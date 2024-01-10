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MSI анонсировала игровой портативный компьютер Claw с процессором Core Ultra 7
Ожидается, что Claw поступит в продажу в первой половине 2024 года по цене 699 долларов.

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Портативные игровые устройства сейчас на пике популярности и компания MSI намерена занять свою нишу на этом перспективном рынке. Впервые о своей портативной консоли MSI сообщила всего несколько дней назад, а вчера тайваньская компания уже официально представила Claw - игровой карманный компьютер под управлением Windows 11, который призван составить конкуренцию таким устройствам, как Steam Deck, Lenovo Legion Go и ROG Ally. Отличительной особенностью Claw является использование последней разработки Intel - чипа Meteor Lake, который обещает высокую продолжительность работы от батареи.

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Внешне Claw почти не отличается от других портативных консолей, которые недавно появились на рынке. По обе стороны от 7-дюймового дисплея с разрешением 1080p расположены удобные ручки со стандартным набором кнопок и стиков. В декоративных кольцах вокруг стиков и под прозрачными кнопками ABXY реализована фирменная RGB-подсветка MSI под названием «Mystic Light».

Стикеры и джойстики оснащены высокоточными датчиками эффекта Холла - технологией, применяемой в профессиональных игровых контроллерах. MSI объясняет это тем, что дешёвые контактные датчики со временем могут изнашиваться, что приводит к нежелательному дрейфу джойстика. Эта проблема, как известно, затронула Nintendo Switch, несмотря на многочисленные аппаратные улучшения. Датчики Холла не полагаются на физический контакт, поэтому в них нету износа и дрейфа. MSI также оснастила консоль Claw портом Thunderbolt 4 USB-C. Дополнительно, MSI оснастила консоль Claw портом Thunderbolt 4 USB-C с поддержкой быстрой зарядки и передачи данных.

MSI Claw имеет продуманную конструкцию для улучшенного отвода тепла.

По времени автономной работы миниатюрные игровые ПК обычно проигрывают полноценным ноутбукам, однако MSI утверждает, что решила эту проблему в Claw. Он оснащен "впечатляющей" батареей емкостью 56 Вт*ч (по сравнению с 50 Вт*ч в Steam Deck OLED), которой хватит на два часа игры в "условиях полной нагрузки". Как и у конкурентов, здесь предусмотрено несколько энергосберегающих режимов для продления автономности. Платой за увеличенную батарею стал бо́льший вес – 675 грамм против 608 грамм у ROG Ally.

Главное преимущество Claw заключается в том, что это первый игровой карманный ПК с новейшим процессором Intel Meteor Lake. И Steam Deck, и ROG Ally работают на чипах AMD, оптимизированных для мобильных устройств. Meteor Lake в этом форм-факторе ещё не тестировался, но у него есть потенциал превзойти конкурентов. Core Ultra 7 155H имеет целых 16 ядер, разделённых на три уровня производительности, а также мощный графический чип Arc. На устройстве даже имеется нейронный процессор для выполнения рабочих нагрузок с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время ИИ не особо важен для игр, но в будущем может предоставить новые возможности. Claw будет предлагаться с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем информации до 1 ТБ встроенной памяти.

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MSI не называет точной даты старта продаж, но надеется выпустить Claw в первой половине 2024 года. Устройство работает на Windows 11 Home, а также имеет встроенный эмулятор, который позволит играть в Android-игры. Ожидаемая рекомендованная цена составит 699 долларов, как и у премиальных ROG Ally и Legion Go. Это немного дороже, чем цена Steam Deck OLED, но зато новое устройство предлагает лучшие характеристики и совместимость с компьютерными играми.

#msi #steam deck oled #msi claw #core ultra 7 #игровой портативный компьютер
Источник: msi.com
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