Видеокарты RTX 4080, 4070 Ti и 4070 Super не оставят равнодушными требовательных геймеров

Вчера на выставке CES 2024 компания Nvidia представила три новые видеокарты в линейке RTX 40 и скорректировала цены, по меньшей мере, на три новые модели. Как известно, Nvidia выступает против официального снижения цен, но в этот раз Дженсену Хуангу пришлось уступить из-за жесткой конкуренции на рынке видеокарт. Инженеры Nvidia улучшили характеристики своих старых видеокарт и приклеили им бирки - Super. Отдел продаж компании, в свою очередь, снизил стоимость некоторых видеокарт, чтобы сделать каждую из них более привлекательной для геймеров. Сообщается, что цена RTX 4080 снижается на 200 долларов, а цены на видеокарты 4070 пока остались на прежнем уровне, но при этом инженеры дали каждой из них значительный прирост производительности. Сайт Videocardz слил информацию о технических характеристиках до официальной презентации Nvidia, где уже официально подтвердились данные о ценах.

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RTX 4080 Super получила самые скромные улучшения характеристик по сравнению с предшественницей. Немного выросло количество CUDA-ядер и пропускная способность видеопамяти благодаря более скоростным модулям GDDR6X. На новой видеокарту по-прежнему используется кристалл AD103, но теперь имеет 10 240 ядер CUDA по сравнению с 9 728 ядрами у ее предшественницы. Скорость видеопамяти также увеличилась с 22,4 Гбит/с до 23 Гбит/с, тем самым увеличив пропускную способность памяти с 716,8 ГБ/с до 736 ГБ/с. Это как видите небольшие изменения, а это означает, что видеокарта, вероятно, будет примерно на 5% быстрее, чем ее предшественница. Однако ее цена будет составлять 999 долларов, что является приятным сюрпризом для фанатов Nvidia. Это аж на 200 долларов дешевле оригинальной RTX 4080. Таким образом, Nvidia бросает вызов флагманской Radeon RX 7900 XTX от AMD, продающейся по той же цене. Новая графическая карта заменит RTX 4080 в линейке Nvidia и поступит в продажу 31 января.

RTX 4070 Ti наконец-то получили 16 ГБ видеопамяти, что стало ответом на молитвы геймеров и позволило ей работать в более высоких разрешениях с трассировкой лучей по сравнению с предшественницей. Источник: Nvidia

RTX 4070 Ti Super заменит на рынке предыдущую видеокарту, получив при этом солидное улучшение, которое приблизит её к уровню RTX 4080. Самым большим изменением является то, что объем видеопамяти был увеличен с 12 ГБ до 16 ГБ, что было главным недостатком прошлой модели. При цене в 799 долларов геймеры были недовольны тем, что у нее было всего 12 ГБ памяти, поэтому Nvidia наконец исправила это. Для увеличения объема памяти была модернизирована шина памяти, и теперь она переходит с 192-битной на 256-битную. Это изменение приведет к увеличению пропускной способности памяти с 504 ГБ/с до 672 ГБ/с. Она также получила больше ядер CUDA: с 7680 до 8448, то есть увеличение на 10%. Эта видеокарта заменит существующую модель 4070, а цена останется прежней — 799 долларов. Она появится на полках магазинов 24 января.

RTX 4070 Super получила 20-процентный прирост ядер CUDA, при этом цена не изменится по сравнению с оригинальной картой. Источник: Nvidia

И наконец, RTX 4070 Super. Эта видеокарта сохранила конфигурацию видеопамяти от предыдущей модели, но получила при этом большее количество CUDA-ядер. Новая версия Super будет предлагать 7168 ядер по сравнению с 5888 в старой модели, то есть увеличение на 20%. В остальном она имеет ту же 192-битную шину памяти и ту же память GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, но с немного более высокими тактовыми частотами. Из-за этих изменений энергопотребление немного выросло: TBP увеличен на 20Вт до 220Вт. Таким образом, это единственная Super-видеокарта с увеличенным энергопотреблением. Цена осталась прежней - $599, а продажи RTX 4070 Super стартуют 17 января.

Оригинальная RTX 4070 останется в линейке, но ее цена будет снижена на 50 долларов до 549 долларов. Это окажет дополнительное давление на Radeon 7800 XT за 499 долларов, поскольку графические процессоры Nvidia по-прежнему лучше справляются с трассировкой лучей и масштабированием. Остальная часть линейки Nvidia, а именно видеокарты RTX 4060 и 4060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ, не тронуты и стоят 299, 399 и 499 долларов, так что это окончательные цены и перед нами полная линейка видеокарт Nvidia 40-й серии.

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Ранее Nvidia анонсировала следующее поколение графических процессоров под кодовым названием Blackwell, а официальный анонс новых видеокарт 50-серии ожидается в конце 2024 года. Однако, как правило, Nvidia сначала выпускает решения для серверов и дата-центров. Соответственно игровые видеокарты серии GeForce 50 вряд ли появятся раньше начала 2025 года.