

Три кита беспроводной сборки: корпус, материнская плата и видеокарта RTX 4090. Изображение: Asus

Asus анонсировала новое BTF-оборудование в своем блоге, продемонстрировав все возможности, которые оно может предложить сборщикам ПК. Asus отмечает преимущества задних разъемов, упрощающих процесс сборки: сначала все подключается с одной стороны, затем ПК включается с другой. Это действительно звучит как ощутимое улучшение; как мы все знаем, прокладка множества кабелей внутри системного блока - не из легких задач, если у вас не самый просторный корпус.

Тайваньская компания анонсировала две новые материнские платы Z790 BTF: флагманскую Maximus Z790 Hero BTF и более скромную TUF Gaming Z790-BTF WIFI. Обе материнские платы предлагают больше возможностей, чем предыдущая материнская плата B760 из семейства TUF, благодаря чипсету Z790, и они обе поддерживают RGB-подсветку, что очень важно для сборщиков, поскольку бескабельная сборка наверняка будет иметь прозрачную боковую панель.

На материнской плате TUF Z790 все разъемы перемещены назад, что обеспечивает аккуратный вид.

Кроме того, компания Asus также анонсировала два совместимых корпуса ATX и две мощные видеокарты. Как и в случае с материнскими платами, Asus ориентируется на две аудитории: энтузиастов с солидным бюджетом и обычных пользователей, предлагая, соответственно, высокопроизводительную полноразмерную башенную модель и стандартную среднебашенную.

Среди новых видеокарт - флагманская RTX 4090 в исполнении ROG Matrix (изображение вверху), которая создана для самых требовательных геймеров. Также доступна белоснежная RTX 4070 Ti Super. Все бюджетные варианты материнской платы, видеокарты и корпуса от Asus выполнены в белом цвете. Так что комбинировать оборудование придется соответствующим образом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сроки поступления новинок в продажу и их стоимость пока не разглашаются, поэтому предстоит подождать официальной информации от тайваньской компании. Тем не менее, это весьма многообещающий шаг в развитии концепции ПК без видимых кабелей. Единственным недостатком остается необходимость использования корпуса именно от Asus для обеспечения совместимости комплектующих. Не в обиду Asus, и мы уверены, что ее корпуса ATX безусловно качественные, однако на рынке по-прежнему доминируют решения от Fractal Design, Lian Li и других брендов. Пока компьютерное оборудование со скрытыми кабелями не станет отраслевым стандартом, поддерживаемым другими компаниями, продукция Asus рискует остаться маловостребованной фишкой для техновыставок.