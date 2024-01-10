Этот шаг даст ей преимущество в борьбе с процессорами Meteor Lake от Intel.

К интегрированным графическим процессорам никогда не относились с такой серьезностью, как к дискретным видеокартам. Из-за своего небольшого размера и скромной производительности к ним всегда относились как к чему-то второстепенному, полезному разве что при выходе из строя основной видеокарты или для непритязательных игр вроде Candy Crush на слабых компьютерах. Однако в последние годы встроенные GPU от AMD и Intel становятся всё более конкурентоспособными, поэтому обе компании начали относиться к ним как к полноценным решениям, оснащая их функциями настольных видеокарт. Позволит ли это им приблизиться к производительности графических процессоров настольного класса, пока неизвестно, но это определённо шаг в правильном направлении.

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Последним заметным новшеством в этом противостоянии стало решение AMD добавить поддержку технологии генерации кадров в свои новейшие встроенные графические процессоры архитектуры RDNA 3. В AMD её называют Fluid Motion Frames, и ранее она была доступна исключительно в десктопных видеокартах компании. Эта функция поддерживалась только последними графическими процессорами Radeon 7000 и ее старыми видеокартами 6000 серии. Теперь же эта технология будет поддерживаться и на процессорах с новейшей встроенной графикой, включая настольные и мобильные APU 7000 и 8000 серий. Пока поддержка реализована только в бета-версии драйверов, а не в официальной WHQL-версии, поэтому вам нужно учитывать, что AMD продолжает тестирование технологии и рекомендует использовать нововведение только самым отважным и любознательным

AMD утверждает, что производительность встроенной графики 780M в APU Ryzen 7 8700G благодаря технологии генерации кадров может вырасти почти втрое в некоторых играх.

Добавление технологии генерации кадров в iGPU открывает новый виток в многолетней борьбе за игровое превосходство между AMD и Intel. В новых процессорах Intel Meteor Lake используется довольно мощный графический чип на базе Arc, конкурирующий с флагманским APU AMD Radeon 780M. Однако Intel предлагает только технологию масштабирования XeSS и пока не анонсировала никакой технологии генерации кадров. У AMD здесь явное преимущество, но насколько полезной она окажется для владельцев ноутбуков и настольных APU в реальных условиях, пока неизвестно. Это связано с тем, что AMD рекомендует использовать Fluid Motion Frames только при частоте 60 кадров в секунду или выше. Даже для современных интегрированных графических процессоров это может оказаться сложной задачей.

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Тем не менее применение технологии генерации кадров во встроенных GPU является переломным моментом для этой категории продуктов, поскольку они теперь начинают проникать на территорию настольных видеокарт. На выставке CES, которая прошла на этой неделе, AMD анонсировала свои первые настольные APU с графикой RDNA 3, которые, по словам компании, являются первыми в мире. У Intel пока нет ничего подобного, ее процессоры Meteor Lake с графикой Arc ориентированы только на мобильный сегмент. Intel не сможет привнести реальную мощь в свою линейку iGPU до конца 2024 года, пока не выпустит Arrow Lake, в котором в качестве GPU будет использоваться графический блок на архитектуре Arc Alchemist.