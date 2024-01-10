В феврале устройство появится во всех магазинах Apple Store.

В прошлом году компания Apple анонсировала свою новую разработку - гарнитуру виртуальной реальности. Компания не назвала точную дату начала продаж, а лишь намекнула, что Vision Pro поступит в продажу в 2024 году. Прошло всего 9 дней нового года, а Apple уже заявила, что 2 февраля гарнитура Vision Pro появится на полках всех розничных магазинов в США. Если вы уже решились и готовы потратить 3,499 долларов на Vision Pro, то вы можете оформить предзаказ на сайте Apple в конце этого месяца.

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В комплект Vision Pro войдут сменные ремешки Solo Knit и Dual Loop, легкий уплотнитель с двумя запасными подушечками, чехол для Vision Pro, полировальная салфетка, внешний аккумуляторный блок и USB-C зарядное устройство. Apple утверждает, что клиенты получат мощное VR-устройство с дисплеем высокого разрешения, мощным процессором Apple M2 и камерами для отслеживания лица и рук. Американская компания сообщила, что аккумуляторная батарея может поддерживать работу Vision Pro в течение двух часов, что немного разочаровывает. Таким образом, пользователи даже не смогут досмотреть до конца некоторые фильмы, не подключив шлем к зарядке.

Несмотря на внешнее сходство с обычными VR-шлемами, Vision Pro объединяет возможности виртуальной и дополненной реальностей. Пользователи смогут взаимодействовать с контентом внутри специальных окружений, таких как Haleakalā, Joshua Tree или поверхности Луны, или внутри собственного пространства. Apple также планирует создать специальный иммерсивный контент, который перенесет пользователей из привычной серой обстановки в яркую и насыщенную красками. В то же время доступно и взаимодействие с объектами VR/AR, находящимися в реальном физическом пространстве пользователя. Степень погружения регулируется вращением цифровой коронки на корпусе. При полном погружении в виртуальную среду дисплей на передней панели шлема гаснет, оставляя видимыми только глаза – это сигнал для окружающих о текущем статусе пользователя. Аналогичный подход применяется в Meta Quest 3, выпущенный осенью прошлого года.

Иммерсивная гарнитура Vision Pro. Источник: Apple

Apple обещает непревзойдённое качество изображения. Для каждого глаза в шлеме Vision Pro используется микро-ОLED-дисплей с разрешением 4K. Поддерживается воспроизведение медиаконтента из таких приложений, как Apple TV+, Disney+ и другие. По словам компании, в приложении Apple TV уже доступно 150 фильмов в формате 3D для просмотра на Vision Pro. С выходом iPhone 15 Pro появится возможность снимать собственные пространственные видео для последующего воспроизведения на шлеме. Программное обеспечение visionOS шлема также предоставит доступ к магазину приложений App Store, куда уже добавлены несколько VR-игр, включая "What the Golf?" и "Super Fruit Ninja".

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Помимо даты начала продаж, Apple огласила и цены на оптические линзы Zeiss, разработанные специально для Vision Pro. Несмотря на непосредственную близость дисплеев к глазам, эффективное фокусное расстояние для объектов виртуальной реальности составляет около 1,8 м. Поэтому многим людям, носящим очки, потребуется коррекция зрения, чтобы четко видеть в Vision Pro. Простые линзы для чтения обойдутся в $99. Специализированные линзы стоят $149 – "небольшая" доплата по сравнению со стоимостью самого шлема. Те, кто намерен приобрести первое устройство дополненной реальности от Apple, смогут оформить предзаказ, начиная с 5 утра 19 января. Ранее появлялась информация о необходимости предварительной оплаты для покупки Vision Pro, однако Apple этот момент не упомянула.